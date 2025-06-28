朴敘俊為香奈兒J12迷人藍調現身香港 點亮尖沙咀地標

誕生於2000年的香奈兒（CHANEL）的J12腕表，是21世紀的第一枚經典之作。J12以大膽中性並充滿運動感的設計，將高抗磨陶瓷轉化為珍貴材質，運用在高級製表領域，徹底顛覆傳統製表，在製表界掀起一場美學革命，不僅使陶瓷成為引領製表發展的重要材質，也J12也成為香奈兒的標誌腕表。

如今，為慶祝品牌腕表代表作誕生25周年，香奈兒於年初日內瓦鐘表與奇蹟表展上亮相全新J12 BLEU腕表系列，並於上周在迷人的暮色時刻以該系列深邃濃鬱霧面藍色照亮香港著名歷史地標尖沙咀鐘樓。三位品牌大使朴敘俊、陳柏霖及陳偉霆與鄭秀文、袁澧林及盧慧敏等多位品牌好友都特地出席派對，欣賞ØZI與Tyson Yoshi的精彩演出，一同見證J12腕表25年來跨越時代、突破既有疆界、並展現自我個性的無畏創新精神。

「25年來，CHANEL已將陶瓷昇華轉換為珍貴材質，毫無疑問，陶瓷藝術無疑是融匯CHANEL製表技術與卓越工藝的象徵，這種具啟發性的材質，透過我們工程師的努力下，為品牌創作帶來無限可能。」腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt說。J12腕表自誕生之初，便以見證未來為使命，先後於2000年及2003年分別推出黑色與白色陶瓷的材質，每一次都在製表界掀起風潮。如今，J12首度以藍色霧面陶瓷全新亮相 -- 一款獨特、深邃且專屬於CHANEL的藍。

這獨特的霧面藍色陶瓷，是CHANEL腕表創意工作室和製表廠資深陶瓷工程師緊密合作、歷時5年研發出的全新專屬色彩。在大量原型製作及色彩分析後，腕表的陶瓷需耗時約8小時機械加工，才得以完成高級製表等級的精緻表面處理，在光影下交織出令人目眩神迷的藍。Arnaud Chastaingt更進一步解釋：「我夢想用藍色照亮黑色，增添色彩層次。最終選擇這款獨特的藍宛如是一種神來之筆。我所追求的藍色是一種嚴謹優雅的藍，是一種近乎黑色的藍，或是近乎藍色的黑。」

全系列共9款質感非凡的時計，其獨特深邃的霧面藍色，完美體現精湛工藝與運動美學的結合。這款香奈兒J12的藍色調，不僅為腕錶抗磨及耐用性增添層次，更是香奈兒對材質與色彩極致追求的體現，其中還有表款鑲嵌珍貴的亮麗的藍色天然藍寶石及淺藍色藍寶石水晶，搭配黑色元素，為J12腕表展開全新篇章。