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麥當勞「迷你Q紫薯」香甜登場！金選咖啡「買5送5」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞針對金選咖啡，推出一系列優惠方案。圖／麥當勞提供
麥當勞針對金選咖啡，推出一系列優惠方案。圖／麥當勞提供

麥當勞自7月2日起，將推出全新日式地瓜點心「迷你Q紫薯」，另外針對早餐時段，也限時推出「雙層麥香鷄」與「雙層麥香魚」，為民眾帶來雙倍滿足。7月2日起，麥當勞也針對「金選咖啡」推出多項優惠，可享「買5送5」等不同方案。

繼過去推出五七地瓜球後，麥當勞自7月2日起至8月26日獨家推出「迷你Q紫薯」。外層選用台農73號紫玉地瓜，經酥炸後呈現迷人的咖啡紫色澤；內餡則加入台農57號黃地瓜，呈現綿密細緻的泥狀。整體外層酥脆、內餡綿密，並帶有淡淡蜜香，獨特的齒輪造型，也方便一口享用。「迷你Q紫薯」每份單點59元，套餐加購價49元。

「麥香鷄」自今年4月正式進駐麥當勞早餐菜單。為滿足消費者的期待，麥當勞自7月2日起至8月26日，加碼於早餐時段推出「雙層麥香鷄」、「雙層麥香魚」，讓民眾從早餐時段就可擁有雙倍享受。「雙層麥香鷄」單點78元，搭配薯餅套餐120元。「雙層麥香魚」單點92元，搭配薯餅套餐134元。

7月2日至7月8日，麥當勞APP針對「金選咖啡」推出一系列優惠。早餐時段選購「豬肉滿福堡加蛋＋金選美式咖啡(冰/熱)」，優惠價89元；「雙層麥香鷄＋金選美式咖啡(冰/熱)」優惠價102元；「麥香魚＋金選美式咖啡(冰/熱)」優惠價80元。麥當勞LINE官方帳號隨買店取則推出「金選咖啡系列買5送5」，包括金選美式咖啡(冰/熱)、金選那堤(冰/熱)，各限量2,000組。

「迷你Q紫薯」每份單點59元，套餐加購價49元。圖／麥當勞提供
「迷你Q紫薯」每份單點59元，套餐加購價49元。圖／麥當勞提供
麥當勞推出全新日式地瓜點心「迷你Q紫薯」。圖／麥當勞提供
麥當勞推出全新日式地瓜點心「迷你Q紫薯」。圖／麥當勞提供
麥當勞於早餐時段限時推出「雙層麥香鷄」、「雙層麥香魚」。圖／麥當勞提供
麥當勞於早餐時段限時推出「雙層麥香鷄」、「雙層麥香魚」。圖／麥當勞提供
除了麥香鷄之外，麥當勞自7月2日起至8月26日，加碼於早餐時段推出「雙層麥香鷄」、「雙層麥香魚」。圖／麥當勞提供
除了麥香鷄之外，麥當勞自7月2日起至8月26日，加碼於早餐時段推出「雙層麥香鷄」、「雙層麥香魚」。圖／麥當勞提供

麥當勞 雙層麥香魚 咖啡

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