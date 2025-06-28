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GUCCI打造隨身的時髦「果凍」？GG Marmont包甜美0熱量
六月、七月的夏天，暑氣正旺。除了多喝水、擦防曬，心靈也要降火氣、補充能量。GUCCI日前發表了新款GG Marmont系列包包，結合品牌創辦人Guccio Gucc的名字縮寫，並帶來甜美的Sorbet雪酪色；近日品牌再發表全新視覺形象，將包包「改造」成晶瑩剔透的清涼果凍，消暑氣、同時打造全身時髦造型！
通透無瑕的果凍，是無論東西方餐桌上都常見的夏日甜點，在台灣、一晚盛夏夜的手洗愛玉冰，更是無數人的酸甜回憶。全新GUCCI GG Marmont系列將果凍模具與包款創造出魔幻視覺，部分透明、部分則像是加入了誘人的食用色素，Q彈的質感，讓人想要拿出餐具、大快朵頤。包款上市以來，已在法國坎城影展、早春大秀上為不少明星搶先配戴。
2025全新系列的GG Marmont包款皆使用義大利經典甜點的Sorbet雪酪色系，並使用柔軟但澎鬆的Charme Lamb小羊皮，又或是象徵活力的夏季丹寧GG布料製造。同時GUCC並更在使用體驗上改造再升級，其中中型款與大型款的背面都加上內口袋、方便抽取置放小物，無需另外開蓋；滑鏈背帶則加上了皮革，改善過往金屬鏈結摩擦肩膀的觸感，更為輕盈舒適，讓夏日造型從悶熱煩躁中解放，甜美啟程。
【2025報稅季來了】
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