重現5大經典場景！千坪哆啦A夢展 今起萌翻華山

由聯合數位文創主辦，並由AllRightsReserved在Fujiko Pro協力下創作的「100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站」，今起於台北華山盛大開展。藤子‧Ｆ‧不二雄的二女兒、現任藤子工作室社長勝又日子昨現身特展，期待民眾一起感受哆啦Ａ夢的魅力。

展覽占地近千坪，包括首次登場的秘密道具「100%朋友召喚鈴」、經典巨幅漫畫場景、十二米高哆啦Ａ夢等。

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