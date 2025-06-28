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朴敘俊為香奈兒J12迷人藍調現身香港 點亮尖沙咀地標

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒品牌大使陳柏霖、 陳偉霆、朴敘俊出席J12 BLEU腕表香港尖沙咀鐘樓點燈活動。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使陳柏霖、 陳偉霆、朴敘俊出席J12 BLEU腕表香港尖沙咀鐘樓點燈活動。圖／香奈兒提供

誕生於2000年的香奈兒（CHANEL）的J12腕表，是21世紀的第一枚經典之作。J12以大膽中性並充滿運動感的設計，將高抗磨陶瓷轉化為珍貴材質，運用在高級製表領域，徹底顛覆傳統製表，在製表界掀起一場美學革命，不僅使陶瓷成為引領製表發展的重要材質，也J12也成為香奈兒的標誌腕表。

如今，為慶祝品牌腕表代表作誕生25周年，香奈兒於年初日內瓦鐘表與奇蹟表展上亮相全新J12 BLEU腕表系列，並於上周在迷人的暮色時刻以該系列深邃濃鬱霧面藍色照亮香港著名歷史地標尖沙咀鐘樓。三位品牌大使朴敘俊、陳柏霖及陳偉霆與鄭秀文、袁澧林及盧慧敏等多位品牌好友都特地出席派對，欣賞ØZI與Tyson Yoshi的精彩演出，一同見證J12腕表25年來跨越時代、突破既有疆界、並展現自我個性的無畏創新精神。

「25年來，CHANEL已將陶瓷昇華轉換為珍貴材質，毫無疑問，陶瓷藝術無疑是融匯CHANEL製表技術與卓越工藝的象徵，這種具啟發性的材質，透過我們工程師的努力下，為品牌創作帶來無限可能。」腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt說。J12腕表自誕生之初，便以見證未來為使命，先後於2000年及2003年分別推出黑色與白色陶瓷的材質，每一次都在製表界掀起風潮。如今，J12首度以藍色霧面陶瓷全新亮相 -- 一款獨特、深邃且專屬於CHANEL的藍。

這獨特的霧面藍色陶瓷，是CHANEL腕表創意工作室和製表廠資深陶瓷工程師緊密合作、歷時5年研發出的全新專屬色彩。在大量原型製作及色彩分析後，腕表的陶瓷需耗時約8小時機械加工，才得以完成高級製表等級的精緻表面處理，在光影下交織出令人目眩神迷的藍。Arnaud Chastaingt更進一步解釋：「我夢想用藍色照亮黑色，增添色彩層次。最終選擇這款獨特的藍宛如是一種神來之筆。我所追求的藍色是一種嚴謹優雅的藍，是一種近乎黑色的藍，或是近乎藍色的黑。」

全系列共9款質感非凡的時計，其獨特深邃的霧面藍色，完美體現精湛工藝與運動美學的結合。這款香奈兒J12的藍色調，不僅為腕錶抗磨及耐用性增添層次，更是香奈兒對材質與色彩極致追求的體現，其中還有表款鑲嵌珍貴的亮麗的藍色天然藍寶石及淺藍色藍寶石水晶，搭配黑色元素，為J12腕表展開全新篇章。

全系列包括搭載CHANEL自製Caliber 5飛行陀飛輪手動上鍊機芯的J12 Bleu鑽石陀飛輪腕表，透過藍寶石水晶體現創意美學的J12 Bleu X-Ray腕表，備有42和28毫米兩極化尺寸的J12 Bleu腕表套組，表圈與時標以長階梯形切割藍色藍寶石呼應深邃藍色陶瓷的J12 Bleu 38毫米藍寶石腕表，搭載Caliber 12.1機芯的38毫米與Caliber 12.2的J12 Bleu Caliber 12.2機芯33毫米腕表，提供黑色漆面、點鑽、長階梯形切割藍色藍寶石等不同款式的選擇。

