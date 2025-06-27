老驥伏櫪！RICHARD MILLE全新RM 30-01腕表跟時間鬥快

人們常說「路遙知馬力」，意指恆常與穩定的重要性。在賽車賽事中，「利曼經典賽」（Le Mans Classic）既凸顯了耐力的重要性、同時也彰顯歷經洗禮更為耀眼的時間價值。RICHARD MILLE近日發表了新款RM 30-01 LMC限量腕表，除致敬2025年將在7月初舉辦的Le Mans Classic利曼經典賽，並再度展現手腕上的精密複雜與速度張力。

所謂的「利曼24小時耐力賽」（24 Heures du Mans）是每年夏天在法國利曼舉行的原型賽車與房車耐力賽。賽事時間長達24小時、車手並分三班次輪流上場，展現了速度與耐力的同等重要性，2025年的「利曼經典賽」則鎖定自1923至1981年間曾參加過利曼大賽的車種皆有資格報名，並將有約750輛的賽車在6個不同歷史時段（grids）中崢嶸頭角，也帶人重新領略經典、懷舊的美好時光。

身為幾乎已成頂級運動鐘表代名詞的RICHARD MILLE是從2002年便和Le Mans Classic結成合作關係，並從2008年起開始為Le Mans Classic打造限量聯名表款，並加入賽事經典的綠白雙色配色。全新RM 30-01 Le Mans Classic限量表使用了輕量化與堅硬的鈦金屬表圈，搭配綠色Quartz TPT®石英纖維中層表殼，因而散發幾分英倫氣息。

開放式面盤將可清楚看見RMAR2自動上鍊機芯的佈局，同時RM 30-01亦是一只最能體現賽道精神的複雜精密表款。11點鐘方向的On & Off字樣是離合自動盤咬合狀態指示器，最早問世於2011年發表的RM 030腕表上，將可顯示自動盤是否處於運作狀態，當動力儲存低於40小時時將顯示為On、高於40小時將顯示為Off，避免發條盒過度上鍊導致毀損。