遠百年中慶夏折扣 首13日百貨服飾累計滿5000元送500
國際政經局勢動盪，眾多因素紛擾牽動下，市場有感精品、3C、家電將再傳漲，消費者面對購買支出，勢必更謹慎保守以待，看準優惠再下手。百貨年中慶陸續展開，遠百超級年中慶檔期7月1日起至7月20日送上優惠，為夏日帶來購物的好心情，同時揭開百貨零售業下半年的熱戰序幕。
台灣夏季高溫期長，通常要等到10月左右才有涼意，涼爽的夏季服飾使用率相當高，現正逢當季服裝5折起，加上年中慶優惠入手夏裝最實惠。此外，日常除了必備的防曬，保養、彩妝、香氛都需要換季，更需要涼夏家電寢具有感降溫來度過炎夏。
遠百超級年中慶優惠菜色有什麼？首先端出首13日百貨服飾當日累計滿5,000元送500元，全檔20天保健器材單筆滿5,000元送500元、大家電單筆1萬元送1,000元。持指定銀行信用卡全館(數位3C/MUJI除外)單筆刷滿5,000元且分6期送200元。
另外，板橋中山獨家刷遠東商銀信用卡累計滿5,000元加送100元美食券。首6日遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百國際精名品持指定銀行信用卡單筆刷滿1萬且分6期送500元，台中大遠百國際精名品持指定銀行信用卡單筆刷滿1萬且分6期送300元。台南大遠百獨家全檔百貨服飾當日累計滿5,000元加送100元星巴克輕食券，化妝品、女裝、男裝、童裝、女用品當日累計滿10,000元加送500元服飾券。
迎接暑假家庭客出動，遠百各店也準備適合親子參與的主題活動，夏日高溫提供親子客到百貨涼爽放電。遠百桃園結合知識與公益，7月22日至8月25日在12樓藝文空間推出「2025微觀世界—探索螞蟻帝國的奧秘」特展，透過擬真蟻巢構造與豐富展示，深入認識螞蟻的生活習性與社會分工。7月14日至8月17日攜手MUJI無印良品舉辦「愛心文具募集」，活動期間購買指定MUJI文具至11樓客服中心捐贈完畢即可獲贈HAPPY GO點數50點，用實際行動為孩童點亮學習夢。
新竹大遠百暑假檔期以恐龍為企劃主題舉辦一系列活動，有恐龍打卡集章趣、恐龍化石拓印、小小考古學家等，另於7月13日與台灣昆蟲館
合作共同舉辦「現代小恐龍見面會」，現場利用爬蟲動物的解說，讓小朋友們更了解生態圈，寓教於樂。
遠百花蓮7月4日至7月21日一樓舉辦「蟲哪裡來 蟲哪裡去─亞泥生態園區竹節蟲生態展」。亞泥生態園區位在新城鄉，有蝴蝶、竹節蟲及原生植物三大特色園區，長期致力於生態教育與環境保育推廣。展覽期間每周六下午邀請園區護育員來介紹照顧竹節蟲注意事項和竹節蟲生態解說。
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