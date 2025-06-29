快訊

最後一次錄「熱吵店」！Melody哭不停 洩接棒人選難產

專家改口估美國關稅「玩贏所有人」！川普笑到合不攏嘴 秒回1句話

搶攻酷暑商機 手搖飲、冰品吹聯名動漫風

中央社／ 台北29日電
飲料店示意圖。圖／AI生成
飲料店示意圖。圖／AI生成

全台飲料店去年營業額首度破1300億元，為搶攻酷暑商機，有手搖飲業者與動漫「七龍珠」合作，7月推聯名商品，也有冰品業者與「名偵探柯南」、「寶可夢」攜手推出新品。

台灣手搖飲品牌及品項持續推陳出新，為吸引消費者目光，近年來業者積極推動異業合作，推出聯名商品，帶動飲料店營收持續攀升。

根據經濟部統計，107年飲料店營業額首度突破千億大關，儘管109、110年受疫情影響，營收略減，但隨著疫情趨緩，成長力道驚人，111、112年營業額年增各11.9%及7.7%，113年增幅雖縮小至3.5%，但全年營收新台幣1331億元創新高。

近來天氣炎熱高溫，手搖飲、冰品成為民眾消暑的選擇之一，業者也鎖定這股商機，除了開發新口味外，也在包裝或周邊商品下功夫。

手搖飲品牌龜記日前宣布攜手茶飲品牌功夫茶，與七龍珠最新系列「七龍珠大魔」跨界合作，7月1日起購買指定飲品搭配任一飲品，可獲聯名限量周邊；7月也將分批推出單筆消費不限金額、可加購1份周邊商品活動，例如賽亞人吸管杯組、角色盲盒杯墊、角色磁鐵盲包。

台隆集團旗下冰品百吉樂活也出招，近期旗下冰品品牌推出寶可夢包裝全新口味冰品，以皮卡丘、伊布為主角，冰棍上更藏有彩蛋，印有不同寶可夢；另一款冰品也與日本動畫「名偵探柯南」推出全新聯名冰品。

另外，摩斯漢堡也在日前推出泰式風情新品，除了泰式漢堡與點心外，還有「泰Thai珍珠奶茶」。

手搖飲 品牌 冰品

延伸閱讀

2025臺北手搖飲節 三大活動熱鬧登場

2025日本超商冰品推薦8選！夏日消暑攻略 抹茶、雪見大福、開心果口味統統有

日飲2杯「半糖」手搖飲！23歲男不喝開水引發敗血症險喪命

好市多1神級冰品特展開跑！大票會員瘋搶貨：10桶起跳

相關新聞

蠟筆小新快閃店登陸高雄夢時代 33款粒粒公仔全員到齊！同場加映2025劇場版全新周邊、港都限定特典

「嘿～大姐姐，你喜歡吃青椒嗎？」今年夏天，小新粉絲請集合！「蠟筆小新電影大冒險期間限定店」高雄站正式開幕，自 6 月 28 日起至 9 月 7 日於高雄夢時代購物中心 8 樓顧客服務中心旁熱鬧登場，延續台北的火爆人氣，再度邀你一起踏入滿滿童趣與電影感兼具的小新電影大冒險世界。

暑假旅遊旺季…礁溪旅宿戰區飯店推新菜色拚搶客 優惠一次看

進入旅遊旺季，宜蘭礁溪旅宿觀光飯店紛紛推出新菜色，老爺酒店雲天自助餐「越越欲試，南國佳餚」，多道經典越式料理，兩位成人同...

台中最新鍋物開幕88折！A5和牛、現握壽司、龍蝦全上桌

台中全新鍋物品牌「海港匠鍋」近期已於公益路上展開試營運。店內最大的特色，即是採「鍋物＋日本料理」的複合式型態，讓民眾品嚐...

獨／作家舒國治也愛！延三「汕頭牛肉麵」突歇業 老饕不捨

又一家記憶中的美味消失了！位於台北橋頭延三夜市的「汕頭牛肉麵」日前突傳歇業，這家開業近一甲子的老店，以銅板價、簡單美味著...

冒香香旗艦店開幕全台唯一「白粥底＋紅麻辣」雙鍋組合

看好台中鍋物商機龐大，標榜全台唯一採用「粥底＋麻辣」雙鍋組合的「冒香香」旗艦店28日開幕，結合了麻辣火鍋與久熬粥底白鍋，...

26春夏巴黎男裝周／Dior迎接新時代！由內而外承舊啟新

Jonathan Anderson入主Dior創意總監的首個系列，在眾所期待下昨日已於法國巴黎傷兵院（Hôtel Nat...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。