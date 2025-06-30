日人在土用丑日吃鰻魚補元氣 新竹喜來登推季節限定鰻魚定食三吃
7月19日與31日為日本夏季節氣的兩個「土用丑日」，在日本傳統上是以鰻魚進補、增強元氣的好時節。新竹喜來登與日本同步，自7月1日起至8月31日限時推出「盛夏鰻好食」，推出鰻魚定食料理及源自名古屋的特色吃法「鰻魚重箱三吃」，補充營養及體力，輕鬆對抗夏日酷暑。活動期間，點用鰻魚重箱加價99元，即可享飲料加購優惠，讓鰻魚更加沁涼對味。
新竹喜來登表示迎月庭鐵板與日式料理於7月1日起至8月31日提供多款鰻魚料理，包含以醬烤方式的「蒲燒鰻魚」與以鹽烤呈現的「白燒鰻魚」鰻魚定食，售價680元起；而來自名古屋特色吃法的「鰻魚重箱三吃」售價780元起，可一次享有三種美味體驗，消費者可將鰻魚飯分為四等分，第一吃品嘗鰻魚經典原味，第二吃搭配芥末、蔥花等調味，第三吃享用鰻魚茶泡飯，第四吃則依個人喜好自行搭配。
活動期間點用鰻魚重箱三吃可加價99元享用飲品1杯，加價10元即可續杯；點用5份重箱即贈粉紅氣泡飲1瓶；大廳咖啡吧同步販售限量鰻魚定食，每份780元，加價320元即可享用午間沙拉吧。以上價格需另加原價10%服務費，更多「盛夏鰻好食」餐飲優惠，請洽新竹喜來登(03)620 6000。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言