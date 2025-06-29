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統一獅奪上半年球季冠軍 7-11優惠看這裡

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
統一7-ELEVEn獅隊勇奪2025年上半年球季冠軍 逾7,000家7-ELEVEN門市推逾百款指定商品第2件5折。圖／統一超提供
統一7-ELEVEn獅隊勇奪2025年上半年球季冠軍 逾7,000家7-ELEVEN門市推逾百款指定商品第2件5折。圖／統一超提供

統一7-ELEVEn獅隊今晚奪下隊史上第18座季冠軍，統一超7-ELEVEN自7月1日起連續3天推出指定逾百款統一品牌指定商品同品類任選第2件5折優惠活動，類別涵蓋常溫、冷藏、泡麵、冰品甜點、熱狗、麵包等，同時更加碼推出CITY PRIMA大杯精品咖啡、CITY TEA指定飲品等多款商品限時優惠，與全民一起紀念7-ELEVEn獅隊勇奪第18座季冠軍的歷史時刻。

統一超表示，狂賀統一7-ELEVEn獅隊2024年上半年球季榮耀封王，7-ELEVEN超強優惠推出逾300款統一品牌指定商品，包含常溫、冷藏、泡麵、冰品、甜點、熱狗/麵包等商品結構皆可享限時同類別任選第2件5折優惠活動。同時指定商品滿250元送明星3缺1遊戲幣，還有眾多商品加碼優惠，包含最受歡迎的CITY PRIMA大杯精品美式/CITY PRIMA大杯精品拿鐵買2送2、CITY TEA冰淇淋紅茶與CITY PEARL黑糖珍珠撞奶)買2送2等。

統一超指出，人氣商品包含沖繩久米島深海微礦水PET850、農心香辣海鮮味烏龍麵、韓國熊津紅蔘飲、韓國熊津青梅飲/柚子茶在內也都有買2送2的加碼優惠，此外，「uniopen PRIMA會員訂閱制」限時再加碼7月1日起至12月31日「鮮食全品項加入5%點數回饋」超狂優惠活動，已訂閱會員不限支付工具皆可筆筆回饋，搭配封王優惠活動折上折更划算，歡慶統一7-ELEVEn獅隊再次拋下橘色封王彩帶、奪得第18座季冠軍，與全民共享喜悅！

線上優惠方面，統一超表示，CITY系列於OPENPOINT行動隨時取加碼推出CITY CAFE特大濃萃美式、特大厚乳拿鐵買2送2、燕麥拿鐵2杯99元、CITY TEA琥珀小葉奶茶/梔子花奶青買2送2，還有飲料、冰品、麵包、甜點等多項商品優惠組合，數量有限，售完為止。

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