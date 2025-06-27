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TAG HEUER重返Good Wood骨董車賽事 緬懷經典始源
身為LVMH集團旗下重點腕表品牌，才成為F1一級方程式冠名贊助之後的泰格豪雅（TAG Heuer）又有新動作：宣布與知名骨董車活動「古德伍德速度節」（Goodwood Festival of Speed）合作，並發表了新款聯名Carrera Chronograph x Festival of Speed計時碼表，展現古色古香、經典的雋永面向。
古德伍德速度節雖然是以速度、賽車為主題，但更是一種對生活熱情的展現。2025年的Goodwood Festival of Speed則是以「冠軍與挑戰者的致勝方程式」（The Winning Formula – Champions and Challengers）為主題，並以此慶祝F1的成立75周年。
雙方聯名的表款並以TAG Heuer的Carrera計時碼表為基礎，選用了英國賽車文化熱愛的經典綠色，面盤並裝飾以巴黎釘紋與紅色細節，帶來了鮮明的1970年代的賽車風格。表款使用新一代、TAG Heuer自製的TH20-00自動上鍊機芯，全球限量100只，不過將先針對古德伍德公路賽車俱樂部會員優先開放預購，之後才對大眾公開。
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