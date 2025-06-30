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台北遠東暑期變身海世界！7大主題、8項好禮 優惠開賣

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「海灘童樂園」專為小小孩設計，提供豐富遊具，讓孩子們盡情玩樂。圖/台北遠東香格里拉提供
「海灘童樂園」專為小小孩設計，提供豐富遊具，讓孩子們盡情玩樂。圖/台北遠東香格里拉提供

瞄準暑期親子旅遊市場，台北遠東香格里拉7月4日至8月31日推出「海底冒險樂園」親子住房專案，入住可暢玩7大海洋主題空間「海底冒險樂園」、獲得8大好禮，每晚10,000元起。此外，期間每周六、日下午，在7樓戶外泳池還將舉辦夏日泳池派對，現場提供多樣造型浮具、精選特調飲品及美式餐點，可盡享海島度假風情。

「海底冒險樂園」親子住房專案，可選擇入住尊榮客房以上房型一晚，每房至多可入住兩位大人與兩位孩童，為家庭客提供一站式夏日度假體驗。其中，以海洋主題設計7大探索空間，入場即可領取任務卡，集滿3點還能兌換小禮物，可從變身人魚公主盡情拍照打卡、闔家歡樂釣魚，到小廚神角色扮演、史萊姆趣味實驗課程，還有幼幼專屬的 「海灘童樂園」、收藏百本童書的「海星故事船」等寓教於樂的親子設施與活動，讓不同年齡層的孩子們盡情放電。

飯店同步祭出8大豪禮，包含暢玩「海底冒險樂園」7大主題空間，讓孩子盡情探索、免費體驗史萊姆手作課程，還有專屬迎賓禮、飯店千元消費金、豐盛自助式早餐、客房內免費迷你吧、哈根達斯迷你杯冰淇淋、童趣造型玩偶與迎賓手工甜點等。

每個周六、日下午3點至7點，於7樓戶外夏季泳池加碼推出「夏日池畔派對」。現場備有多樣造型浮具，可悠游享受陽光、在池畔酒吧盡情暢飲，或加價單點美式經典餐點，包含牛肉漢堡、熱狗、炸雞和冰淇淋等。此派對採預售票入場，成人每位1,199元、6至11歲（未滿12歲）每位599元、未滿6歲孩童可免費入場。此外，住客可享優惠價，成人每位599元，6至11歲每位299元。

訂房可洽：02-2376-3266，線上訂房：https://lihi2.com/qlGVP；夏日泳池派對購票請洽：02-7711-2080。

台北遠東香格里拉「ALOHA夏日池畔派對」，提供池畔無限暢飲特調。圖/台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉「ALOHA夏日池畔派對」，提供池畔無限暢飲特調。圖/台北遠東香格里拉提供
「電玩世界」親子體驗專區導入Switch遊戲，提供多元體感及益智遊戲，打造寓教於樂的互動空間。圖/台北遠東香格里拉提供
「電玩世界」親子體驗專區導入Switch遊戲，提供多元體感及益智遊戲，打造寓教於樂的互動空間。圖/台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉7月5日至8月31日，在7樓戶外泳池舉辦「ALOHA夏日池畔派對」，住客可享限定優惠價。圖/台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉7月5日至8月31日，在7樓戶外泳池舉辦「ALOHA夏日池畔派對」，住客可享限定優惠價。圖/台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉於7月4日至8月31日推出「海底冒險樂園」親子住房專案，每晚新台幣10,000元起，另享8大好禮，包括飯店千元消費金及豐盛自助式早餐。圖/台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉於7月4日至8月31日推出「海底冒險樂園」親子住房專案，每晚新台幣10,000元起，另享8大好禮，包括飯店千元消費金及豐盛自助式早餐。圖/台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉的「海底冒險樂園」擁有7大主題空間，透過任務卡闖關還能兌換小禮物。圖/台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉的「海底冒險樂園」擁有7大主題空間，透過任務卡闖關還能兌換小禮物。圖/台北遠東香格里拉提供
「尼莫小廚房」讓孩子化身小小廚師。圖/台北遠東香格里拉提供
「尼莫小廚房」讓孩子化身小小廚師。圖/台北遠東香格里拉提供
「ALOHA夏日池畔派對」備有多種造型浮具，可拍出最吸睛的夏日美照。圖/台北遠東香格里拉提供
「ALOHA夏日池畔派對」備有多種造型浮具，可拍出最吸睛的夏日美照。圖/台北遠東香格里拉提供
「史萊姆實驗工坊」每日規劃不同主題課程，讓孩子親手調配、捏塑，培養創造力與動手能力。圖/台北遠東香格里拉提供
「史萊姆實驗工坊」每日規劃不同主題課程，讓孩子親手調配、捏塑，培養創造力與動手能力。圖/台北遠東香格里拉提供

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