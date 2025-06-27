黑毛屋壽喜燒「A5和牛堆成山」480元！蕃茄鍋限時上桌

乾杯集團旗下日式鍋物品牌「黑毛屋」，自7月1日起推出全新商品「切落火山壽喜燒」，以堆疊如火山般的日本A5和牛肉片，為民眾帶來浮誇的視覺效果。另外黑毛屋還推出「夏日蕃茄鍋」與「梅子素麵」，為夏日帶來酸爽的清新風格。

日本超市的「切落肉」，是指使用多種部位牛肉切片混合而成，形狀雖不一致，但以便宜又大碗著稱，獲得許多消費者喜愛。黑毛屋本次推出的「切落火山壽喜燒」，即是以切落肉為靈感，將150g的A5日本和牛堆疊成火山造型，可搭配特製壽喜燒醬汁涮煮，並還吃得到手工肉丸、蔬菜盤與新潟米飯，每套480元，讓民眾可以輕鬆享用日本A5和牛的美味。