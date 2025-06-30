只賣30天！微笑蜜樂Ｘ鮮乳坊限定新品「水果優格杯」

微笑蜜樂Smille攜手堅持透明乳源的鮮乳坊，今夏聯名推出限定新品「水果優格杯」，同時，以自製的在地「金棗」果醬，加入鳳梨、檸檬等多種水果點綴，展現屬於台灣的夏日獨特風味，這款100%生乳製成的「真優格」，7月1日起，於微笑蜜樂Smille松菸門市限時30日、內用販售。

台灣的夏日，既「熱」鬧又忙碌，有料的甜點飲料總是熱賣，主打天然水果甜點的微笑蜜樂Smille，攜手無添加、乳源透明的鮮乳坊，雙品牌共同支持在地果農與酪農，推出快閃一個月、內用限定的水果優格杯，讓天然風味不只是視覺享受，也能為生活帶來美好療癒。

此次聯名，特別選用台灣在地金棗，製作低糖度的蜜漬果醬，甜中帶點微酸，層層疊上鳳梨丁的果粒咬感、草莓凍乾的微酥脆與檸檬絲的清爽尾韻，搭配來自可溯源「鮮乳坊豐樂牧場」的100%頂極生乳，製成無添加蔗糖與膠體、採獨家7 大菌種配方發酵的真優格，質地滑順、風味純淨。