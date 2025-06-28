台南天文嘉年華「南瀛仲夏摘星趣」開幕摘星市集人潮多

台南天文嘉年華「南瀛仲夏摘星趣」今天在南瀛天文館開幕，除了熱鬧表演，超過30個攤的「摘星市集」有在地小農、文創品牌、大內產業永續發展促進會展售大內酪梨鮮果、酪梨花蜜及加工品，還有西拉雅文化特色文創商品，民眾欣賞表演，也能品嘗在地美食、選購特色物產。

活動由忠義國小熱舞街舞開場，還有小丑氣球秀、歡樂泡泡秀等輪番上陣。市府表示，今年除熱鬧市集更設置多個主題闖關遊戲攤位，只要持闖關卡完成遊戲挑戰，或在市集單筆消費滿50元集章一次，集滿10章可挑戰「摘星搖獎機」，獎品豐富多樣，兼具娛樂與教育價值。

市府表示，台南天文嘉年華每年推出多項結合知識與趣味的創新活動，是南台灣夏季重要天文推廣活動，每年都吸引眾多天文迷與親子家庭參加。南瀛天文館長期推動天文知識與科普教育，活動期間星象館二樓星光學堂同步展出社區大學天文星景攝影班的「星景攝影展」，展出多幅學員精彩作品，捕捉宇宙星空之美。