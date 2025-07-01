暑假熱門親子活動避暑好去處！teamLab展、皮克斯《地球特派員》

全球累積超過1500萬人次體驗的知名互動式展覽「teamLab共創！未來園」再度抵達高雄！即日起在高雄科工館盛大展出。這次在高雄展出teamLab將帶來全新的作品呈現與升級體驗，展區空間更大，絕對是今年夏天最值得期待的暑假活動。

以「共創」為概念，製作團隊打造互動性十足、色彩繽紛絢麗的沉浸式數位體驗。在生生不息的自然生態裡，創造自己無限的想像空間。暑假前夕，現場已湧入眾多家庭參觀。而展覽入口旁的立體裝置更是人氣焦點，吸引大批家長與孩子駐足拍照——這座一比一還原的房間場景，正是來自皮克斯全新原創動畫電影《地球特派員（Elio）》，將於 7 月 10 日全台上映。

在這場星際冒險中，艾立歐學會與各式各樣的外星生命建立友誼，並用智慧與勇氣拯救宇宙，也在這趟旅程中找到自己真正的價值。圖/迪士尼提供

《地球特派員》延續皮克斯一貫的情感敘事風格，融合奇幻、幽默與溫馨，講述一位11歲男孩艾立歐意外被外星人綁架、並陰錯陽差成為「地球代表」，在未知的宇宙中展開驚險卻感人的成長旅程。片中透過外星世界的奇幻設計，傳達孩子面對挑戰、尋找自我與歸屬的真摯情感，也是一面反映人類對未知渴望的成長鏡子。

位於teamLab展區旁的電影宣傳裝置完整呈現艾立歐的房間——牆面上貼滿外星報導，桌上擺著對講機與外星玩偶，細膩還原角色內心世界。許多經過的觀眾驚呼「太可愛了！」，紛紛拍照留念，也為電影上映預熱話題。

由聯合數位文創主辦、皮克斯電影《地球特派員》贊助的《teamLab共創！未來園 高雄》現正於高雄科工館展出！邀請大小朋友在這個炎熱暑假，走進涼爽展館體驗沉浸式科技藝術，7 月 10 日也別忘了一起進戲院感受這場笑中帶淚的宇宙冒險！展覽詳情請上 udn售票網或高雄 teamLab官方粉絲團查詢。