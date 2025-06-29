蠟筆小新快閃店登陸高雄夢時代 33款粒粒公仔全員到齊！同場加映2025劇場版全新周邊、港都限定特典

「嘿～大姐姐，你喜歡吃青椒嗎？」今年夏天，小新粉絲請集合！「蠟筆小新電影大冒險期間限定店」高雄站正式開幕，自 6 月 28 日起至 9 月 7 日於高雄夢時代購物中心 8 樓顧客服務中心旁熱鬧登場，延續台北的火爆人氣，再度邀你一起踏入滿滿童趣與電影感兼具的小新電影大冒險世界。

本次高雄場不僅集結歷年人氣劇場版角色與限定商品，更首次公開 2025 全新劇場版快閃店限定周邊，打造最強打卡新亮點。無論是親子出遊，還是粉絲朝聖，全場 Q 萌爆表，是今夏最不能錯過的話題地標！

口碑引爆熱潮！經典場景還原，32 部電影回憶一次滿足南部粉絲熱情

台北站展出期間人氣爆棚，深受各年齡層粉絲喜愛，備受好評的劇場版名場景與歷年電影海報牆，此次也原汁原味移師高雄，讓南部觀眾也能感受小新電影世界的魅力。展場延續 32 部歷年劇場版為主軸，打造沉浸式體驗動線，搭配等身公仔拍照區，重現《蠟筆小新：動感超人VS高衩魔王》、《蠟筆小新：搞怪遊樂園大冒險》等經典橋段。

展區重現多款劇場版經典橋段，打造最強打卡亮點。圖／有你共創提供

高雄站更計畫搶先加入 2025 最新劇場版的主題展區與多款周邊商品，首次在台公開，為快閃店注入嶄新亮點。而廣受矚目的「粒粒公仔」也設有專屬展示區，33 款粒粒公仔全員到齊，讓粉絲一次收齊歷年經典角色。展區同時展出自 1993 年至 2024 年的歷年電影海報，猶如時光長廊，帶領大小朋友重溫超過三十年的感動畫面。

33 款粒粒公仔全員到齊，讓粉絲一次收齊歷年經典角色。圖／有你共創提供

高雄站閃亮二重奏！港都在地特色-高雄特典 + 2025 最新劇場版視覺牆

此次高雄站也推出多項限定亮點，為南部粉絲帶來煥然一新的體驗。快閃店特別設置高雄專屬打卡景點──蠟筆小新與動感超人攜手人氣角色「鱷魚阿山」，現身高雄地標「大港橋」，融合港都風情與角色魅力，一同以招牌笑容守衛港都和平，預計將成為現場最受矚目的拍照熱點之一。

此外，本次展區亦搶先揭露即將於 8 月上映的最新劇場版《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》主題背板，包含角色造型與場景視覺皆將於高雄快閃店公開亮相。結合全新劇情設計打造的電影周邊也同步登場，為本次快閃店增添獨特亮點。展場商品除了推出多款高雄限定設計商品外，也引進許多來自日本池袋官方商店的最新商品，讓台灣粉絲也能搶先收藏第一手的電影新品。

蠟筆小新與動感超人攜手人氣角色「鱷魚阿山」，現身高雄地標「大港橋」，以招牌笑容守衛港都和平。圖／有你共創提供

突破 400 款台日熱銷周邊 最新商品資訊一次入手！

此次高雄限定店限量周邊更勝首站，一口氣集結超過 400 款蠟筆小新主題周邊商品，從生活雜貨、服飾包款到絨毛玩偶，品項多元、風格豐富，打造從日常到收藏都能滿足的小新宇宙。特別加碼的是，高雄站獨家追加近百款台日全新商品，其中包含多款來自 2025 最新劇場版的限量周邊與池袋官方商店全新日本進口商品，絕對是粉絲必收！

同步，延續首站人氣焦點商品，「粒粒公仔罐」33 款一次到齊，歷年電影經典角色化身為小巧可愛的收藏公仔，萌度爆表，隨罐任你裝；還有高達 185 公分的「偽小新超人大扭蛋機」等你來挑戰，每抽 300 元就有機會帶走市價千元以上的日本進口好物、只抽不賣的 12 公分高《蠟筆小新》電影版絨毛玩偶（共 5 款）！超澎湃商品陣容，讓人一走進會場就忍不住荷包失控，通通想打包回家！

現場亦販售造型吸睛的「大象爆米花桶」與爆米花，成為不少觀展民眾必帶的經典搭配，增添如同走入電影院般的趣味氛圍。整體商品陣容不僅展現小新世界的趣味與想像，也反映劇場版系列持續進化的創意魅力。

高雄站獨家追加近百款台日全新商品，集結超過 400 款蠟筆小新主題周邊。圖／有你共創提供

蠟筆小新高雄站盛大開展，夢時代變身Q萌電影宇宙

蠟筆小新電影大冒險期間限定店高雄站集結懷舊與創新的雙重魅力──從經典劇場版場景、首度亮相的 2025 新電影元素，到豐富的限定周邊與趣味體驗，全面升級粉絲逛展樂趣。展區特別設置 2025 電影專區與主題立牌，為即將上映的劇場版提前暖身，讓影迷率先感受銀幕之外的劇情氛圍。

開幕活動期間，凡現場打卡分享活動，即有機會獲贈限量「蠟筆小新高雄限定電影旅人特典明信片」；單筆消費滿額 1,500 元，還可獲得活動專屬限量金屬紀念徽章乙枚（可累加計算）。相關兌換辦法依現場公告為主，數量有限，贈完為止。活動展期僅至 9 月 7 日，喜愛小新的粉絲不妨把握暑假時光，前往夢時代共度一場充滿驚喜的夏日冒險！

活動展期僅至 9 月 7 日，喜愛小新的粉絲快把握機會前往高雄夢時代。圖／有你共創提供

【活動資訊】

活動名稱：「蠟筆小新電影大冒險期間限定店」高雄站（免費入場）

活動日期：2025 年 6 月 28 日（六）～ 9 月 7 日（日）

活動地點：夢時代購物中心 8F 顧客服務中心旁（高雄市前鎮區中華五路 789 號）

主辦單位：有你共創數位股份有限公司

授權單位：國際影視有限公司

活動粉專：https://www.facebook.com/SCTW30/