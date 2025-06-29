台中最新鍋物開幕88折！A5和牛、現握壽司、龍蝦全上桌

台中全新鍋物品牌「海港匠鍋」近期已於公益路上展開試營運。店內最大的特色，即是採「鍋物＋日本料理」的複合式型態，讓民眾品嚐鍋物的同時，也能享受現握壽司、生魚片、丼飯等日式餐點，帶來多重的味覺享受。試營運期間，還可享全餐88折的限時優惠。

鄰近公益路、惠中街路口的「海港匠鍋」，店內採現代化的日式裝潢風格，提供套餐型的個人鍋物料理。不同於其他鍋物品牌，海港匠鍋標榜首創由日本料理主廚駐店，現場處理活體漁貨，提供多樣化的日本料理。同時也在鍋物套餐中規劃先付、食事等內容。鍋物湯底則有椒香麻辣鍋、胡椒豬肚鍋、干貝蛤蠣鍋等7種口味。

透過海鮮、日本A5和牛、伊比利豬、澳洲和羊等不同食材的搭配，店內提供有無牛套餐、海旬套餐、匠選黑牛套餐、A5和牛套餐、活體海鮮套餐等不同方案，每套768～2,298元不等，另外還有輕盈的蔬食套餐可選。

以「海旬套餐」為例，吃得到海苔牛蒡捲、鮭魚卵山藥細麵等先付3選1，搭配季節刺身與精選食事，主餐則推薦「日本生蠔海鮮盛合」，內含六隻日本生蠔、干貝、冰鮮魚片、白蝦、蛤蠣與軟絲，加上飲品與甜點，每套998元。「日本A5和牛套餐」主餐則有板腱、翼板、沙朗、紐約客等不同A5和牛部位可供挑選，每套1,398元。

海港匠鍋也透過單點型態，提供有鮭魚、鮑魚、干貝、青甘等十餘款的現握壽司、刺身與丼飯。其中「蟹老饕丼」更是吃得到松葉蟹腿、鮭魚卵、蟹膏等鮮美海味，單點388元，套餐升級價238元。藉由複合式餐點組合，民眾不僅可享受「鍋物＋壽司＋丼飯」的多重搭配，亦可直接單點刺身、丼飯，更具自由度。

【海港匠鍋】

地址：台中市南屯區公益路二段387號