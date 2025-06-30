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藏壽司20款「柯南扭蛋」限時開扭！聯名行李吊牌帶回家
歡慶劇場版電影《名偵探柯南：獨眼的殘像》上映，藏壽司今夏攜手「名偵探柯南」，自7月4日至7月17日推出20款的獨家扭蛋，包括有徽章、裝飾吊飾、紙膠帶等不同週邊，活動期間消費滿額，還有機會獲得「名偵探柯南行李吊牌」，陪伴粉絲一同度過夏日破案的時光。
藏壽司本次推出的「名偵探柯南」系列扭蛋，共計20款。其中8款「名偵探柯南徽章」以2025年大阪萬國博覽會為靈感，帶來充滿科技感的風格，角色涵蓋江戶川柯南、工藤新一、毛利蘭、灰原哀、服部平次、遠山和葉、赤井秀一和安室透，各個角色也與藏壽司的經典產品進行連結，更添趣味。另外8款「名偵探柯南裝飾掛飾」，則讓Q版角色穿上江戶風格服裝，化身為壽司店老闆，包括有柯南、毛利蘭、毛利小五郎等經典角色。至於4款「名偵探柯南紙膠帶」以角色為出發點，重現經典元素與名場面。
除此之外，7月4日起凡至全台藏壽司分店，當日單筆消費折扣後滿 1,000 元，並完成社群任務，即可獲得限量「名偵探柯南行李吊牌」。包括有江戶川柯南、毛利蘭、工藤新一與灰原哀等4款角色，身穿未來感造型服裝驚喜現身。
迎接盛夏到來，藏壽司也推薦9款夏日風情料理，包括有「照燒炸肉餅握壽司」、「酥脆狹鱈佐塔塔醬握壽司(一貫)」、「蝦仁天婦羅握壽司」、「檸香黑胡椒燒霜鮭魚」、「炙烤明太子鮮蝦」、「蒜香洋蔥牛肉握壽司(一貫)」等多種選擇，每盤40元。
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