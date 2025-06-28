這是可以免費看嗎？Wes Anderson萬寶龍二部曲風趣上線

畫面構圖常強調和諧配置、影像色彩懷舊溫暖的導演魏斯安德森（Wes Anderson）日前才有新片《腓尼基計畫》上映，電影中並在重要道具中安排了萬寶龍鋼筆、十字架、煙斗等精品置入。近日Wes Anderson再度與萬寶龍（Montblanc）合作，推出第二只品牌宣傳影像，維持其一貫風趣手法，令人不禁為之莞爾。

在約四分鐘的短片中，Wes Anderson與英國演員Rupert Friend，以及在《腓尼基計畫》中扮演重要配角的加拿大演員Michael Cera成為鏡頭前主角。三人從虛構的萬寶龍高山圖書館寫作室出發，維持一貫Wes Anderson的特色像是從細瑣對話展開的劇情，時而拌嘴、時而吐槽的互動，水平或垂直捲動式的過場畫面，溫暖、懷舊，也和萬寶龍的品牌風格隱隱互通。