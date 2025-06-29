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暑假旅遊旺季…礁溪旅宿戰區飯店推新菜色拚搶客 優惠一次看

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪老爺酒店雲天自助餐推出「越越欲試，南國佳餚」，多道經典越式料理，酸甜美味。 圖／礁溪老爺提供
礁溪老爺酒店雲天自助餐推出「越越欲試，南國佳餚」，多道經典越式料理，酸甜美味。 圖／礁溪老爺提供

進入旅遊旺季，宜蘭礁溪旅宿觀光飯店紛紛推出新菜色，老爺酒店雲天自助餐「越越欲試，南國佳餚」，多道經典越式料理，兩位成人同行加贈一名國小學童免費用餐；寒沐酒店中餐主廚設計近40道單點菜色，縣民及樂齡族群平日88折；長榮鳳凰桂冠自助餐早午餐升級，宜蘭在地美食端上桌。

老爺雲天自助餐廳攜手越南西貢日航酒店主廚黎成南團隊推出越南菜色，包括鮮蝦米紙捲搭配魚露沾醬，清新開胃；越式甘蔗蝦以剁碎的蝦肉裹於香甜的甘蔗段，炸至金黃酥脆；越式牛肉河粉以牛骨熬煮高湯，搭配Q彈河粉與牛肉片，豆芽、九層塔與檸檬角，清爽可口，還有越南煎餅及越南咖啡等。

老爺暑假推出家庭親子優惠，兩位成人同行，再贈一位國小學童免費用餐，最高現省748元；限時加碼即日起至7月14日，預訂7、8月住房，每房可享一位6至11歲孩童免費入住，非常划算。

礁溪寒沐酒店3樓中餐廳，由餐飲行政副主廚陳恆潔與中餐主廚李宜政設計約40道單點菜色，包含前菜、海鮮肉類、湯品及甜點，單品160元起，前菜首推現流黃金泡菜卷，以漁港直送新鮮透抽，填入主廚自製黃金泡菜，酸香微辣；海鮮部分有宜蘭縣酒紅露醉鮮蝦，中藥材熬煮後，汆燙鮮蝦浸漬，入口回甘。

經典宜蘭古早味「西魯肉」升級為豪華版的九孔鮑蘭陽西魯肉，礁溪金棗嫩子排把豬肋排炸至外酥內嫩，吸附金棗醬汁，微酸甘甜；三星蔥香雞肉飯則是淋上紅蔥酥、雞油與蔭油醬，蔥香撲鼻；老饕最愛的中式經典菜「黑椒爆炒牛仔粒」選用安格斯牛菲力，大火快煎鎖住肉汁，口感細嫩。

寒沐酒店「溫泉涼涼泡」，溫泉池降溫後的碳酸氫鈉泉，炎夏泡湯仍可感受涼意，搭配住房專案，宜蘭冬山秘境「黃金河稻」及太平山下「豐盛愛玉」DIY體驗二擇一。

礁溪長榮鳳凰酒店桂冠自助餐早午餐升級，結合在地知名美食北門蒜味肉羹、南方澳親家母飛虎魚丸、冬山小華村黑糖糕、花生捲包哈根達斯冰淇淋，吃出美食與文化，針對縣民、60歲以上樂齡族及身障者8折優惠。

越式牛肉河粉以牛骨熬煮高湯，搭配Q彈河粉與牛肉片，豆芽、九層塔與檸檬角，清爽可口。記者戴永華／攝影
越式牛肉河粉以牛骨熬煮高湯，搭配Q彈河粉與牛肉片，豆芽、九層塔與檸檬角，清爽可口。記者戴永華／攝影
寒沐酒店「溫泉涼涼泡」，溫泉池降溫後的碳酸氫鈉泉，炎夏泡湯仍可感受涼意。圖／寒沐酒店提供
寒沐酒店「溫泉涼涼泡」，溫泉池降溫後的碳酸氫鈉泉，炎夏泡湯仍可感受涼意。圖／寒沐酒店提供
越式甘蔗蝦以剁碎的蝦肉裹於香甜的甘蔗段，炸至金黃酥脆。圖／礁溪老爺提供
越式甘蔗蝦以剁碎的蝦肉裹於香甜的甘蔗段，炸至金黃酥脆。圖／礁溪老爺提供
寒沐酒店搭配住房專案，宜蘭冬山秘境「黃金河稻」及太平山下「豐盛愛玉」DIY體驗二擇一。圖／寒沐酒店提供
寒沐酒店搭配住房專案，宜蘭冬山秘境「黃金河稻」及太平山下「豐盛愛玉」DIY體驗二擇一。圖／寒沐酒店提供
鮮蝦米紙捲搭配魚露沾醬，清新開胃。記者戴永華／攝影
鮮蝦米紙捲搭配魚露沾醬，清新開胃。記者戴永華／攝影
礁溪寒沐酒店中餐廳暑假推出約40道單點菜色，包含前菜、海鮮肉類、湯品及甜點，單品160元起，也有豪華版料理。圖／寒沐酒店提供
礁溪寒沐酒店中餐廳暑假推出約40道單點菜色，包含前菜、海鮮肉類、湯品及甜點，單品160元起，也有豪華版料理。圖／寒沐酒店提供
礁溪老爺雲天自助餐廳攜手越南西貢日航酒店主廚黎成南帶領的團隊，推出多道越南經典菜色。圖／礁溪老爺提供
礁溪老爺雲天自助餐廳攜手越南西貢日航酒店主廚黎成南帶領的團隊，推出多道越南經典菜色。圖／礁溪老爺提供

酒店 自助餐廳 宜蘭

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