天藍色MacBook Air M4版開箱 輕薄高效搶攻AI世代需求

今年3月發表全新搭載M4晶片的MacBook Air，不僅性能大幅升級，外觀還首度加入夢幻的「天藍色」選項，起售價甚至比前代更親民，在生成式AI風潮席捲全球之際，加上Apple Intelligence繁體中文版即將在年底前正式登場，選擇在這時候推出M4版MacBook Air，絕對是為了搶攻AI世代升級需求而來。

為AI應用而生

M4晶片配備強大的10核心CPU和最多10核心GPU，配備了速度達M3晶片2倍的第2代硬體加速光線追蹤引擎，最高更可支援32GB統一記憶體，大幅提升文書處理、修圖剪片、甚至影像運算等工作效率。與M1版本相比，速度最高可達2倍，尤其神經網路引擎強化幅度最大，大大提升執行AI任務的速度。

實際同時開超多頁面切換瀏覽，處理照片調色、短影音，再打開chatGPT或是Gemini問問題、查資料，兩週工作使用下來幾乎沒有遇到卡頓狀況，對於極度需要多工作業、且常被臨時插入急件的工作者來說，真的有效解決了裝置與腦袋一起打結的問題。

天藍色耐看又耐髒

本次開箱為全新推出的「天藍色」版本，光澤柔和、不過度浮誇，在不同光線下呈現細膩漸層變化，相當優雅有氣質。盒裝內隨附同色系MagSafe充電線，整體美感一致，喜歡清新質感風格的人會非常滿意。

這次官方雖然沒有特別強調防污設計，但實際使用下來，不管是外觀鋁金屬一體成型機身，還是內部鍵盤，抗沾染程度感覺又有升級，沒有那麼容易留下指紋油痕，清潔起來也很輕鬆。加上原本的經典的午夜色、星光色和銀色，為用戶提供更多樣的選擇。

外接顯示器支援再升級

M3版MacBook Air在透過機身上的2個Thunderbolt埠連接2部外接顯示器時，必須蓋上螢幕、外接鍵盤滑鼠才能使用，但這次M4版變得更強大了，最多可連接2部6K外接顯示器，同時還可以開蓋繼續使用MacBook Air，不管是商務人士還是學生執行研究專案，可一次檢視所有工作畫面，效率與便利性同步提升。

人物居中相機實用加分

看準了大多數筆電用戶經常都有行動工作、視訊溝通、線上學習的需求，M4版MacBook Air這次也升級了視訊功能，與MacBook Pro同樣配備了1,200萬像素的「人物居中」相機，畫質更好，偵測調整居中相當靈敏，而且使用起來意外帶點美肌效果。此外，也支援「桌上視角」功能，可同時顯示使用者與俯視桌面的視角，這在需要展示操作步驟，或是桌面其他物品時，更方便也更有專業感。

輕薄好攜帶 續航力依舊強大

儘管效能升級，M4版MacBook Air電池續航力依舊維持與前代相同，官方數據顯示可長達18小時，一般狀況下外出一整天攜帶工作，完全不用考慮要不要攜帶充電器的問題。輕薄好攜帶、打開就用、闔上螢幕就走，這2代MacBook Air使用下來，已經很久沒有感受到電力焦慮。

要換機嗎？

與M3版相比，升級幅度老實說沒有大到要立刻換機。若現在是使用M2版或更早期版本，或其他沒有針對AI任務設計的機種，則是很適合在這個AI應用狂潮下，以非常實惠的價格，入手輕薄與效能兼具的新款MacBook Air。