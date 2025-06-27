自私漢堡「橙橘系新品」登場！麵匡匡×明日方舟玩聯名

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「麵匡匡」攜手「明日方舟」，推出一系列週邊與互動任務。圖／麵匡匡提供
「麵匡匡」攜手「明日方舟」，推出一系列週邊與互動任務。圖／麵匡匡提供

拉亞漢堡旗下的「自私漢堡」，今夏以「橙橘」為主題，推出3款全新餐點。「橙香奶油乳酪牛」選用布里歐麵包，夾入厚實的牛肉漢堡排，搭配柳橙奶油乳酪、手工去皮香吉士橙片，以及芝麻葉與柳橙辣醬，帶來鹹甜又帶著果香的夏日情調，每份260元。另款「辣味橙香脆雞」，以酥炸去骨雞腿排，搭配柳橙辣醬、柳橙奶油乳酪，並夾入香吉士橙片、牛蕃茄與爽脆生菜，再撒上細砂糖點綴香氣，具有酸辣甜鹹的層次，每份280元。

夏日飲品「陽光橙香奶昔」，由香草冰淇淋打底，融合柳橙果泥與檸檬汁，頂層更擠上鮮奶油，搭配香吉士切片與椪糖碎片裝飾，香氣與視覺雙重療癒。僅限內用，每杯160元。為慶祝新品上市，活動期間推出兩款限定套餐組合，「橙香奶油乳酪牛＋陽光橙香奶昔」原價420元，優惠價400元；「辣味橙香脆雞＋陽光橙香奶昔」原價440元，優惠價420。

同樣是新品登場，人氣手遊《明日方舟》5周年之際，首度攜手連鎖拉麵「麵匡匡」，即日起至7月24日，於全台同步推出兩款聯名套餐。「代號忍冬」鹹蛋黃金沙拉麵套餐，嚴選台灣在地鹹蛋黃，融合雞湯形成黃金沙湯底，入口綿密醇香；「與狼共舞」川味炙燒牛拉麵套餐，則以深醇醬油湯頭為底，佐以數十種辛香料與招牌麻辣醬提味，濃厚辛香。購買聯名套餐，即可獲得限量虛寶卡、聯名角色杯墊（共三款，隨機贈送一款）、聯名限定設計杯套。

此外，凡於門市完成指定三重任務，也可獲得餐點兌換券、壓克力吊飾。針對麵匡匡台北光復北店、台中豐原新生店、高雄左營華夏店，也將限時化身主題門市，並規劃」互動活動，完成任務即可獲得飲料、COSER合照拍立、週邊商品。

麵匡匡針對指定門市打造明日方舟主題門市。圖／麵匡匡提供
麵匡匡針對指定門市打造明日方舟主題門市。圖／麵匡匡提供
自私漢堡推出季節限定「橙香系列」。圖／自私漢堡提供
自私漢堡推出季節限定「橙香系列」。圖／自私漢堡提供

牛肉漢堡排 套餐

延伸閱讀

美媒爆凱蒂佩芮、奧蘭多布魯取消訂婚 交往9年後分手

1台幣換5日圓這輩子首見！阿格力笑：「拉麵小碗變大碗、兩房變三房」

一起航向未知旅程、熱血一夏吧！日本環球影城「航海王夏季盛典2025」開跑

漢堡王「國王日」來了！限時3天「精選漢堡3選2只要199元」 經典華堡領軍「海陸雙享」選這款

相關新聞

黑毛屋壽喜燒「A5和牛堆成山」480元！蕃茄鍋限時上桌

乾杯集團旗下日式鍋物品牌「黑毛屋」，自7月1日起推出全新商品「切落火山壽喜燒」，以堆疊如火山般的日本A5和牛肉片，為民眾...

自私漢堡「橙橘系新品」登場！麵匡匡×明日方舟玩聯名

拉亞漢堡旗下的「自私漢堡」，今夏以「橙橘」為主題，推出3款全新餐點。「橙香奶油乳酪牛」選用布里歐麵包，夾入厚實的牛肉漢堡...

TAG HEUER重返Good Wood骨董車賽事 緬懷經典始源

身為LVMH集團旗下重點腕表品牌，才成為F1一級方程式冠名贊助之後的泰格豪雅（TAG Heuer）又有新動作：宣布與知名...

老驥伏櫪！RICHARD MILLE全新RM 30-01腕表跟時間鬥快

人們常說「路遙知馬力」，意指恆常與穩定的重要性。在賽車賽事中，「利曼經典賽」（Le Mans Classic）既凸顯了耐...

大巨蛋周邊新亮點！國聯飯店板石咖啡廳午間套餐499元

身為台灣設計飯店先驅的國聯飯店，近期交出第二波升級改裝成績單，一樓「板石咖啡廳（SLATE CAFE）」以「植」感咖啡廳...

大巨蛋連唱8場！五迷快來找...五月天「大型公仔」藏7大景點

成軍邁入25周年的天團「五月天」今起將在台北大巨蛋舉辦「回到那一天」巡演，並連唱8場。台北市文化局、觀傳局攜手相信音樂在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。