快訊

「鹿鼎記」李小飛驟逝！抗癌半年器官衰竭享壽76歲 兒證實死訊

「嚇到哭不出來」陸配小微回貴州喊害怕 自曝深夜接恐嚇電話

出訪捷克險遭陸外交官尾隨追撞 蕭美琴回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

東京百大法餐來台 Li.nu不堆疊、不浮誇擺盤迎周年

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
Li.nu主廚李祈睿（左）是作為東京本店以外，唯一一位能夠完整傳達並執行創辦人來栖けい（右）精神的主廚。圖／Li.nu提供
Li.nu主廚李祈睿（左）是作為東京本店以外，唯一一位能夠完整傳達並執行創辦人來栖けい（右）精神的主廚。圖／Li.nu提供

如果你在5年內花了4000萬台幣、吃過海內外兩萬家餐廳，你心目中的理想料理，會是什麼樣的風貌？關於這個問題，今年46歲的東京百大法式料理餐廳「Bon.nu」創辦人来栖けい（Kurusu Kei），透過位於高雄的唯一海外姊妹店「Li.nu」，給了我們他的答案。

1979年出生於日本埼玉縣的来栖けい，來自一個熱愛美食的家庭，家中經營加油站，「我的家庭不是特別富有，但是對美食很在意。從小父母就告訴我們，與其隨隨便便吃一頓，不如選擇好的料理，好好吃一餐。」

来栖けい5歲時在法式餐廳首次見到一款圓弧狀的糖雕甜點（Amezaiku，飴細工），自此開啟對美食的濃厚興趣。15歲時搬至神奈川縣後，便開始正式展開美食探訪之旅，涉獵領域包括餐廳、洋菓子、和菓子、麵包…等；他深入鑽研所有餐飲類型，只要是感興趣的料理，都會一一品嚐。

20歲那年，正就讀於關東學院大學的他，跑到東京新橋的一家彩券行，以直覺買了10張分裝彩券（バラ10枚），其中一張中了2億日圓（現折合新台幣約4000萬元）。他想到許多樂透得主到最後都破產了，因此下意識跟人群保持距離，也沒讓父母知道自己中了大獎，默默將全數獎金幾乎都奉獻給美食巡禮。

来栖けい在5年內走訪日本及海外超過2萬家餐廳，並以極為敏銳的味覺與獨特觀點記錄心得、出書，成為美食評論界的傳奇人物。来栖けい表示，自29歲那年起，「我不再對去餐廳吃飯有任何渴望。」他內心深處的疑問是，「為什麼世界上有那麼多無聊又不好吃的餐廳，但大家都還願意去吃？這也太奇怪了吧。」

2015年8月，来栖けい用僅剩的200萬日圓存款，在東京涉谷代代木開設了只有3張桌子的法式餐廳「Bon.nu」，餐廳的日文發音是「母乳」；在法文中，「Bon」與「nu」的意義分別是「美好」與「赤裸」，餐點以初訪、二訪的次數差異，提供不同菜色，藉此傳遞創辦人對原生美味的純粹追求。

2024年7月在高雄開設的全球唯一姊妹店「Li.nu」，餐廳名稱諧音中文「離鹿」，意指分店將像小鹿離開母鹿一樣，獨立成長、漸漸茁壯。「Li.nu」的餐點全部由来栖けい親自設計及定調，每一道都彷彿是極簡直球、直接對決台灣風土。

來栖けい並未上過任何廚藝學校，料理全來自於自學，他不拜師、不模仿，堅持原創；在了解食材後，先知道自己最終想要呈現的風味，再去反推出最適切的做法。他的料理哲學極簡，不裝飾擺盤、不重複堆疊多種食材與醬汁，希望以「香氣」為起點，引領出極簡而純粹的食材本味。

他認為「香氣」是料理中最重要的部分，其重要性甚至超越了旨味（Umami）。來栖けい同時認為，「香氣的料理」必須在「短時間」內完成，特別是水煮的方式，才能保留食材最純粹的香氣；這與法國料理需長時間發酵、熟成才能產生風味的理念，恰恰完全相反。

「來栖けい非常重視食材本身的『立體感』。他指的料理『立體感』並非是層次堆疊，而是一次能感受到單一食材最全方位的口感與風味。」Li.nu主廚李祈睿（Michael Lee），進一步解釋來栖けい的理念，每一道料理都只有一個主要食材，再加上另一種輔助、凸顯主角的副食材，再透過萃取來獲取風味，不做任何多餘添加與變化，只透過壓榨、解構再重組，「看似粗暴，但實則相對單純。」