香奈兒品牌好友袁澧林配戴J12 Bleu Caliber 12.1機芯38毫米腕表，霧面藍色高抗磨陶瓷和黑色塗層精鋼表殼、CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，搭配Coco Crush戒指。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌好友袁澧林配戴J12 Bleu Caliber 12.1機芯38毫米腕表，霧面藍色高抗磨陶瓷和黑色塗層精鋼表殼、CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，搭配Coco Crush戒指。圖／香奈兒提供
演員鍾雪瑩配戴J12 Caliber 12.1機芯腕表，38毫米黑色高抗磨陶瓷和18K黃金表殼、配18K黃金和黑色清漆藍寶石水晶單向旋轉式表圈、CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯。圖／香奈兒提供
演員鍾雪瑩配戴J12 Caliber 12.1機芯腕表，38毫米黑色高抗磨陶瓷和18K黃金表殼、配18K黃金和黑色清漆藍寶石水晶單向旋轉式表圈、CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使朴敘俊配戴J12 Bleu Caliber 12.1機芯38毫米腕表藍寶石時標款，霧面藍色高抗磨陶瓷和黑色塗層精鋼表殼、CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，搭配Coco Crush項鍊與戒指。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使朴敘俊配戴J12 Bleu Caliber 12.1機芯38毫米腕表藍寶石時標款，霧面藍色高抗磨陶瓷和黑色塗層精鋼表殼、CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，搭配Coco Crush項鍊與戒指。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使朴敘俊配戴J12 Bleu Caliber 12.1機芯38毫米腕表藍寶石時標款，霧面藍色高抗磨陶瓷和黑色塗層精鋼表殼、CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，搭配Coco Crush項鍊與戒指。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使朴敘俊配戴J12 Bleu Caliber 12.1機芯38毫米腕表藍寶石時標款，霧面藍色高抗磨陶瓷和黑色塗層精鋼表殼、CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，搭配Coco Crush項鍊與戒指。圖／香奈兒提供
限量發行100枚的J12 BLEU 38毫米藍寶石腕表，表圈鑲嵌與霧面藍色高抗磨陶瓷色調相呼應的長階梯形切割藍色藍寶石。圖／香奈兒提供
限量發行100枚的J12 BLEU 38毫米藍寶石腕表，表圈鑲嵌與霧面藍色高抗磨陶瓷色調相呼應的長階梯形切割藍色藍寶石。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使陳偉霆與品牌好友鄭秀文出席J12 BLEU腕表香港尖沙咀鐘樓點燈活動。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使陳偉霆與品牌好友鄭秀文出席J12 BLEU腕表香港尖沙咀鐘樓點燈活動。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌好友鄭秀文配戴J12 Bleu Caliber 12.1機芯38毫米腕表，霧面藍色高抗磨陶瓷和黑色塗層精鋼表殼、CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，搭配Coco Crush戒指、手環、耳環、與耳扣。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌好友鄭秀文配戴J12 Bleu Caliber 12.1機芯38毫米腕表，霧面藍色高抗磨陶瓷和黑色塗層精鋼表殼、CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，搭配Coco Crush戒指、手環、耳環、與耳扣。圖／香奈兒提供
J12 BLEU Caliber 12.1機芯38毫米腕表，霧面藍色高抗磨陶瓷和黑色塗層精鋼表殼、長階梯形切割霧面藍色高抗磨陶瓷環圈、黑色漆面時標、CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯。圖／香奈兒提供
J12 BLEU Caliber 12.1機芯38毫米腕表，霧面藍色高抗磨陶瓷和黑色塗層精鋼表殼、長階梯形切割霧面藍色高抗磨陶瓷環圈、黑色漆面時標、CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯。圖／香奈兒提供
香奈兒為慶祝品牌腕表代表作J12誕生25週年，以迷人藍調照亮香港著名歷史地標尖沙咀鐘樓。圖／香奈兒提供
香奈兒為慶祝品牌腕表代表作J12誕生25週年，以迷人藍調照亮香港著名歷史地標尖沙咀鐘樓。圖／香奈兒提供
