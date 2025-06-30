好萊塢喜劇演員歐陽萬成 分享「舌尖上的香港故事」

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聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
Jimmy也體驗了香港調酒的美妙滋味。圖/港旅局提供 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
Jimmy也體驗了香港調酒的美妙滋味。圖/港旅局提供 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

香港出生的好萊塢喜劇演員歐陽萬成（Jimmy O. Yang），日前重返家鄉，首度向香港觀眾展獻他廣受好評的脫口秀演出。在香港舞台初試啼聲之餘，他也趁機重新探索他的家鄉、這座城市，從古老廟宇、震撼人心的自然景致，到地道港式燒味與冠絕亞洲的雞尾酒勝地，Jimmy的香港一日遊包羅多元體驗，讓他大嘆：香港美食充滿驚喜

Jimmy第一站，前往於上環屹立近180年的文武廟，親歷香港深厚的歷史傳統。他在廟內完成了古老的祈福習俗，包括觸摸文昌帝像上的文昌筆，手握三國名將關帝的青龍偃月刀，最後更將金箔貼上祈願金鹿，誠心許願。誠心膜拜的靜謐時刻，也讓Jimmy深刻的連結自己的文化根源。

Jimmy也到訪了昂坪360，搭乘綴以特別歡迎標貼的全景纜車，俯瞰大嶼山的碧海山巒。漫步昂坪市集後，他一口氣攀上268級階梯、朝聖宏偉的天壇大佛，並在居高臨下的位置飽覽城市綠洲，驚嘆自然與都市竟能如此毗鄰共存。

香港美食冠絕天下，Jimmy到訪一間街坊熱捧的小店，品嘗半肥瘦的梅頭叉燒、肉汁澎湃的燒鵝「下庄」、茅台醬油三黃雞等多道經典港式燒味。同時，他也到訪「亞洲最佳酒吧」，在此細味一系列獨具創意的招牌雞尾酒，加上煙燻風味橄欖的絕妙搭配，這趟與眾不同的酒吧之旅，讓Jimmy深刻感受香港夜生活獨有的優雅與活力。

一日精彩遊程結束，Jimmy分享，「香港的美食體驗充滿驚喜—從本地人氣燒味店品嘗入口即化的蜜汁叉燒，到亞洲頂級酒吧細味世界級雞尾酒，短短一天就能嘗遍各種滋味，這座城市總能用美食展現它獨有的文化交融」。他也感性說道，「我生於香港，這些滋味不僅是味蕾的享受，更是我成長回憶的一部分。」

Jimmy回憶，「我在香港度過了童年時光，深深感受到這座城市獨特的活力。這是一個融合傳統與創新的地方，一天之內便能穿梭於百年文化與自然美景之間。每趟旅程都充滿驚喜，並展現香港多元的城市風貌。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

到在地人氣燒味店，品嘗入口即化的蜜汁叉燒。圖/港旅局提供
到在地人氣燒味店，品嘗入口即化的蜜汁叉燒。圖/港旅局提供
Jimmy一口氣攀上268級階梯、朝聖宏偉的天壇大佛。圖/港旅局提供
Jimmy一口氣攀上268級階梯、朝聖宏偉的天壇大佛。圖/港旅局提供
Jimmy搭上纜車，收覽無盡美好綠世界。圖/港旅局提供
Jimmy搭上纜車，收覽無盡美好綠世界。圖/港旅局提供
香火鼎盛的文武廟。圖/港旅局提供
香火鼎盛的文武廟。圖/港旅局提供
Jimmy也體驗了香港調酒的美妙滋味。圖/港旅局提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
Jimmy也體驗了香港調酒的美妙滋味。圖/港旅局提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

驚喜 香港 美食

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