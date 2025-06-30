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肥前屋突歇業引熱議 網曝：鰻魚飯「一敗筆」回不去了

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肥前屋突歇業引熱議！網曝：鰻魚飯「這敗筆」回不去了

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
老字號鰻魚飯「肥前屋」，在6月29日無預警歇業。記者陳睿中/攝影
老字號鰻魚飯「肥前屋」，在6月29日無預警歇業。記者陳睿中/攝影

台北老字號人氣鰻魚餐廳「肥前屋」，6月29日無預警傳出歇業消息，令消費者與網友們相當錯愕，也引發網路熱議，店家表示是老闆年紀已大想退休，然而也有許多吃過的網友表示，肥前屋以前鰻魚飯品質很好「烤得香、刺又少」，但這幾年每況愈下，甚至直言「魚刺太多」、「根本像在吃針線包」。

位於台北林森北路條通內的「肥前屋」，營業超過50年，曾與京都屋、劍持屋及濱松屋等店家，並列為「台北四大鰻魚飯」。店內提供有鰻魚飯、牛肉飯、炸物等多種品項，每逢用餐時段，門口永遠都是長長的排隊人龍。

針對無預警熄燈，店員受訪時對於停業不願多談，只表示老闆年紀已大，只希望低調退休，未來好好休息。根據記者昨晚現場直擊，在熄燈消息傳開後，店內的電話也接連不斷響起，甚至有民眾專程前來門口拍照，記錄下最後的回憶。

老店歇業引發粉絲饕客不捨，但網路社群上也有另一派表示，雖然肥前屋這幾年人氣依舊，但實際上餐點品質逐年下滑，不僅魚刺變多影響用餐體驗、米飯也煮得爛爛的。此外，加上老闆確實年紀大、餐飲業缺工、技術無法傳承及原料上漲等壓力，都增加營業的難度，而這也是目前台灣許多餐飲老店同樣面臨到的問題。

鰻魚 老闆

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