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獨／作家舒國治也愛！延三「汕頭牛肉麵」突歇業 老饕不捨

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
延三夜市的汕頭牛肉麵。圖／報系資料照
延三夜市的汕頭牛肉麵。圖／報系資料照

又一家記憶中的美味消失了！位於台北橋頭延三夜市的「汕頭牛肉麵」日前突傳歇業，這家開業近一甲子的老店，以銅板價、簡單美味著稱，也是美食作家舒國治口中的低調愛店，消息一出讓許多饕客不捨，大呼「從小吃到大，我最愛的牛肉麵沒了嗎？」、「這家超好吃，太可惜了！」。

位於台北市延三夜市這家「汕頭牛肉麵」，於民國58年開業，知名作家也是「小吃教主」的舒國治，不只一次為文讚許該牛肉麵，在擔任首屆在地觀點小吃指南「500碗」評審時，也特別將其列入，提到「麵和肉片並不多，但味道到位，有一點潮汕的藥香調法，跟豆瓣式的紅燒不太一樣。50年不變的口味，國寶級般地做一個作品。」

而這家「汕頭牛肉麵」也被許多部落客形容是延三夜市「最難吃到的美食」，主要是之前老闆曾休息一年多，後來重新營業後，開店時間變少，每周只開兩天。而牛肉麵的湯頭主打原汁和紅燒兩種，口味清雅簡單且價格便宜，有很長時間一碗牛肉麵只賣50元，即便是現在高通膨，原汁牛肉麵也只要90元。

作家舒國治也愛的延三夜市汕頭牛肉麵。圖／報系資料照
作家舒國治也愛的延三夜市汕頭牛肉麵。圖／報系資料照

舒國治 小吃 夜市

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