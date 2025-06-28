26春夏巴黎男裝周／Dior迎接新時代！由內而外承舊啟新

Jonathan Anderson入主Dior創意總監的首個系列，在眾所期待下昨日已於法國巴黎傷兵院（Hôtel National des Invalides）正式發表，為品牌揭開歷史性的全新篇章。

秀場仿照柏林藝廊（Gemäldegalerie）打造，裝飾天鵝絨牆壁以手繪方式呈現出歷歲月的陳舊感，並懸掛從羅浮宮借來的兩幅18世紀畫家Jean Siméon Chardin作品《A Vase of Flowers》與《Basket of Strawberries》，不僅取法Chardin崇尚日常生活、揚棄宏偉與浮華的精神，特地選擇以博物館作為大秀空間，更營造出歷史與日常對話的氛圍，是貫穿本季的服裝設計的主軸。秀場外展示的Dior Louis-Hooey沙龍的大型雕塑巧妙呼應，法國音樂家Frédéric Sanchez創作的配樂將也將承舊啟新的概念延伸到聽覺上，完整了此系列當代美學重新定義優雅的沈浸式感受。

Anderson的設計平衡了品牌傳承、當代幽默與實穿的當代學院風，為品牌注入清新氣息，獲得時尚界一致好評。此系列核心在於透過他獨特的個人視角，重新定義這個時代的Dior，過程中融入品牌歷史元素與迪奧本人對結構的熱愛，例如經典的Delft、Caprice與La Cigale洋裝等，都在服裝的結構上重新被轉化為符合當代語彙的設計，淘汰掉不再適用的歷史包袱。

整體風格巧妙融合了18世紀與19世紀的著裝風格與Preppy學院風。例如為被讚為「完全是天才之作」的Dior廓形褲裙，既是當代裝飾大口袋的男性工裝短褲，但層疊如花苞般的廓形則重現了Dior最著名的舞會禮服，是Anderson向Dior的經典femme fleurs概念的致敬。Bar Jacket則選用Anderson喜愛的愛爾蘭花呢剪裁，服裝風格從攝政時期燕尾服搭配牛仔褲、軍裝飾帶鈕扣襯衫，到復刻的18世紀法式長禮服與背心，多重元素和諧重組。經典風衣與霓虹綠、橙色的碰撞，藉由豐富多元的色彩組合營造出清新感。

同樣的巧思貫穿大獲好評的配件。獨特的電影海報風格包款、絲質長圍巾、天鵝絨頸部領結、以及別具創意巧思的領帶創造了整穿搭的亮點，搭配看起來舒適柔軟的仿舊高筒運動鞋、編織涼鞋、以及刺繡滑板休閒鞋。包款的設計極具書卷氣，例如托特包上繡有《德古拉》、Dior自傳《Dior by Dior》、法國詩人波特萊爾（Charles Baudelaire）的《惡之華》及美國作家卡波提（Truman Capote）的《冷血》等書籍封面，有的裝飾著迪奧先生鍾愛的玫瑰、精緻小巧的刺繡與洛可可風格的Diorette吊飾，呼應迪奧先生對英國文化的情感。Lady Dior包款則透過美國藝術家Sheila Hicks之手，以亞麻馬鬃編織成繭狀，呈現嶄新面貌。