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大巨蛋連唱8場！五迷快來找...五月天「大型公仔」藏7大景點

聯合報／ 記者邱書昱楊正海／台北即時報導
五月天成員們的母校師大附中也有一座瑪莎公仔。圖／相信音樂國際股份有限公司
五月天成員們的母校師大附中也有一座瑪莎公仔。圖／相信音樂國際股份有限公司

成軍邁入25周年的天團「五月天」今起將在台北大巨蛋舉辦「回到那一天」巡演，並連唱8場。台北市文化局、觀傳局攜手相信音樂在北市7大景點推出五月天公仔，邀請歌迷拍照打卡，留言更有機會抽到周邊好禮。為了遏止黃牛，文化局也將嚴加查處。

文化局介紹，五月天演唱會的期間和相信音樂在城市7大場域，設置五月天公仔，從演唱會場地的台北大巨蛋到北投溫泉博物館、大安森林公園、西門町、行天宮、淡水捷運站，以及母校師大附中。

同時，文化局說，只要在「文化局-設計台北」臉書專頁貼案讚、分享並留言Tag好友並寫一段文化景點感想，就有機會將共20名的五月天限量周邊商品、10頂HOME RUN MD25 棒球帽、10個「回到那一天擁抱大巨蛋隔熱手套」帶回家。

此外，觀傳局長余祥說，接連多場演唱會將於台北大巨蛋登場，更攜手北市多家旅宿業者一同響應推出「憑票根享住宿或餐飲優惠活動」，民眾只要持票根入住指定旅館，最高可享住宿39折或館內酒吧加價購等專屬優惠，鼓勵外縣市歌迷在台北住一晚，感受城市魅力。

文化局提醒，近期藝文活動熱度高，北市府文化局與警察局、法務局等機關聯手，透過行政調查與違規舉報機制，加強查處不法加價轉售票券行為，主辦方相信音樂也呼籲歌迷及喜愛音樂的朋友，透過正當售票管道購買演唱會門票。

文化局指出，依「文化創意產業發展法」截至6月中旬已受理1860件黃牛案件，其中117件已完成裁罰，裁罰總金額已過3000萬元，違規者年齡多集中於18至30歲區間，占比約四分之三。多半是透過社群媒體、拍賣平台上架票券、公開兜售或代為販售，部分更涉及多人共同策劃販售行為。

文化局說，許多當事人在調查時稱「不了解文創法」、「以為未售出不算違法」、「不知有違法」等，因此加強宣導加強大眾對黃牛防治法規。而民眾如有發現黃牛行為，可至文化部檢舉黃牛專區，如具名檢舉查證屬實，將可按裁處罰鍰20%核發檢舉獎金，最高可得10萬元。

五月天公仔藏身在台北市七處地點。圖／相信音樂國際股份有限公司
五月天公仔藏身在台北市七處地點。圖／相信音樂國際股份有限公司

黃牛 文化局 北市府

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