藏壽司X《名偵探柯南》20款扭蛋登場！人氣角色行李吊牌開搶

柯南迷集合！藏壽司今夏攜手《名偵探柯南》揭開盛夏序幕，一同歡慶劇場版電影《名偵探柯南：獨眼的殘像》上映。藏壽司與《名偵探柯南》獨家扭蛋重磅登場，自7月4日至7月17日推出20款的獨家扭蛋，包含8款由經典角色換上未來感服裝造型的「名偵探柯南徽章」、8款超Q劇場版角色化身壽司老闆的「名偵探柯南裝飾掛飾」Q版柯南拿著鮪魚握壽司、毛利蘭則是拿鮮蝦壽司、毛利小五郎手握日式蒲燒鰻魚，安室透則搭配鮭魚卵軍艦，每一款掛在包包上都吸睛。

4款「名偵探柯南紙膠帶」，以角色為出發點，分別融合手銬元素、黃色「KEEP OUT」、謎團重重的偵探氛圍、文青風格，同步再推出滿額贈活動，當日單筆消費折扣後滿1,000 元，按讚官方Facebook或追蹤Instagram並加入藏壽司官方Line好友並綁定會員，即可獲得限量「名偵探柯南行李吊牌」。