直擊「肥前屋」最後一夜 粉絲不捨來合照、電話響不停

開業近50年，陪伴許多民眾度過青春歲月的台北人氣鰻魚餐廳「肥前屋」，6月29日無預警傳出歇業消息，令消費者與網友們相當錯愕。晚間八點至現場，雖然尚未到歇業時間，但是已經提早歇業，店員也在打掃環境，面對許多問訊趕來的消費者，店員只能不斷表示「賣完了喔！」網友們也表示「以後要去那裡吃鰻魚飯！」、「可惜了」

位於台北林森北路條通內的「肥前屋」，營業歷史悠久，乃是台北最具知名度的鰻魚餐廳之一，過去曾與京都屋、劍持屋及濱松屋等店家，並列為「台北四大鰻魚飯」。店內提供有鰻魚飯、牛肉飯、炸物等多種品項，每逢用餐時段，門口永遠都是長長的排隊人龍，乃是許多民眾品嚐鰻魚飯的首選名單，更是陪伴不少消費者度過青春歲月時光。

但是在6月29日，肥前屋突然宣布熄燈，讓許多消費者十分訝異，消息也在網路上迅速擴散。實際到店詢問，店員對於停業不願多談，只表示老闆年紀已大，只希望低調退休，未來好好休息。由於當時還不到平日的打烊時間，所以仍有許多消費者不死心趕來現場，但只能獲得店家「不好意思，賣完了」的回應。店內的電話也接連不斷響起，顯現肥前屋的超高人氣。亦有民眾專程前來門口拍照，記錄下最後的回憶。