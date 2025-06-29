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飄香50年！北市鰻魚名店「肥前屋」今日無預警熄燈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「肥前屋」以鰻魚飯著稱。圖／報系資料照
「肥前屋」以鰻魚飯著稱。圖／報系資料照

太震驚！台北人氣鰻魚名店，擁有50年歷史的「肥前屋」，驚傳今日為最後一天。隨著消息出爐，立刻引起網友的熱烈討論。

位於台北林森北路條通內的「肥前屋」，乃是台北最具知名度的鰻魚餐廳之一，過去曾與京都屋、劍持屋及濱松屋等店家，並列為「台北四大鰻魚飯」。店內提供有鰻魚飯、牛肉飯、炸物等多種品項，每逢用餐時段，門口永遠都是長長的排隊人龍，在google map累積超過7,000則評論，平均獲得3.8分。

儘管獲得許多消費者的青睞，但是今日在社群平台上，傳出肥前屋店員突然告知，6月29日為最後一天的停業消息，令許多消費者十分錯愕。實際撥打電話至店內，業者也證實停業消息，並且表示今日產品已經陸續售完，不建議再去現場，以免空跑一趟。

隨著肥前屋的熄燈，加上「京都屋」於2019年停業，「濱松屋」在2024年10月拉下鐵門，早年的四大鰻魚飯，也僅剩下「劍持屋」仍在營業中。

肥前屋。圖／報系資料照
肥前屋。圖／報系資料照

鰻魚 餐廳 消費者

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