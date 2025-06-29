搶攻酷暑商機 手搖飲、冰品吹聯名動漫風

全台飲料店去年營業額首度破1300億元，為搶攻酷暑商機，有手搖飲業者與動漫「七龍珠」合作，7月推聯名商品，也有冰品業者與「名偵探柯南」、「寶可夢」攜手推出新品。

台灣手搖飲品牌及品項持續推陳出新，為吸引消費者目光，近年來業者積極推動異業合作，推出聯名商品，帶動飲料店營收持續攀升。

根據經濟部統計，107年飲料店營業額首度突破千億大關，儘管109、110年受疫情影響，營收略減，但隨著疫情趨緩，成長力道驚人，111、112年營業額年增各11.9%及7.7%，113年增幅雖縮小至3.5%，但全年營收新台幣1331億元創新高。

近來天氣炎熱高溫，手搖飲、冰品成為民眾消暑的選擇之一，業者也鎖定這股商機，除了開發新口味外，也在包裝或周邊商品下功夫。

手搖飲品牌龜記日前宣布攜手茶飲品牌功夫茶，與七龍珠最新系列「七龍珠大魔」跨界合作，7月1日起購買指定飲品搭配任一飲品，可獲聯名限量周邊；7月也將分批推出單筆消費不限金額、可加購1份周邊商品活動，例如賽亞人吸管杯組、角色盲盒杯墊、角色磁鐵盲包。

台隆集團旗下冰品百吉樂活也出招，近期旗下冰品品牌推出寶可夢包裝全新口味冰品，以皮卡丘、伊布為主角，冰棍上更藏有彩蛋，印有不同寶可夢；另一款冰品也與日本動畫「名偵探柯南」推出全新聯名冰品。

另外，摩斯漢堡也在日前推出泰式風情新品，除了泰式漢堡與點心外，還有「泰Thai珍珠奶茶」。