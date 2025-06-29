新竹遠東巨城打造最強生活圈 網羅可愛療癒街頭藝流到位

盛夏腳步逼近，高溫連日不退，攜家帶眷或約上好友到Big City遠東巨城購物中心享受涼爽空調與豐富休閒，成為竹苗消費者的假日首選。迎接暑假到來，巨城特別規劃一系列精彩活動接力登場，邀請深受大小朋友喜愛的熱門IP角色輪番現身，更有眾多獨家登場的輕食品牌快閃進駐，陪伴消費者歡度精彩夏日。

甜點控大集合！7月1日起4F美食街夏季快閃甜點祭熱鬧登場，多家人氣品牌首次移師新竹，掀起打卡美食熱潮。主打棉花糖夾心軟餅乾的「SWEETFULL」，以濃郁內餡和療癒口感圈粉無數；手工磅蛋糕與千層甜點聞名的「蔚旭WESH」，香氣四溢令人難忘；擁有高顏值流星蛋塔的「純點心」，甜而不膩、口感層次豐富；以及爆紅日系質感系甜點「莫恩布丁」，焦糖與茶香風味交織，入口即化。期間限定，錯過不再，快來巨城一次收服所有夢幻甜點。

巨城暑假打造全齡歡樂基地療癒系IP持續接力，即日起5F創藝廳推出「奶油家族x大耳狗」療癒聯展，展出多款限量周邊與限定滿額贈，萌度爆表。緊接著7月1日起7F「我適文化 x 夏日充電站」開站，齊聚姆明、米飛兔等人氣角色，於指定主題餐廳用餐單筆滿1,000元還可兌換螢幕擦拭貼。7月5日起5F GACHA BOX轉蛋專賣店提供超過200款扭蛋選擇，以及多款首賣扭蛋、現場轉指定扭蛋5顆以上可兌換店鋪限定好裡。7月19日星期六15:00一樓噴水池廣場還有「光之美少女舞蹈教學拍照會」，東森幼幼天竺鼠姐姐與小朋友零距離互動，大小朋友都能一起動起來。快來巨城，一起用可愛療癒整個夏天。

盛夏不只要涼，更要熱鬧登場，被譽為全台街頭表演最高殿堂的「第八屆Big City街頭藝術節」正式啟動，即日起至7月14日開放海選報名。巨城提供專業等級的舞台設備與豐富演出資源，致力打造街頭藝人夢想實現的舞台。遠東巨城購物中心營運長游欣宜表示：巨城用心規劃，每年邀請國際級評審團坐鎮評選，自第一屆以來已吸引超過1,400組國內外表演團體及個人報名參與，現場演出水準備受肯定，也培育出不少享譽國際的「台灣之光」，誠摯邀請全台各路街頭藝人一展身手，角逐榮耀。