迎接「Li.nu」即將在7月開幕屆滿周年，來栖けい特別自7月1日起，推出6道式Tasting Menu套餐，以精確傳達來栖けい對風土與食材的偏執，以及料理的立體感與香氣等極致追求。一道「高雄．苗菜」沙拉，僅以番茄和法國長棍麵包製作的醬汁作連結，在地苗菜的選擇不受限酸、甜、苦、辣等風味限制，是一道希望展現各種苗菜的個性，不追求風味平衡的料理。

湯品「萃取．蟹湯」這次以花蟹來製作，並非採用一般常見的「熬煮」方式處理，來栖けい認為長時間熬煮，會使湯中帶有雜味而影響湯頭的「清爽度」。因此這道菜是將當天進貨的蟹去除鰓、肺後，取蟹殼先油煎、攪打再快速過濾，讓整隻新鮮花蟹從蟹膏、蟹黃、蟹肉到蟹殼在一碗湯裡重新匯聚，僅用鹽來調味，喝起來氣息濃郁，但口感卻清新，真的能夠完整感受到來栖けい所追求的料理「立體感」。

燉飯「單純．筍」運用米和米油作為襯托筍的媒介，將台灣當季的甜龍筍蒸熟後，榨取成汁，再透過筍汁烹調燉飯，搭配的筍丁僅單面煎香，體現由淺入深的垂直美味。

熱菜「土壤．馬鈴薯」將原生栽種馬鈴薯的環境土壤帶進餐廳，白玉馬鈴薯所生長的砂質土壤混入蛋白塑形後烘烤，在饕客面前敲開黑色外殼後，再進行二道手續油炸。將馬鈴薯輕輕捏撥開後下油鍋，開口部分會因為炸後水分蒸發而帶有焦香，中間部分口感綿密，達到來栖けい所追求的「香味與立體感的完整結合」。吃的時候佐以帶有草本氣息的阿根廷奶油，製作成的澄清奶油，神妙地為饕客創造出一生難忘的馬鈴薯體驗。

主菜「Li.nu．灣本牛」以日本F1和牛與台灣黃牛的交雜種灣本牛製作，肉質具有和牛油脂與赤身濃郁肉質風味。由Chef Michael耗時7小時烹調，反覆煎到一定高溫再休息靜置，目的在於避免切開牛排時流出血水。入口時外層是不帶苦韻的焦脆，肉質保有油脂卻不油膩，入口脆香，輔以紅酒醬汁呈現出紹興酒般深層韻味，滋味妙不可言。

附帶一提，與其他餐廳不同，這道主菜「Li.nu．灣本牛」並沒有「三分熟、五分熟」等熟度選擇，來栖けい直接挑戰傳統烹飪觀念，只願意在最理想的熟度讓牛排上桌；他極端地認為，真正能完美呈現肉品美味的方式只有兩種——一種是以「最理想的熟度」上桌，另一種則是「直接生吃」。

來栖けい認為理想的牛排熟度，肉的質地會「比較接近『氣球』的樣子，輕壓時具有彈性，這樣在咬下去時，肉汁才會噴出來。」此外，牛肉的邊緣必須達到「非常酥脆」，「但又『很曖昧地在要焦不焦之間』的狀態。」為了達到這樣的目的，必須以7小時反覆煎到一定高溫再休息靜置，來栖けい非常強調烹調的精準度，「肉的熟度不能跑得太快，也不能跑得太慢；7小時的烹調，恰恰好可以達到理想效果。」

在搭配牛排的醬汁方面，來栖けい製作醬汁的時間極短，僅需30分鐘，這是因為他認為灣本牛的風味已經非常充足，「不需要像法國料理那樣，用長時間去熬煮濃郁醬汁，來彌補肉質的不足。」來栖けい認為，以短時間製作的醬汁讓菜餚整體吃起來更「清爽」，能夠減輕對身體所帶來的負擔。

甜點「原始．蜂蛹卵」採用不對外販售、由蜂農養殖、吃蜂蛹飼育的雞隻所生產的雞蛋製作成焦糖布丁。主廚李祈睿表示，焦糖布丁多數呈現濃厚奶香，但我們想追尋蛋本身的黃金比例，因此僅用最少的糖、牛奶來製作，而且每一份布丁還必須根據蛋的體型改變配方，將焦糖布丁回歸到蛋之所以存在的意義。

