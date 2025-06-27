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大巨蛋周邊新亮點！國聯飯店板石咖啡廳午間套餐499元

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
假日限定果香繽紛午茶微醺款。圖／國聯飯店提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
假日限定果香繽紛午茶微醺款。圖／國聯飯店提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

身為台灣設計飯店先驅的國聯飯店，近期交出第二波升級改裝成績單，一樓「板石咖啡廳（SLATE CAFE）」以「植」感咖啡廳新樣貌面世。這間座落於捷運國父紀念館站、鄰近大巨蛋的飯店咖啡廳，不僅內裝設計大幅翻新，料理內容也全面升級，多元餐飲不但滿足全天候需求，更成為演唱會歌迷與棒球觀眾觀看表演或賽事前後，最chill的據點。

「板石咖啡廳」每天早晨7點營業，提供擁有好評口碑的自助餐。10點起全日供應飲料、甜點。從泰式綠咖哩鮮蝦飯、韓式泡菜炒飯，到古巴三明治、松露涼麵與甘鯛立鱗燒，主廚陳志詳（Tin）以「香氣、口感、視覺」為主軸，打造具有飯店質感卻價格親民的城市輕食系料理。

歡慶「板石咖啡廳」正式營業，自6月30日至8月31日止，兩人同行點兩份主餐即贈「韓式蜂蜜炸雞」乙份（價值320元）；另於6月30日至8月29日推出5款499元平日限定「板石午間套餐」，含主餐、沙拉、飲料與布朗尼甜點，滿足不同口味需求，是附近上班族與商務旅人輕鬆用餐的超值選擇。

此外，假日更推出「果香繽紛午茶」系列，將甜點、鹹食、氣泡酒組合搭配，自520元起即可享受輕鬆聚會時光。520元典雅款的搭配飲品為咖啡或茶，980元微醺款的搭配飲品，則升級整瓶法國水蜜桃氣泡酒，讓你與情人或閨蜜度過浪漫假日午後。

◎板石咖啡廳 SLATE CAFE

．地址：台北市大安區光復南路200號1樓 電話：02-2773-1515 #146

．營業時間：早餐 週一至週五07:00～10:00、週六至週日07:00～10:30

．下午茶：每日1400～18:00

．午、晚餐：每日11:30～22:00（最後加點時間20:00）

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

主廚陳志詳。圖／國聯飯店提供
主廚陳志詳。圖／國聯飯店提供
泰式綠咖哩鮮蝦飯。圖／國聯飯店提供
泰式綠咖哩鮮蝦飯。圖／國聯飯店提供
「韓式泡菜炒飯」板石午間套餐499元，僅平日供應。圖／國聯飯店提供
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「BBQ豬肉古巴三明治」是5款板石午間套餐主菜選項之一。圖／國聯飯店提供
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國聯飯店行動無償認養城市人行道，構築放鬆身心的城市綠境。圖／國聯飯店提供
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夏季限定二款涼麵。圖／國聯飯店提供
夏季限定二款涼麵。圖／國聯飯店提供
「板石咖啡廳」改裝設計靈感，來自於大地沙色的純粹質感。圖／國聯飯店提供
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飯店 甜點 咖啡廳

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