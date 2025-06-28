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六福村夏日慶典登場 日夜體驗水舞、煙火與音浪濕身派對

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
活動期間，每日下午2點半推出「音浪水次元」濕身派對，安排DJ打碟、舞者應援及水砲齊發，營造互動性高的音樂水戰場景。圖／六福村提供
活動期間，每日下午2點半推出「音浪水次元」濕身派對，安排DJ打碟、舞者應援及水砲齊發，營造互動性高的音樂水戰場景。圖／六福村提供

六福村「部落狂歡－金夏Punch」慶典，即日起至8月31日登場，結合遊行表演、水戰派對、夜間水舞與高空煙火等多樣節目，營運時間同步延長至夜間，並搭配官網商城限定優惠，主打「水陸雙樂園一票暢玩」，力拚暑假旅遊人潮。

六福村表示，今年活動以「金夏Punch」為主題，名稱取自「金夏趴」諧音，延伸南太平洋主題區「達努島」的故事背景，推出日間遊行劇場「守護達努島」，打造音樂、舞蹈與奇幻儀式的沉浸式旅程，每天下午2時於中央魔術廣場演出。

活動期間，每日下午2點半推出「音浪水次元」濕身派對，安排DJ打碟、舞者應援及水砲齊發，營造互動性高的音樂水戰場景。夜間時段則規畫假日限定「炫光之夜」，由光舞表演與燈光特技開場，搭配「光之祭典」高空煙火秀，打造夏季限定的夜間視覺饗宴。

六福村表示，今年暑假活動全面升級，從日到夜皆有安排，兼顧親子同樂與年輕族群需求，盼讓遊客從早嗨到晚，體驗不同時段的樂園風貌。為鼓勵線上購票，官網同步推出優惠價：水樂園門票每張599元、主題樂園門票1199元，水陸雙樂園套票則為1400元，皆為一票到底、不限次數出入。

日間遊行劇場「守護達努島」，每天下午2時於中央魔術廣場演出，結合角色扮演、舞蹈與故事敘述，邀請遊客共襄盛舉。圖／六福村提供
日間遊行劇場「守護達努島」，每天下午2時於中央魔術廣場演出，結合角色扮演、舞蹈與故事敘述，邀請遊客共襄盛舉。圖／六福村提供
六福村重金打造「光之祭典」高空煙火秀，將夜空變成最絢爛的畫布。圖／六福村提供
六福村重金打造「光之祭典」高空煙火秀，將夜空變成最絢爛的畫布。圖／六福村提供
六福村表示，今年活動以「金夏Punch」為主題，名稱取自「金夏趴」諧音，延伸南太平洋主題區「達努島」的故事背景。圖／六福村提供
六福村表示，今年活動以「金夏Punch」為主題，名稱取自「金夏趴」諧音，延伸南太平洋主題區「達努島」的故事背景。圖／六福村提供

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