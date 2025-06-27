快訊

前夫張育安嘔吐物嗆到肺猝逝 周遊感傷哽咽：我問心無愧

沒和哈米尼套好？美國襲擊3處核設施 伊朗外長鬆口「損害不小」

不覆議了！總統府今公告軍人待遇條例 國軍加薪明年元旦上路

聽新聞
0:00 / 0:00

黑毛屋壽喜燒「A5和牛堆成山」480元！蕃茄鍋限時上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
黑毛屋推出的「切落火山壽喜燒」，吃得到150g、堆疊如火山的A5日本和牛，每套480元。圖／乾杯提供
黑毛屋推出的「切落火山壽喜燒」，吃得到150g、堆疊如火山的A5日本和牛，每套480元。圖／乾杯提供

乾杯集團旗下日式鍋物品牌「黑毛屋」，自7月1日起推出全新商品「切落火山壽喜燒」，以堆疊如火山般的日本A5和牛肉片，為民眾帶來浮誇的視覺效果。另外黑毛屋還推出「夏日蕃茄鍋」與「梅子素麵」，為夏日帶來酸爽的清新風格。

日本超市的「切落肉」，是指使用多種部位牛肉切片混合而成，形狀雖不一致，但以便宜又大碗著稱，獲得許多消費者喜愛。黑毛屋本次推出的「切落火山壽喜燒」，即是以切落肉為靈感，將150g的A5日本和牛堆疊成火山造型，可搭配特製壽喜燒醬汁涮煮，並還吃得到手工肉丸、蔬菜盤與新潟米飯，每套480元，讓民眾可以輕鬆享用日本A5和牛的美味。

炎炎夏日，黑毛屋也於7月1日至9月30日限時推出「夏日番茄鍋」與「梅子素麵」組合。番茄鍋湯底以新鮮牛番茄、雞骨、蔬菜慢火熬煮，湯頭清爽酸香，可搭配A5日本和牛、西班牙Bellota伊比利或PURE RARE芬蘭豬；隨餐搭配的「番茄沾素麵」使用梅子入饌，搭配特製沾醬，整體酸甜開胃，並有手工肉丸、蔬菜盤，每套480元起。

黑毛屋限時推出「夏日番茄鍋」與「番茄沾素麵」組合，每套480元起。圖／乾杯提供
黑毛屋限時推出「夏日番茄鍋」與「番茄沾素麵」組合，每套480元起。圖／乾杯提供

菜盤 日本和牛

延伸閱讀

石破內閣首執行死刑…日本死囚剩105人 法務大臣：廢死並不恰當

震驚全日本！小學狼師涉偷拍女童內褲 還創群組分享照片

廁所太髒寧願忍尿？台日研討會籲改善公廁文化 專家籲先推這1步

四隻旅日貓熊明將返陸 日本民眾趕來惜別

相關新聞

黑毛屋壽喜燒「A5和牛堆成山」480元！蕃茄鍋限時上桌

乾杯集團旗下日式鍋物品牌「黑毛屋」，自7月1日起推出全新商品「切落火山壽喜燒」，以堆疊如火山般的日本A5和牛肉片，為民眾...

TAG HEUER重返Good Wood骨董車賽事 緬懷經典始源

身為LVMH集團旗下重點腕表品牌，才成為F1一級方程式冠名贊助之後的泰格豪雅（TAG Heuer）又有新動作：宣布與知名...

老驥伏櫪！RICHARD MILLE全新RM 30-01腕表跟時間鬥快

人們常說「路遙知馬力」，意指恆常與穩定的重要性。在賽車賽事中，「利曼經典賽」（Le Mans Classic）既凸顯了耐...

大巨蛋周邊新亮點！國聯飯店板石咖啡廳午間套餐499元

身為台灣設計飯店先驅的國聯飯店，近期交出第二波升級改裝成績單，一樓「板石咖啡廳（SLATE CAFE）」以「植」感咖啡廳...

大巨蛋連唱8場！五迷快來找...五月天「大型公仔」藏7大景點

成軍邁入25周年的天團「五月天」今起將在台北大巨蛋舉辦「回到那一天」巡演，並連唱8場。台北市文化局、觀傳局攜手相信音樂在...

追馬祖藍眼淚最夯伴手 2025島嶼紀念酒只有馬祖買得到

邁入75周年的泰山企業，近年積極結合地方文化與商品創新，自2023年取得馬祖酒廠全台總經銷權後，成功將離島特色酒款推上全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。