遠百年中慶夏折扣 首13日百貨服飾累計滿5000元送500

國際政經局勢動盪，眾多因素紛擾牽動下，市場有感精品、3C、家電將再傳漲，消費者面對購買支出，勢必更謹慎保守以待，看準優惠再下手。百貨年中慶陸續展開，遠百超級年中慶檔期7月1日起至7月20日送上優惠，為夏日帶來購物的好心情，同時揭開百貨零售業下半年的熱戰序幕。

台灣夏季高溫期長，通常要等到10月左右才有涼意，涼爽的夏季服飾使用率相當高，現正逢當季服裝5折起，加上年中慶優惠入手夏裝最實惠。此外，日常除了必備的防曬，保養、彩妝、香氛都需要換季，更需要涼夏家電寢具有感降溫來度過炎夏。

遠百超級年中慶優惠菜色有什麼？首先端出首13日百貨服飾當日累計滿5,000元送500元，全檔20天保健器材單筆滿5,000元送500元、大家電單筆1萬元送1,000元。持指定銀行信用卡全館(數位3C/MUJI除外)單筆刷滿5,000元且分6期送200元。

另外，板橋中山獨家刷遠東商銀信用卡累計滿5,000元加送100元美食券。首6日遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百國際精名品持指定銀行信用卡單筆刷滿1萬且分6期送500元，台中大遠百國際精名品持指定銀行信用卡單筆刷滿1萬且分6期送300元。台南大遠百獨家全檔百貨服飾當日累計滿5,000元加送100元星巴克輕食券，化妝品、女裝、男裝、童裝、女用品當日累計滿10,000元加送500元服飾券。

迎接暑假家庭客出動，遠百各店也準備適合親子參與的主題活動，夏日高溫提供親子客到百貨涼爽放電。遠百桃園結合知識與公益，7月22日至8月25日在12樓藝文空間推出「2025微觀世界—探索螞蟻帝國的奧秘」特展，透過擬真蟻巢構造與豐富展示，深入認識螞蟻的生活習性與社會分工。7月14日至8月17日攜手MUJI無印良品舉辦「愛心文具募集」，活動期間購買指定MUJI文具至11樓客服中心捐贈完畢即可獲贈HAPPY GO點數50點，用實際行動為孩童點亮學習夢。

新竹大遠百暑假檔期以恐龍為企劃主題舉辦一系列活動，有恐龍打卡集章趣、恐龍化石拓印、小小考古學家等，另於7月13日與台灣昆蟲館

合作共同舉辦「現代小恐龍見面會」，現場利用爬蟲動物的解說，讓小朋友們更了解生態圈，寓教於樂。