TAG HEUER重返Good Wood骨董車賽事 緬懷經典始源

身為LVMH集團旗下重點腕表品牌，才成為F1一級方程式冠名贊助之後的泰格豪雅（TAG Heuer）又有新動作：宣布與知名骨董車活動「古德伍德速度節」（Goodwood Festival of Speed）合作，並發表了新款聯名Carrera Chronograph x Festival of Speed計時碼表，展現古色古香、經典的雋永面向。

古德伍德速度節雖然是以速度、賽車為主題，但更是一種對生活熱情的展現。2025年的Goodwood Festival of Speed則是以「冠軍與挑戰者的致勝方程式」（The Winning Formula – Champions and Challengers）為主題，並以此慶祝F1的成立75周年。