來栖けい的料理，彷彿有種魔力，吃的當下覺得感動，吃過以後會時時念想，覺得還想要再次吃到那個味道。他在東京開設的「Bon.nu」餐廳，即將在8月份迎來10周年，店裡造訪次數最高的熟客，「大概每個月都會來一次，10年下來，大約總共造訪過120次。」

「Bon.nu」不但在日本知名美食評鑑網站「食べログ（Tabelog）」，榮獲2025年東京百大法式料理餐廳肯定，更蟬聯多年The Tabelog Award銀賞等獎項。來栖けい這位為料理傾注人生的美食家始終認為，料理的美味關鍵，並不在於「更複雜」，而是能否以「最純粹」的方式，去呈現最動人的真實風味。

◎Li.nu

地址：高雄市前鎮區中華五路802號

電話：（07）334-7810

營業時間：18:00～22:00（週日、一公休）

用餐方式：

．Set Menu 初回套餐： 5,000元＋10%

．Set Menu 二訪（起）季節限定套餐：5,500元＋10%

．2025年7月1日起，提供Tasting Menu：3,500元＋10%

沙拉「高雄．苗菜」。圖／Li.nu提供
沙拉「高雄．苗菜」。圖／Li.nu提供
Li.nu空間座席，吧台18位、包廂8位、餐桌4位。圖／Li.nu提供
Li.nu空間座席，吧台18位、包廂8位、餐桌4位。圖／Li.nu提供
Li.nu主廚李祈睿（Michael Lee）擁有豐富餐飲經歷，英、日、法文都難不倒他。圖／Li.nu提供
Li.nu主廚李祈睿（Michael Lee）擁有豐富餐飲經歷，英、日、法文都難不倒他。圖／Li.nu提供
燉飯「單純．筍」。圖／Li.nu提供
燉飯「單純．筍」。圖／Li.nu提供
湯品「萃取．蟹湯」。圖／Li.nu提供
湯品「萃取．蟹湯」。圖／Li.nu提供
主菜「Li.nu．灣本牛」。圖／Li.nu提供
主菜「Li.nu．灣本牛」。圖／Li.nu提供
東京百大法式料理餐廳「Bon.nu」創辦人來栖けい（Kurusu Kei）認為料理的意義，在於發揮食材本味的極簡與純粹。圖／Li.nu提供
東京百大法式料理餐廳「Bon.nu」創辦人來栖けい（Kurusu Kei）認為料理的意義，在於發揮食材本味的極簡與純粹。圖／Li.nu提供
熱菜「土壤．馬鈴薯」。圖／Li.nu提供
熱菜「土壤．馬鈴薯」。圖／Li.nu提供
甜點「原始．蜂蛹卵」。圖／Li.nu提供
甜點「原始．蜂蛹卵」。圖／Li.nu提供

餐廳 食材 法式料理

延伸閱讀

玩日本吃什麼好料？ 2025日本觀光廳精選「六大美食旅遊路線」

《來自廚房的花束》東京「Fumin」食堂的靈魂人物 70歲的她只接待懂吃的人

東京核心CPI 增速降溫

東京威力科創機器人大賽報名倒數 比拚AI棒球投擲

相關新聞

朴敘俊為香奈兒J12迷人藍調現身香港 點亮尖沙咀地標

誕生於2000年的香奈兒（CHANEL）的J12腕表，是21世紀的第一枚經典之作。J12以大膽中性並充滿運動感的設計，將...

今年創史上第二熱的5月　高機率成為史上5個最熱年

中央氣象署今天表示，根據歐洲哥白尼氣候變遷服務中心和美國國家環境資訊中心（NCEI）最新出爐的2025年5月全球氣候報告...

東京百大法餐來台 Li.nu不堆疊、不浮誇擺盤迎周年

如果你在5年內花了4000萬台幣、吃過海內外兩萬家餐廳，你心目中的理想料理，會是什麼樣的風貌？關於這個問題，今年46歲的...

GUCCI打造隨身的時髦「果凍」？GG Marmont包甜美0熱量

六月、七月的夏天，暑氣正旺。除了多喝水、擦防曬，心靈也要降火氣、補充能量。GUCCI日前發表了新款GG Marmont系...

寶璣、格拉蘇蒂原創、真力時 紀念創廠重要年份獻新表

一個人生日開心、一位長輩的生日更值得慶賀，同理，一個品牌超過100年以上的重要周年更值得歡欣，近日便有寶璣（Bregue...

六福村夏日慶典登場 日夜體驗水舞、煙火與音浪濕身派對

六福村「部落狂歡－金夏Punch」慶典，即日起至8月31日登場，結合遊行表演、水戰派對、夜間水舞與高空煙火等多樣節目，營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。