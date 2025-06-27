自私漢堡「橙橘系新品」登場！麵匡匡×明日方舟玩聯名

拉亞漢堡旗下的「自私漢堡」，今夏以「橙橘」為主題，推出3款全新餐點。「橙香奶油乳酪牛」選用布里歐麵包，夾入厚實的牛肉漢堡排，搭配柳橙奶油乳酪、手工去皮香吉士橙片，以及芝麻葉與柳橙辣醬，帶來鹹甜又帶著果香的夏日情調，每份260元。另款「辣味橙香脆雞」，以酥炸去骨雞腿排，搭配柳橙辣醬、柳橙奶油乳酪，並夾入香吉士橙片、牛蕃茄與爽脆生菜，再撒上細砂糖點綴香氣，具有酸辣甜鹹的層次，每份280元。

夏日飲品「陽光橙香奶昔」，由香草冰淇淋打底，融合柳橙果泥與檸檬汁，頂層更擠上鮮奶油，搭配香吉士切片與椪糖碎片裝飾，香氣與視覺雙重療癒。僅限內用，每杯160元。為慶祝新品上市，活動期間推出兩款限定套餐組合，「橙香奶油乳酪牛＋陽光橙香奶昔」原價420元，優惠價400元；「辣味橙香脆雞＋陽光橙香奶昔」原價440元，優惠價420。

同樣是新品登場，人氣手遊《明日方舟》5周年之際，首度攜手連鎖拉麵「麵匡匡」，即日起至7月24日，於全台同步推出兩款聯名套餐。「代號忍冬」鹹蛋黃金沙拉麵套餐，嚴選台灣在地鹹蛋黃，融合雞湯形成黃金沙湯底，入口綿密醇香；「與狼共舞」川味炙燒牛拉麵套餐，則以深醇醬油湯頭為底，佐以數十種辛香料與招牌麻辣醬提味，濃厚辛香。購買聯名套餐，即可獲得限量虛寶卡、聯名角色杯墊（共三款，隨機贈送一款）、聯名限定設計杯套。