快訊

MLB／紐郵狠批洋基輸得太難看 完全比賽才有機會贏運動家

彰化芳苑42歲女疑弒母 精神狀況不穩 被警逮竟反問「媽媽怎麼死的？」

台中最新鍋物開幕88折！A5和牛、現握壽司、龍蝦全上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「蟹老饕丼」吃得到松葉蟹腿、鮭魚卵、蟹膏等海味，單點388元，套餐升級價238元。記者陳睿中／攝影
「蟹老饕丼」吃得到松葉蟹腿、鮭魚卵、蟹膏等海味，單點388元，套餐升級價238元。記者陳睿中／攝影

台中全新鍋物品牌「海港匠鍋」近期已於公益路上展開試營運。店內最大的特色，即是採「鍋物＋日本料理」的複合式型態，讓民眾品嚐鍋物的同時，也能享受現握壽司、生魚片、丼飯等日式餐點，帶來多重的味覺享受。試營運期間，還可享全餐88折的限時優惠。

鄰近公益路、惠中街路口的「海港匠鍋」，店內採現代化的日式裝潢風格，提供套餐型的個人鍋物料理。不同於其他鍋物品牌，海港匠鍋標榜首創由日本料理主廚駐店，現場處理活體漁貨，提供多樣化的日本料理。同時也在鍋物套餐中規劃先付、食事等內容。鍋物湯底則有椒香麻辣鍋、胡椒豬肚鍋、干貝蛤蠣鍋等7種口味。

透過海鮮、日本A5和牛、伊比利豬、澳洲和羊等不同食材的搭配，店內提供有無牛套餐、海旬套餐、匠選黑牛套餐、A5和牛套餐、活體海鮮套餐等不同方案，每套768～2,298元不等，另外還有輕盈的蔬食套餐可選。

以「海旬套餐」為例，吃得到海苔牛蒡捲、鮭魚卵山藥細麵等先付3選1，搭配季節刺身與精選食事，主餐則推薦「日本生蠔海鮮盛合」，內含六隻日本生蠔、干貝、冰鮮魚片、白蝦、蛤蠣與軟絲，加上飲品與甜點，每套998元。「日本A5和牛套餐」主餐則有板腱、翼板、沙朗、紐約客等不同A5和牛部位可供挑選，每套1,398元。

海港匠鍋也透過單點型態，提供有鮭魚、鮑魚、干貝、青甘等十餘款的現握壽司、刺身與丼飯。其中「蟹老饕丼」更是吃得到松葉蟹腿、鮭魚卵、蟹膏等鮮美海味，單點388元，套餐升級價238元。藉由複合式餐點組合，民眾不僅可享受「鍋物＋壽司＋丼飯」的多重搭配，亦可直接單點刺身、丼飯，更具自由度。

【海港匠鍋】

地址：台中市南屯區公益路二段387號

電話：04-2251-9368

海港匠鍋提供多種鍋物套餐，還有刺身、丼飯等品項。記者陳睿中／攝影
海港匠鍋提供多種鍋物套餐，還有刺身、丼飯等品項。記者陳睿中／攝影
綜合炙燒握壽司，每份380元。記者陳睿中／攝影
綜合炙燒握壽司，每份380元。記者陳睿中／攝影
海港匠鍋提供多種鍋物套餐，還有刺身、丼飯等品項。記者陳睿中／攝影
海港匠鍋提供多種鍋物套餐，還有刺身、丼飯等品項。記者陳睿中／攝影
「活體龍蝦盛合」，選用整尾活龍蝦現宰入鍋。記者陳睿中／攝影
「活體龍蝦盛合」，選用整尾活龍蝦現宰入鍋。記者陳睿中／攝影
A5和牛套餐，提供板腱、翼板、沙朗、紐約客等不同部位選擇。記者陳睿中／攝影
A5和牛套餐，提供板腱、翼板、沙朗、紐約客等不同部位選擇。記者陳睿中／攝影
豪華的海膽握壽司，同樣是海港匠鍋的特色之一。記者陳睿中／攝影
豪華的海膽握壽司，同樣是海港匠鍋的特色之一。記者陳睿中／攝影
海港匠鍋一次能夠滿足鍋物、刺身等多重享受。記者陳睿中／攝影
海港匠鍋一次能夠滿足鍋物、刺身等多重享受。記者陳睿中／攝影
海港匠鍋的特色之一，就是現點現做的壽司。記者陳睿中／攝影
海港匠鍋的特色之一，就是現點現做的壽司。記者陳睿中／攝影

日本料理 套餐 公益

延伸閱讀

冒香香旗艦店開幕全台唯一「白粥底＋紅麻辣」雙鍋組合

最貴日本和牛！一星「俺達の肉屋」升級「正宗松阪牛」

city’super年中慶開跑！日本A4和牛4.2折 特級初榨橄欖油買1送1

獨／稱投資烏魚子、龍蝦「保證獲利」 台中漁貨商吸金12.8億

相關新聞

獨／作家舒國治也愛！延三「汕頭牛肉麵」突歇業 老饕不捨

又一家記憶中的美味消失了！位於台北橋頭延三夜市的「汕頭牛肉麵」日前突傳歇業，這家開業近一甲子的老店，以銅板價、簡單美味著...

台中最新鍋物開幕88折！A5和牛、現握壽司、龍蝦全上桌

台中全新鍋物品牌「海港匠鍋」近期已於公益路上展開試營運。店內最大的特色，即是採「鍋物＋日本料理」的複合式型態，讓民眾品嚐...

冒香香旗艦店開幕全台唯一「白粥底＋紅麻辣」雙鍋組合

看好台中鍋物商機龐大，標榜全台唯一採用「粥底＋麻辣」雙鍋組合的「冒香香」旗艦店28日開幕，結合了麻辣火鍋與久熬粥底白鍋，...

26春夏巴黎男裝周／Dior迎接新時代！由內而外承舊啟新

Jonathan Anderson入主Dior創意總監的首個系列，在眾所期待下昨日已於法國巴黎傷兵院（Hôtel Nat...

東京百大法餐來台 Li.nu不堆疊、不浮誇擺盤迎周年

如果你在5年內花了4000萬台幣、吃過海內外兩萬家餐廳，你心目中的理想料理，會是什麼樣的風貌？關於這個問題，今年46歲的...

GUCCI打造隨身的時髦「果凍」？GG Marmont包甜美0熱量

六月、七月的夏天，暑氣正旺。除了多喝水、擦防曬，心靈也要降火氣、補充能量。GUCCI日前發表了新款GG Marmont系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。