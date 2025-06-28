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這是可以免費看嗎？Wes Anderson萬寶龍二部曲風趣上線

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
英國演員、萬寶龍品牌好友Rupert Friend再度於第二只宣傳影片中亮相。圖／萬寶龍MONTBLANC提供
英國演員、萬寶龍品牌好友Rupert Friend再度於第二只宣傳影片中亮相。圖／萬寶龍MONTBLANC提供

畫面構圖常強調和諧配置、影像色彩懷舊溫暖的導演魏斯安德森（Wes Anderson）日前才有新片《腓尼基計畫》上映，電影中並在重要道具中安排了萬寶龍鋼筆、十字架、煙斗等精品置入。近日Wes Anderson再度與萬寶龍（Montblanc）合作，推出第二只品牌宣傳影像，維持其一貫風趣手法，令人不禁為之莞爾。

在約四分鐘的短片中，Wes Anderson與英國演員Rupert Friend，以及在《腓尼基計畫》中扮演重要配角的加拿大演員Michael Cera成為鏡頭前主角。三人從虛構的萬寶龍高山圖書館寫作室出發，維持一貫Wes Anderson的特色像是從細瑣對話展開的劇情，時而拌嘴、時而吐槽的互動，水平或垂直捲動式的過場畫面，溫暖、懷舊，也和萬寶龍的品牌風格隱隱互通。

同時Montblanc的商品再度成為短片中醒目道具，像是新款的Writing Traveller包款、大師傑作系列鋼筆，以及一只由Wes Anderson親自設計的「SCHREIBERLING」鋼筆，實用且讓人也想擁有一套的可攜帶式書桌，以及一枚古色古香的精緻Minerva懷表，涵蓋了萬寶龍在皮件、鋼筆、專業機械手表的多重面向。短片已在萬寶龍官方網站中可免費欣賞，亦可瀏覽品牌官方Youtube，網址為：https://www.youtube.com/user/montblanc

萬寶龍的第二部品牌宣傳影片，由Wes Anderson與英國演員Rupert Friend、加拿大演員Michael Cera成為鏡頭前主角。圖／萬寶龍MONTBLANC提供
萬寶龍的第二部品牌宣傳影片，由Wes Anderson與英國演員Rupert Friend、加拿大演員Michael Cera成為鏡頭前主角。圖／萬寶龍MONTBLANC提供
書寫一直都是萬寶龍的重要品牌文化，影片中並喊出了重要簡潔的宣傳口號：Let's Write。圖／萬寶龍MONTBLANC提供
書寫一直都是萬寶龍的重要品牌文化，影片中並喊出了重要簡潔的宣傳口號：Let's Write。圖／萬寶龍MONTBLANC提供

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