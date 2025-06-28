今年創史上第二熱的5月　高機率成為史上5個最熱年

中央氣象署今天表示，根據歐洲哥白尼氣候變遷服務中心和美國國家環境資訊中心（NCEI）最新出爐的2025年5月全球氣候報告，今年5月成為有紀錄以來第二熱的5月，全球平均溫度相較於工業化前高出了1.4度，NCEI更指出，今年極有可能成為有史以來五個最熱年份之一。

5月全球各地都出現極端高溫事件，阿拉伯聯合大公國在5月24日突破當地5月單日最高溫紀錄，達到51.6度；冰島則經歷了史上最嚴重的5月熱浪，逾九成的氣象站都觀測到5月新高溫紀錄；法國同樣在5月經歷了嚴峻的熱浪，全國的最高溫指標在5月30日達到30.5度，創下史上最熱的5月紀錄，這也是該指標自1947年以來，在5月第二次突破30度。

中央氣象署也指出，北極海冰面積自今年初以來，持續徘徊在歷史最低紀錄邊緣，4月後雖然有回到2個標準差以內，但5月仍然創下近5年以來的最低紀錄，且海冰融化速度相較平均偏快，南極海冰狀況同樣嚴峻，部分海域已幾乎完全無冰。

氣象署也表示，全球海洋正經歷「海洋熱浪」，正經歷異常高溫，對於海洋生態系統及沿岸的生態環境及經濟造成重大衝擊，也可能加劇氣候變遷。

氣象署指出，全球暖化持續在各地造成影響，2025年1至5月的全球平均溫度是有紀錄以來第二高，NCEI也指出，2025年極有可能、大於99%機率成為有史以來五個最熱年份之一。