上千名父母真實體驗「今夏天最好玩最用心」《虎姑婆和他的朋友》科教館快樂登場

《虎姑婆和他的朋友》沉浸式遊戲場自6月12日開展以來，得到父母與孩子的極高評價，不少父母驚呼「從來沒有看過這麼用心的親子展覽！」「我可以稱它是今年夏天最用心的兒童展覽了！」「不用滿場跟小孩說不要碰這個、不要碰那個，真是太開心了！」「有遊戲空間還有沈浸式劇場，小孩可以在各種不同空間中恣意奔跑，工作人員不會一直跟小孩說不能跑不能摸...跟其他單一路線的兒童展覽真是太不一樣了」。

展覽分為上午場與下午場次，在每一個場次中，主辦單位不限遊玩時間、也不限遊玩「方式」，富邦文教基金會總幹事冷彬表示「我們就是要讓小孩玩好玩滿，玩到淋漓盡致，孩子的童年就是應該『玩』，盡情盡興地玩，很多展覽會不讓小孩碰這個碰那個，只能用眼睛看，但我們相信『所有的能力與創意都是玩出來的』，所以在這個沉浸式遊戲場當中，沒有小孩不能玩的東西。」

《虎姑婆和他的朋友》沉浸式遊戲場即日起至10月12日於國立臺灣科學教育館七樓快樂登場，佔地超過280坪，打造沉浸式體驗、自由探索遊戲區、AR互動、STEAM創作與幼幼專區五大主題空間，帶來全方位的五感體驗，讓孩子在遊戲中探索情緒、激發創造力。

本展源自富邦文教基金會原創兒童節目，邀請黃韻玲、品冠、旺福等知名音樂人，以世界童謠為靈感，創作十首討論成長與情緒的原創歌曲與動畫MV。透過音樂、影像與互動裝置，讓孩子以主角視角走進奇幻世界，與音樂精靈王子和虎姑婆一起展開冒險。

展覽設有360度全息投影體驗區，讓孩子沉浸於節目故事之中，並能在「虎姑婆信箱」與「虎姑婆大聲說」留下自己的聲音，學習勇敢表達與溝通。自由探索遊戲區與多彩磁力片創作空間，則鼓勵動手操作與親子共玩，針對學齡前幼兒更設有專屬幼幼區，貼心照顧不同年齡層需求。

展期橫跨整個暑假，是親子共遊、放電學習的絕佳選擇。無論是規劃夏日親子出遊、安排學齡前兒童的遊戲日，或是陪伴孩童探索成長議題，《虎姑婆和他的朋友》都能提供寓教於樂的完整體驗。這個暑假，就帶著孩子走進奇幻森林，讓玩樂與學習並行，留下最難忘的夏日親子回憶！