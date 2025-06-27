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追馬祖藍眼淚最夯伴手 2025島嶼紀念酒只有馬祖買得到

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
主打馬祖在地的傳統家釀風味，泰山企業X馬祖酒廠「島憶老酒」即日起於全聯通路獨家預購。圖／泰山提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
主打馬祖在地的傳統家釀風味，泰山企業X馬祖酒廠「島憶老酒」即日起於全聯通路獨家預購。圖／泰山提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

邁入75周年的泰山企業，近年積極結合地方文化與商品創新，自2023年取得馬祖酒廠全台總經銷權後，成功將離島特色酒款推上全台消費通路。今年夏天，正值馬祖藍眼淚旅遊熱潮，泰山企業與馬祖酒廠聯手推出「2025島嶼紀念酒」與「島憶馬祖老酒」，兩款主打風土情感的酒品，不但是旅人朝聖打卡必買的伴手，更成為傳遞在地文化的重要媒介。

今年話題新品「2025島嶼紀念酒」〈炎炎擺暝祭〉，以馬祖年度重要民俗祭典「擺暝祭」為靈感，共推出四款限定包裝，分別詮釋東引、北竿、南竿與莒光的節慶風貌與祈願意涵。酒體使用58度高粱酒，風味厚實帶柑橘香與穀糧氣息，口感層次豐富，深具收藏與紀念價值。每瓶600毫升，售價699元，僅於馬祖地區限量販售。

除了具儀式感的紀念酒，泰山企業也同步推出「島憶－馬祖老酒」作為夏季新品。此款老酒以馬祖傳統家釀工法製作，選用紅麴與糯米釀製後熟成一年，呈現琥珀酒色與微酸甘甜口感，帶有黑胡椒與梅李香氣，酒精濃度14%，清爽順口、適合夏日微醺飲用。

「島憶老酒」即日起至9月25日於全聯獨家預購，建議售價560元，預購價499元，六月底起將同步於馬祖酒廠門市與全台指定酒專販售，消費者不必遠赴離島，也能輕鬆體驗馬祖的風土滋味。

此外，馬祖酒廠在有「烈酒界奧斯卡」之稱的2025年舊金山世界烈酒大賽（SFWSC）中亦大放異彩。「嶼藏陳高18年」與「馬祖高粱酒58度」一舉奪下雙金牌，「嶼藏陳高12年」與「元尊」、「東湧」高粱也獲金銀獎項肯定，充分展現馬祖酒品在國際舞台的實力與魅力。尤其「嶼藏陳高系列」首度參賽即雙雙獲獎，是陳高愛好者不可錯過的夢幻逸品。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬祖酒廠勇奪2025年SFWSC五獎項，今年全新推出之力作嶼藏陳高系列，首度參賽即勇奪雙金與銀牌。圖／泰山提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
馬祖酒廠勇奪2025年SFWSC五獎項，今年全新推出之力作嶼藏陳高系列，首度參賽即勇奪雙金與銀牌。圖／泰山提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
泰山企業X馬祖酒廠推出2025島嶼紀念酒〈炎炎擺暝祭〉，四款限定酒標分別對應馬祖四鄉五島的祝福能量。圖／泰山提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
泰山企業X馬祖酒廠推出2025島嶼紀念酒〈炎炎擺暝祭〉，四款限定酒標分別對應馬祖四鄉五島的祝福能量。圖／泰山提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬祖 舊金山 售價

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