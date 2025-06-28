聽新聞
0:00 / 0:00

重現5大經典場景！千坪哆啦A夢展 今起萌翻華山

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
由聯合數位文創主辦，並由AllRightsReserved在Fujiko Pro協力下創作的《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展台北站》6月28日起在台北華山東2館四連棟盛大開展。記者林俊良／攝影
由聯合數位文創主辦，並由AllRightsReserved在Fujiko Pro協力下創作的《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展台北站》6月28日起在台北華山東2館四連棟盛大開展。記者林俊良／攝影

由聯合數位文創主辦，並由AllRightsReserved在Fujiko Pro協力下創作的「100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站」，今起於台北華山盛大開展。藤子‧Ｆ‧不二雄的二女兒、現任藤子工作室社長勝又日子昨現身特展，期待民眾一起感受哆啦Ａ夢的魅力。

展覽占地近千坪，包括首次登場的秘密道具「100%朋友召喚鈴」、經典巨幅漫畫場景、十二米高哆啦Ａ夢等。

購票詳情可上udn售票網https://pse.is/7pfyng

文創 哆啦A夢

延伸閱讀

影／100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 明起萌翻華山

100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 6/28起萌翻華山

你看的小叮噹其實是台灣人畫的？70年代未授權 本土漫畫家曾代打創作！

華山「愛老人童話運動會」義工讓長輩化身童話故事主角

相關新聞

黑毛屋壽喜燒「A5和牛堆成山」480元！蕃茄鍋限時上桌

乾杯集團旗下日式鍋物品牌「黑毛屋」，自7月1日起推出全新商品「切落火山壽喜燒」，以堆疊如火山般的日本A5和牛肉片，為民眾...

重現5大經典場景！千坪哆啦A夢展 今起萌翻華山

由聯合數位文創主辦，並由AllRightsReserved 在 Fujiko Pro 協力下創作的「100%哆啦A夢&F...

自私漢堡「橙橘系新品」登場！麵匡匡×明日方舟玩聯名

拉亞漢堡旗下的「自私漢堡」，今夏以「橙橘」為主題，推出3款全新餐點。「橙香奶油乳酪牛」選用布里歐麵包，夾入厚實的牛肉漢堡...

TAG HEUER重返Good Wood骨董車賽事 緬懷經典始源

身為LVMH集團旗下重點腕表品牌，才成為F1一級方程式冠名贊助之後的泰格豪雅（TAG Heuer）又有新動作：宣布與知名...

老驥伏櫪！RICHARD MILLE全新RM 30-01腕表跟時間鬥快

人們常說「路遙知馬力」，意指恆常與穩定的重要性。在賽車賽事中，「利曼經典賽」（Le Mans Classic）既凸顯了耐...

大巨蛋周邊新亮點！國聯飯店板石咖啡廳午間套餐499元

身為台灣設計飯店先驅的國聯飯店，近期交出第二波升級改裝成績單，一樓「板石咖啡廳（SLATE CAFE）」以「植」感咖啡廳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。