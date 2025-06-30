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只賣30天！微笑蜜樂Ｘ鮮乳坊限定新品「水果優格杯」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
活動中，民眾使用微笑蜜樂水果甜點原料，製作專屬水果優格杯。圖/微笑蜜樂提供
活動中，民眾使用微笑蜜樂水果甜點原料，製作專屬水果優格杯。圖/微笑蜜樂提供

微笑蜜樂Smille攜手堅持透明乳源的鮮乳坊，今夏聯名推出限定新品「水果優格杯」，同時，以自製的在地「金棗」果醬，加入鳳梨、檸檬等多種水果點綴，展現屬於台灣的夏日獨特風味，這款100%生乳製成的「真優格」，7月1日起，於微笑蜜樂Smille松菸門市限時30日、內用販售。

台灣的夏日，既「熱」鬧又忙碌，有料的甜點飲料總是熱賣，主打天然水果甜點的微笑蜜樂Smille，攜手無添加、乳源透明的鮮乳坊，雙品牌共同支持在地果農與酪農，推出快閃一個月、內用限定的水果優格杯，讓天然風味不只是視覺享受，也能為生活帶來美好療癒。

此次聯名，特別選用台灣在地金棗，製作低糖度的蜜漬果醬，甜中帶點微酸，層層疊上鳳梨丁的果粒咬感、草莓凍乾的微酥脆與檸檬絲的清爽尾韻，搭配來自可溯源「鮮乳坊豐樂牧場」的100%頂極生乳，製成無添加蔗糖與膠體、採獨家7 大菌種配方發酵的真優格，質地滑順、風味純淨。

聯名期間，微笑蜜樂Smille松菸門市將有鮮乳坊人氣吉祥物「牛牛」進駐，營造療癒夏日氣息。聯名水果優格杯7月1日起於微笑蜜樂Smille松菸門市限時販售30日（內用限定），數量有限、售完為止。

水果優格杯選用酸甜金棗果醬及爽脆鳳梨丁，搭配滑順的真優格，一口吃進多層療癒實感。圖/微笑蜜樂提供
水果優格杯選用酸甜金棗果醬及爽脆鳳梨丁，搭配滑順的真優格，一口吃進多層療癒實感。圖/微笑蜜樂提供
鮮乳坊吉祥物「牛牛」走入門市，打造期間限定療癒都市小公園。圖/微笑蜜樂提供
鮮乳坊吉祥物「牛牛」走入門市，打造期間限定療癒都市小公園。圖/微笑蜜樂提供

鳳梨 水果 松菸

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