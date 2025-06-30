台北遠東暑期變身海世界！7大主題、8項好禮 優惠開賣

瞄準暑期親子旅遊市場，台北遠東香格里拉7月4日至8月31日推出「海底冒險樂園」親子住房專案，入住可暢玩7大海洋主題空間「海底冒險樂園」、獲得8大好禮，每晚10,000元起。此外，期間每周六、日下午，在7樓戶外泳池還將舉辦夏日泳池派對，現場提供多樣造型浮具、精選特調飲品及美式餐點，可盡享海島度假風情。

「海底冒險樂園」親子住房專案，可選擇入住尊榮客房以上房型一晚，每房至多可入住兩位大人與兩位孩童，為家庭客提供一站式夏日度假體驗。其中，以海洋主題設計7大探索空間，入場即可領取任務卡，集滿3點還能兌換小禮物，可從變身人魚公主盡情拍照打卡、闔家歡樂釣魚，到小廚神角色扮演、史萊姆趣味實驗課程，還有幼幼專屬的 「海灘童樂園」、收藏百本童書的「海星故事船」等寓教於樂的親子設施與活動，讓不同年齡層的孩子們盡情放電。

飯店同步祭出8大豪禮，包含暢玩「海底冒險樂園」7大主題空間，讓孩子盡情探索、免費體驗史萊姆手作課程，還有專屬迎賓禮、飯店千元消費金、豐盛自助式早餐、客房內免費迷你吧、哈根達斯迷你杯冰淇淋、童趣造型玩偶與迎賓手工甜點等。

每個周六、日下午3點至7點，於7樓戶外夏季泳池加碼推出「夏日池畔派對」。現場備有多樣造型浮具，可悠游享受陽光、在池畔酒吧盡情暢飲，或加價單點美式經典餐點，包含牛肉漢堡、熱狗、炸雞和冰淇淋等。此派對採預售票入場，成人每位1,199元、6至11歲（未滿12歲）每位599元、未滿6歲孩童可免費入場。此外，住客可享優惠價，成人每位599元，6至11歲每位299元。