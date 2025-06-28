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26春夏巴黎男裝周／Dior迎接新時代！由內而外承舊啟新

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior 2026夏季時裝系列巧妙融合了18世紀與19世紀的著裝風格與Preppy學院風。圖／Dior提供
Dior 2026夏季時裝系列巧妙融合了18世紀與19世紀的著裝風格與Preppy學院風。圖／Dior提供

Jonathan Anderson入主Dior創意總監的首個系列，在眾所期待下昨日已於法國巴黎傷兵院（Hôtel National des Invalides）正式發表，為品牌揭開歷史性的全新篇章。

秀場仿照柏林藝廊（Gemäldegalerie）打造，裝飾天鵝絨牆壁以手繪方式呈現出歷歲月的陳舊感，並懸掛從羅浮宮借來的兩幅18世紀畫家Jean Siméon Chardin作品《A Vase of Flowers》與《Basket of Strawberries》，不僅取法Chardin崇尚日常生活、揚棄宏偉與浮華的精神，特地選擇以博物館作為大秀空間，更營造出歷史與日常對話的氛圍，是貫穿本季的服裝設計的主軸。秀場外展示的Dior Louis-Hooey沙龍的大型雕塑巧妙呼應，法國音樂家Frédéric Sanchez創作的配樂將也將承舊啟新的概念延伸到聽覺上，完整了此系列當代美學重新定義優雅的沈浸式感受。

Anderson的設計平衡了品牌傳承、當代幽默與實穿的當代學院風，為品牌注入清新氣息，獲得時尚界一致好評。此系列核心在於透過他獨特的個人視角，重新定義這個時代的Dior，過程中融入品牌歷史元素與迪奧本人對結構的熱愛，例如經典的Delft、Caprice與La Cigale洋裝等，都在服裝的結構上重新被轉化為符合當代語彙的設計，淘汰掉不再適用的歷史包袱。

整體風格巧妙融合了18世紀與19世紀的著裝風格與Preppy學院風。例如為被讚為「完全是天才之作」的Dior廓形褲裙，既是當代裝飾大口袋的男性工裝短褲，但層疊如花苞般的廓形則重現了Dior最著名的舞會禮服，是Anderson向Dior的經典femme fleurs概念的致敬。Bar Jacket則選用Anderson喜愛的愛爾蘭花呢剪裁，服裝風格從攝政時期燕尾服搭配牛仔褲、軍裝飾帶鈕扣襯衫，到復刻的18世紀法式長禮服與背心，多重元素和諧重組。經典風衣與霓虹綠、橙色的碰撞，藉由豐富多元的色彩組合營造出清新感。

同樣的巧思貫穿大獲好評的配件。獨特的電影海報風格包款、絲質長圍巾、天鵝絨頸部領結、以及別具創意巧思的領帶創造了整穿搭的亮點，搭配看起來舒適柔軟的仿舊高筒運動鞋、編織涼鞋、以及刺繡滑板休閒鞋。包款的設計極具書卷氣，例如托特包上繡有《德古拉》、Dior自傳《Dior by Dior》、法國詩人波特萊爾（Charles Baudelaire）的《惡之華》及美國作家卡波提（Truman Capote）的《冷血》等書籍封面，有的裝飾著迪奧先生鍾愛的玫瑰、精緻小巧的刺繡與洛可可風格的Diorette吊飾，呼應迪奧先生對英國文化的情感。Lady Dior包款則透過美國藝術家Sheila Hicks之手，以亞麻馬鬃編織成繭狀，呈現嶄新面貌。

從開場的Jonathan Anderson版本Bar Jacket造型到燕尾服，這場備受矚目的Dior Summer 2026大秀座無虛席、星光熠熠。包括國際巨星蕾哈娜（Rihanna）及A$AP Rocky、品牌大使羅伯派汀森（Robert Pattinson）、韓團SEVENTEEN成員珉奎、TOMORROW X TOGETHER、泰國男星Apo（Nattawin Wattanagitiphat）與Mile（Phakphum Romsaithong），以及英國男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）、新生代男星德魯史塔基（Drew Starkey）、曼諾瑞亞斯（Manu Rios）與喬許歐康納（Josh O'Connor）以及許多時尚界的知名設計師都特地出席看秀。