J12 BLEU Caliber 12.1機芯38毫米腕表，霧面藍色高抗磨陶瓷和黑色塗層精鋼表殼、長階梯形切割霧面藍色高抗磨陶瓷環圈、黑色漆面時標、CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯。圖／香奈兒提供
J12 BLEU Caliber 12.1機芯38毫米腕表，霧面藍色高抗磨陶瓷和黑色塗層精鋼表殼、長階梯形切割霧面藍色高抗磨陶瓷環圈、黑色漆面時標、CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使陳柏霖配戴J12 Bleu Caliber 12.1機芯38毫米腕表藍寶石時標款，霧面藍色高抗磨陶瓷和黑色塗層精鋼表殼、CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，搭配Coco Crush 戒指大型款。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使陳柏霖配戴J12 Bleu Caliber 12.1機芯38毫米腕表藍寶石時標款，霧面藍色高抗磨陶瓷和黑色塗層精鋼表殼、CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，搭配Coco Crush 戒指大型款。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使陳柏霖與品牌好友鄭秀文出席J12 BLEU腕表香港尖沙咀鐘樓點燈活動。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使陳柏霖與品牌好友鄭秀文出席J12 BLEU腕表香港尖沙咀鐘樓點燈活動。圖／香奈兒提供
J12 BLEU Caliber 12.1機芯38毫米腕表。圖／香奈兒提供
J12 BLEU Caliber 12.1機芯38毫米腕表。圖／香奈兒提供
J12 BLEU Caliber 12.1機芯38毫米腕表藍寶石時標款，霧面藍色高抗磨陶瓷和黑色塗層精鋼表殼、長階梯形切割霧面藍色高抗磨陶瓷環圈、CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯。圖／香奈兒提供
J12 BLEU Caliber 12.1機芯38毫米腕表藍寶石時標款，霧面藍色高抗磨陶瓷和黑色塗層精鋼表殼、長階梯形切割霧面藍色高抗磨陶瓷環圈、CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使陳柏霖與品牌好友袁澧林出席J12 BLEU腕表香港尖沙咀鐘樓點燈活動。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使陳柏霖與品牌好友袁澧林出席J12 BLEU腕表香港尖沙咀鐘樓點燈活動。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌好友ØZI配戴J12 Bleu Caliber 12.1機芯38毫米腕表，霧面藍色高抗磨陶瓷和黑色塗層精鋼表殼、CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，搭配Coco Crush戒指、項鍊、與耳扣。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌好友ØZI配戴J12 Bleu Caliber 12.1機芯38毫米腕表，霧面藍色高抗磨陶瓷和黑色塗層精鋼表殼、CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，搭配Coco Crush戒指、項鍊、與耳扣。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使陳偉霆配戴J12 Bleu Caliber 12.1機芯38毫米腕表，霧面藍色高抗磨陶瓷和黑色塗層精鋼表殼、CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，搭配Coco Crush項鍊與戒指。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使陳偉霆配戴J12 Bleu Caliber 12.1機芯38毫米腕表，霧面藍色高抗磨陶瓷和黑色塗層精鋼表殼、CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，搭配Coco Crush項鍊與戒指。圖／香奈兒提供
J12 BLEU Caliber 12.1機芯38毫米腕表藍寶石時標款，霧面藍色高抗磨陶瓷和黑色塗層精鋼表殼、長階梯形切割霧面藍色高抗磨陶瓷環圈、CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯。圖／香奈兒提供
J12 BLEU Caliber 12.1機芯38毫米腕表藍寶石時標款，霧面藍色高抗磨陶瓷和黑色塗層精鋼表殼、長階梯形切割霧面藍色高抗磨陶瓷環圈、CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯。圖／香奈兒提供
J12 BLEU Caliber 12.1機芯38毫米腕表。圖／香奈兒提供
J12 BLEU Caliber 12.1機芯38毫米腕表。圖／香奈兒提供

黑色 腕表 CHANEL

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