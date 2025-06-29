快訊

TPBL／國王大勝海神奪冠 老闆王文祥嗨發5000萬獎金球員樂翻

南投老翁偷香蕉…一口氣暴吃16根遭逮 恐是「1疾病」釀禍

郝龍斌稱25%罷免門檻一定過 曝「一辦法」才能救徐巧芯

直擊「肥前屋」最後一夜 粉絲不捨來合照、電話響不停

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
許多民眾在肥前屋門口拍照留念。記者陳睿中／攝影
許多民眾在肥前屋門口拍照留念。記者陳睿中／攝影

開業近50年，陪伴許多民眾度過青春歲月的台北人氣鰻魚餐廳「肥前屋」，6月29日無預警傳出歇業消息，令消費者與網友們相當錯愕。晚間八點至現場，雖然尚未到歇業時間，但是已經提早歇業，店員也在打掃環境，面對許多問訊趕來的消費者，店員只能不斷表示「賣完了喔！」網友們也表示「以後要去那裡吃鰻魚飯！」、「可惜了」

位於台北林森北路條通內的「肥前屋」，營業歷史悠久，乃是台北最具知名度的鰻魚餐廳之一，過去曾與京都屋、劍持屋及濱松屋等店家，並列為「台北四大鰻魚飯」。店內提供有鰻魚飯、牛肉飯、炸物等多種品項，每逢用餐時段，門口永遠都是長長的排隊人龍，乃是許多民眾品嚐鰻魚飯的首選名單，更是陪伴不少消費者度過青春歲月時光。

但是在6月29日，肥前屋突然宣布熄燈，讓許多消費者十分訝異，消息也在網路上迅速擴散。實際到店詢問，店員對於停業不願多談，只表示老闆年紀已大，只希望低調退休，未來好好休息。由於當時還不到平日的打烊時間，所以仍有許多消費者不死心趕來現場，但只能獲得店家「不好意思，賣完了」的回應。店內的電話也接連不斷響起，顯現肥前屋的超高人氣。亦有民眾專程前來門口拍照，記錄下最後的回憶。

過去肥前屋、京都屋、濱松屋、劍持屋並列「台北四大鰻魚飯」。隨著時代演變，「京都屋」已於2019年停業，另外「濱松屋」在2024年10月也曾短暫拉下鐵門，後又重新復業。隨著肥前屋落幕，目前四個品牌中，尚有「劍持屋」、「濱松屋」仍在營業中。

老字號鰻魚飯「肥前屋」，在6月29日無預警劃下句點。記者陳睿中／攝影
老字號鰻魚飯「肥前屋」，在6月29日無預警劃下句點。記者陳睿中／攝影
肥前屋的最後一夜，因產品銷售一空而提早歇業。記者陳睿中／攝影
肥前屋的最後一夜，因產品銷售一空而提早歇業。記者陳睿中／攝影

鰻魚 消費者 店員

延伸閱讀

飄香50年！北市鰻魚名店「肥前屋」今日無預警熄燈

遭加拿大要求停業 海康威視批罔顧事實、歧視打壓

岡山停業回收場清晨大火 塑膠臭味瀰漫PM2.5飆高影響至橋頭

加拿大以國家安全為由 要求境內海康威視停業

相關新聞

直擊「肥前屋」最後一夜 粉絲不捨來合照、電話響不停

開業近50年，陪伴許多民眾度過青春歲月的台北人氣鰻魚餐廳「肥前屋」，6月29日無預警傳出歇業消息，令消費者與網友們相當錯...

統一獅奪上半年球季冠軍 7-11優惠看這裡

統一7-ELEVEn獅隊今晚奪下隊史上第18座季冠軍，統一超7-ELEVEN自7月1日起連續3天推出指定逾百款統一品牌指...

飄香50年！北市鰻魚名店「肥前屋」今日無預警熄燈

太震驚！台北人氣鰻魚名店，擁有50年歷史的「肥前屋」，驚傳今日為最後一天。隨著消息出爐，立刻引起網友的熱烈討論。

暑假旅遊旺季…礁溪旅宿戰區飯店推新菜色拚搶客 優惠一次看

進入旅遊旺季，宜蘭礁溪旅宿觀光飯店紛紛推出新菜色，老爺酒店雲天自助餐「越越欲試，南國佳餚」，多道經典越式料理，兩位成人同...

蠟筆小新快閃店登陸高雄夢時代 33款粒粒公仔全員到齊！同場加映2025劇場版全新周邊、港都限定特典

「嘿～大姐姐，你喜歡吃青椒嗎？」今年夏天，小新粉絲請集合！「蠟筆小新電影大冒險期間限定店」高雄站正式開幕，自 6 月 28 日起至 9 月 7 日於高雄夢時代購物中心 8 樓顧客服務中心旁熱鬧登場，延續台北的火爆人氣，再度邀你一起踏入滿滿童趣與電影感兼具的小新電影大冒險世界。

台中最新鍋物開幕88折！A5和牛、現握壽司、龍蝦全上桌

台中全新鍋物品牌「海港匠鍋」近期已於公益路上展開試營運。店內最大的特色，即是採「鍋物＋日本料理」的複合式型態，讓民眾品嚐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。