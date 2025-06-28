寶璣、格拉蘇蒂原創、真力時 紀念創廠重要年份獻新表
一個人生日開心、一位長輩的生日更值得慶賀，同理，一個品牌超過100年以上的重要周年更值得歡欣，近日便有寶璣（Breguet）、真力時（ZENITH）、格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）不約而同發表了話題新款，以紀念表廠的重要創立周年。
由陀飛輪（Tourbillon）發明者、寶璣先生創立的寶璣（Breguet）今年適逢品牌250周年，近日於6月26日發表了周年紀念的第四只新品：Classique Tourbillon Sidéral 7255腕表，也是為了紀念1801年6月26日亞伯拉罕路易．寶璣（Abraham-Louis Breguet）先生為自己發明的陀飛輪獲得專利的一日。使用獨家秘方的18K「寶璣金」為表殼，除了搭配飛行陀飛輪展現複雜工藝的巔峰，面盤更使用罕見的「砂金石琺瑯」、使用至少五層砂金石並加以大明火琺瑯燒製，表底蓋在金質機板上加以「鐘表堤岸」（Quai de l’Horloge）機刻雕花修飾，表殼側邊亦有象徵富裕的「錢幣紋」，集華美與古典一身，全球限量50只，並附1/50至50/50的獨立編號。
早從1969年發表了高振頻計時碼表機芯的ZENITH，今年則為紀念創廠160年，發表了是復刻亦是新創的Chronomaster Original原創腕表，並搭配El Primero 3600自動上鏈機芯，具有導柱輪結構，加上高振頻可讓計時碼表精確至1/10秒。38毫米的藍色面盤搭配了藍色、深灰、淺灰的三色計時積分盤，由於ZENITH並以星星圖騰展現對精密、遠方的想望，自動盤也具有緞面處理的星星Logo，宛如一只來自星星的蔚藍時計，訂價36萬300元。
德國高級製表品牌格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）今年則以一只玫瑰金面盤的PanoLunarTourbillon偏心月相陀飛輪，紀念品牌創廠180年。德系高級的眾多元素如偏心式面盤、獨立顯示的大日期窗一應俱全，玫瑰金面盤靈感則來自格拉蘇蒂當地礦區鐵礦石的赭紅色澤。雖是偏心式面盤，但時間、陀飛輪、29又1/2精密月相與大日曆以近乎黃金比例配置，展現了穩定和諧，同時大日曆再以藍底、白色，強化視覺辨識清晰度。鉑金表殼，全球限量50只，除鱷魚皮表帶另附橘色尼龍表帶一條，訂價383萬1,000元。
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