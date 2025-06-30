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不只肥前屋！台北「12間人氣鰻魚飯」竟有日本百年老店

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
魚庄。圖／擷取自魚庒-日本百年鰻料理專門店粉絲頁
魚庄。圖／擷取自魚庒-日本百年鰻料理專門店粉絲頁

老字號鰻魚飯「肥前屋」無預警熄燈，引起許多民眾不捨，但也有人認為肥前屋「刺太多」，評價不一。其實不僅肥前屋，台北仍有許多老字號的鰻魚餐廳，近年更有許多日本品牌接力來台，為鰻魚愛好者帶來全新選擇。本次特別彙整多間人氣鰻魚飯餐廳，方便民眾依喜好選擇。

【劍持屋】

早年「台北四大鰻魚飯」之一，採連鎖化經營，就算在百貨公司也能輕鬆享用，擁有許多忠實支持者。

【濱松屋】

同為「台北四大鰻魚飯」之一，自1995年開業至今，曾短暫歇業又重新開幕，曾獲得米其林必比登指南推介。

【小倉屋】

為日本北九州小倉百年鰻魚料理排隊名店「田舍庵」的首家海外分店，講求正統日式手法，登台後即快速累積粉絲，曾入選500盤。

【鰻 江戶川】

為日本近鐵集團旗下的知名鰻魚料理店「江戶川」首度跨足海外之作。以先蒸過再燒烤的「鬆軟江戶燒鰻魚」最具魅力

【四代目菊川】

1932年於日本名古屋起家，並於當地獲得米其林推薦，在2023年由橘焱胡同餐飲集團引進來台，分店持續增加中，也曾獲500盤肯定。

【魚心日本料理

1997年創業至今的老字號，一直是許多鰻魚愛好者的口袋名單之一。店內不僅提供鰻魚飯，亦有多種日本料理可供選擇。

【大江戶町鰻屋】

大漁餐飲集團所創立的日式鰻魚飯品牌，標榜選用台灣中南部鰻農契作養殖的高品質青口鰻作為主角，採連鎖型態經營。

【魚庄】

本店創業於日本明治16年( 西元1883年 )，至今已有一百三十餘年歷史，台北店為首間海外分店，曾獲得米其林推薦。

【德榮軒】

鄰近通化夜市，以「脆皮鰻魚飯」為招牌，還提供有烤物、刺身等餐點。

【初鰻】

擁有多間連鎖分店的初鰻，不僅提供鰻魚飯，還有許多丼飯、串烤、刺身等品項，獲得許多家庭客歡迎。

【三河中川屋】

位於中山區的一級戰區內，主廚擁有長年的料理歷練，選用台灣活鰻現殺處理，主打關西風的鰻魚料理。

【梅子】

同樣是林森北路內的老字號，不論裝潢或是風格都可見到歲月的痕跡，不過招牌的鰻魚飯為熟客帶來熟悉的安心感。

小倉屋為名店「田舍庵」的海外分店。 小倉屋/提供
小倉屋為名店「田舍庵」的海外分店。 小倉屋/提供
連鎖式的劍持屋，為當年台北四大鰻魚飯之一。圖╱新光三越提供
連鎖式的劍持屋，為當年台北四大鰻魚飯之一。圖╱新光三越提供
德榮軒主打脆皮鰻魚。圖／擷取自德榮軒 初•一脆皮鰻魚飯專門店粉絲頁
德榮軒主打脆皮鰻魚。圖／擷取自德榮軒 初•一脆皮鰻魚飯專門店粉絲頁
三河中川屋。圖／擷取自三河中川屋粉絲頁
三河中川屋。圖／擷取自三河中川屋粉絲頁
連鎖式「初鰻」獲得許多消費者青睞。圖／擷取自初鰻x職人味自慢 晴光店粉絲頁
連鎖式「初鰻」獲得許多消費者青睞。圖／擷取自初鰻x職人味自慢 晴光店粉絲頁
四代目菊川。圖／橘焱胡同集團提供
四代目菊川。圖／橘焱胡同集團提供
江戶川為日本近鐵集團旗下的知名鰻魚料理店「江戶川」首度跨足海外之作。圖／江戶川提供
江戶川為日本近鐵集團旗下的知名鰻魚料理店「江戶川」首度跨足海外之作。圖／江戶川提供
「魚心」為台北老字號的鰻魚飯名店之一。圖／擷取自魚心日本料理粉絲頁
「魚心」為台北老字號的鰻魚飯名店之一。圖／擷取自魚心日本料理粉絲頁
濱松屋提供多種鰻魚料理，也是當年台北四大鰻魚飯之一。圖/截取自濱松屋粉絲頁
濱松屋提供多種鰻魚料理，也是當年台北四大鰻魚飯之一。圖/截取自濱松屋粉絲頁
梅子為老字號的鰻魚餐廳之一。圖／擷取自梅子日本料理鰻魚屋粉絲頁
梅子為老字號的鰻魚餐廳之一。圖／擷取自梅子日本料理鰻魚屋粉絲頁
連鎖式的「大江戶町鰻屋」，台北、台中均有分店。圖／大江戶町鰻屋提供
連鎖式的「大江戶町鰻屋」，台北、台中均有分店。圖／大江戶町鰻屋提供

鰻魚 米其林 日本料理

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