六福村夏日慶典登場 日夜體驗水舞、煙火與音浪濕身派對

六福村「部落狂歡－金夏Punch」慶典，即日起至8月31日登場，結合遊行表演、水戰派對、夜間水舞與高空煙火等多樣節目，營運時間同步延長至夜間，並搭配官網商城限定優惠，主打「水陸雙樂園一票暢玩」，力拚暑假旅遊人潮。

六福村表示，今年活動以「金夏Punch」為主題，名稱取自「金夏趴」諧音，延伸南太平洋主題區「達努島」的故事背景，推出日間遊行劇場「守護達努島」，打造音樂、舞蹈與奇幻儀式的沉浸式旅程，每天下午2時於中央魔術廣場演出。

活動期間，每日下午2點半推出「音浪水次元」濕身派對，安排DJ打碟、舞者應援及水砲齊發，營造互動性高的音樂水戰場景。夜間時段則規畫假日限定「炫光之夜」，由光舞表演與燈光特技開場，搭配「光之祭典」高空煙火秀，打造夏季限定的夜間視覺饗宴。