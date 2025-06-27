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黑毛屋壽喜燒「A5和牛堆成山」480元！蕃茄鍋限時上桌
乾杯集團旗下日式鍋物品牌「黑毛屋」，自7月1日起推出全新商品「切落火山壽喜燒」，以堆疊如火山般的日本A5和牛肉片，為民眾帶來浮誇的視覺效果。另外黑毛屋還推出「夏日蕃茄鍋」與「梅子素麵」，為夏日帶來酸爽的清新風格。
日本超市的「切落肉」，是指使用多種部位牛肉切片混合而成，形狀雖不一致，但以便宜又大碗著稱，獲得許多消費者喜愛。黑毛屋本次推出的「切落火山壽喜燒」，即是以切落肉為靈感，將150g的A5日本和牛堆疊成火山造型，可搭配特製壽喜燒醬汁涮煮，並還吃得到手工肉丸、蔬菜盤與新潟米飯，每套480元，讓民眾可以輕鬆享用日本A5和牛的美味。
炎炎夏日，黑毛屋也於7月1日至9月30日限時推出「夏日番茄鍋」與「梅子素麵」組合。番茄鍋湯底以新鮮牛番茄、雞骨、蔬菜慢火熬煮，湯頭清爽酸香，可搭配A5日本和牛、西班牙Bellota伊比利豬或PURE RARE芬蘭豬；隨餐搭配的「番茄沾素麵」使用梅子入饌，搭配特製沾醬，整體酸甜開胃，並有手工肉丸、蔬菜盤，每套480元起。
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