26春夏巴黎男裝周／愛馬仕極精緻細節 低調詮釋真奢華

愛馬仕（Hermès）於巴黎男裝周期間在巴黎耶納宮（Palais d’Iéna）發表了2026夏季男裝系列。模特兒從錯視視角與鏡子中魚貫而出，身上的服裝與配件在光影效果中，強化了男裝創意總監Véronique Nichanian「讓服裝貼合穿著者的生活」的理念，透過精湛工藝與奢華材質，展現出靜謐沈穩的優雅。筆直的線條、俐落的轉折和清晰的輪廓，營造出輕鬆、自信與極簡的城市夏日氛圍，為熱鬧的時裝周帶來一種截然不同的視角與全新的呼吸節奏。

灰泥色、牛皮紙棕、咖啡色、焦糖色、大象灰、岩棕灰、香草白組成的大地色調精確而清冷，輔以柔和的薄荷綠色、冰晶灰色以及深邃的酒紅色，組成沉穩又輕盈的基本視覺印象，讓人放慢步伐。天然的頂級材質透過精湛的工藝技術變化出各種穿著者感到舒適的設計，例如柔韌的小牛皮，就以多樣豐富的形式處現在不同的單品上，有的以磨面處理呈現羽絨質感、或是壓印圖案形成的運動風，還有多款以單色或帶對比條紋的鏤空編織上衣、外套與長褲。天然棉質與真絲織成豐富多樣的變化，大量的針織品則運用了亞麻、喀什米爾、羊毛、或混合的各式各樣天然材質。

輕鬆圍繞在領口的小型流蘇領巾取代了圍巾和領帶，成為本季最重要的配件。寬鬆剪裁的九分褲搭配繩編平底人字拖涼鞋，以及將上衣下擺收進褲頭的穿法，不僅視覺延伸腿部線條，也成為本季的基本風格。經典的絲巾Éperon d'or圖騰的壓紋與印花出現在襯衫和外套上，高縫線的雙排扣夾克、兩扣無襯裡夾克、褲側帶有雙條紋的窄版長褲、帶羅紋和角撐袋的短夾克，甚至還有穿孔和刺繡的毛衣，共同組成穿梭於城市間的從容與自信的愛馬仕男士衣櫥。

系列中可見多款可雙面穿著的服裝，因為Véronique Nichanian認為服裝的兩面都必須完美，同時也賦予一件服裝兩種不同的生命。俐落的短風衣、層次感十足的鈕扣襯衫、略微誇張的寬腿褲等單品，營造出鬆弛的夏日氣息，同時也展現品牌專注於精準剪裁的特色，在不追逐潮流的情況下，依舊煥發新意，甚至顯得前衛，可以說是「隱形奢華」（quiet luxury）風格的典範。