Dior 2026夏季時裝系列巧妙融合了18世紀與19世紀的著裝風格與Preppy學院風。圖／Dior提供
Dior 2026夏季時裝系列巧妙融合了18世紀與19世紀的著裝風格與Preppy學院風。圖／Dior提供
Dior自傳《Dior by Dior》書籍封面變成托特包圖案。圖／Dior提供
Dior自傳《Dior by Dior》書籍封面變成托特包圖案。圖／Dior提供
灰色天鵝絨攝政時期燕尾服和領結等正素元素與丹寧擦撞出當代氣息。圖／Dior提供
灰色天鵝絨攝政時期燕尾服和領結等正素元素與丹寧擦撞出當代氣息。圖／Dior提供
絲質圍巾和休閒鞋為古典法式軍裝飾帶與鈕扣外套注入當代感。圖／Dior提供
絲質圍巾和休閒鞋為古典法式軍裝飾帶與鈕扣外套注入當代感。圖／Dior提供
品牌大使、韓團SEVENTEEN成員珉奎出席Dior 2026夏季時裝系列大秀。圖／Dior提供
品牌大使、韓團SEVENTEEN成員珉奎出席Dior 2026夏季時裝系列大秀。圖／Dior提供
風衣的結構經重新詮釋，呈現更為當代的中性輪廓。圖／Dior提供
風衣的結構經重新詮釋，呈現更為當代的中性輪廓。圖／Dior提供
晚宴正裝的襯衫和三件式西裝的背心搭配棉質短褲，飄逸的長圍巾是造型亮點。圖／Dior提供
晚宴正裝的襯衫和三件式西裝的背心搭配棉質短褲，飄逸的長圍巾是造型亮點。圖／Dior提供
蕾哈娜與A$AP Rocky出席Dior 2026夏季時裝系列大秀。圖／Dior提供
蕾哈娜與A$AP Rocky出席Dior 2026夏季時裝系列大秀。圖／Dior提供
Anderson將不同時代的服裝元素以出人意料的方式混合搭配。圖／Dior提供
Anderson將不同時代的服裝元素以出人意料的方式混合搭配。圖／Dior提供
外套和褲裙分別重新演繹了Dior經典的Bar jacket和禮服結構。圖／Dior提供
外套和褲裙分別重新演繹了Dior經典的Bar jacket和禮服結構。圖／Dior提供
新生代男星德魯史塔基出席Dior 2026夏季時裝系列大秀。圖／Dior提供
新生代男星德魯史塔基出席Dior 2026夏季時裝系列大秀。圖／Dior提供
韓團TOMORROW X TOGETHER出席Dior 2026夏季時裝系列大秀。圖／Dior提供
韓團TOMORROW X TOGETHER出席Dior 2026夏季時裝系列大秀。圖／Dior提供
看起來舒適柔軟的仿舊高筒運動鞋與脫胎自正裝的藍色條紋襯衫。圖／Dior提供
看起來舒適柔軟的仿舊高筒運動鞋與脫胎自正裝的藍色條紋襯衫。圖／Dior提供
英國男星丹尼爾克雷格出席Dior 2026夏季時裝系列大秀。圖／Dior提供
英國男星丹尼爾克雷格出席Dior 2026夏季時裝系列大秀。圖／Dior提供
品牌大使羅伯派汀森出席Dior 2026夏季時裝系列大秀。圖／Dior提供
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雙排扣灰色西裝的全新剪裁營造出當代的休閒優雅。圖／Dior提供
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單寧領結搭配針織衫以及全新結構的打折寬褲重新演繹了學院風。圖／Dior提供
單寧領結搭配針織衫以及全新結構的打折寬褲重新演繹了學院風。圖／Dior提供
領帶的使用充滿各種創意巧思。圖／Dior提供
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設計師 品牌 Dior

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