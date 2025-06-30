非快閃！全台首間「海尼根品牌概念店」進駐信義區

強調「不是快閃」的全台第一家海尼根品牌概念店、首次以實體酒吧形式登場，正式落腳信義區，並攜手話題場域Cafe from Mars推出3款全新海尼根特調，開啟下班社交的新宇宙。

在Z世代與都會人越來越重視儀式感的當下，海尼根洞察到現代人對「下班聚會」的需求與想像，因此從品牌精神出發，重新定義「喝一杯」的意義，期望全新「日咖夜酒」的空間，可以成為優質社交的代表品牌。

這個空間不只是「酒吧」，它更像是一個穿越到太空的社交基地。從入口的無限鏡裝置投影出標誌性的海尼根酒瓶與太空船，讓人秒穿星際通道，正式進入火星上的海尼根酒吧。走進室內，天花板懸掛著象徵啤酒靈感的裝置藝術，啤酒花如靈感泡泡般在空氣中飄浮，大面積的磚紅色呈現火星紅土意象，加上隨著燈色變換各種宇宙圖像的光原色牆，整體空間隨日夜節奏轉換，白天是潮流聚點，夜晚則成為專屬「派對員工」的火星辦公室。

為這次全台首間品牌概念店，火星咖啡海尼根概念店打造3款限定特調，首款特調「曼伽羅」，使用海尼根星銀為基底，加入琴酒、菊花茶、薰衣草與蘋果汁調味。清爽中帶有花果香氣，最適合當成開喝的第一杯。「馬爾斯」則源自羅馬人為火星取的別名，以經典海尼根為主角，使用伏特加、葡萄、玫瑰天竺葵、蘋果茶與榛果做調味。看似複雜的搭配卻意外和諧，整體味道平衡卻又有層次，並且喝得到怡人的海尼根經典麥味。

「阿瑞斯」則選用了經典海尼根與香草伏特加為基底，搭配卡騰西瓜、蘋果汁、鹽漬櫻花以及香桃木水。清爽沁涼象徵其靈感來源的希臘清新盛夏，使用醇厚的經典海尼根卻與直透心頭的瓜果甜味，以及提味的一抹鹽漬櫻花相互輝映，極適合做為炎熱夏天的清爽選擇。

火星咖啡海尼根概念店還會不定期舉辦限定「Afterwork Party」，音樂、互動、風味與創意一次到位。

火星咖啡海尼根概念店 地址：台北市信義區松壽路22號1樓 營業時間：Monday-Sunday 12:00 PM–03:00 AM

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