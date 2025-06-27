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輕巧靈動的粉色甜美 Boucheron推全新Animaux蜂鳥珠寶
大自然中的飛禽走獸，無不是千萬年演化留存至今、造物主的奇蹟，珠寶設計因而也熱愛借鏡花卉、動物、昆蟲，重現自然生態中的曼妙姿態。高級珠寶品牌Boucheron近日發表了Animaux動物系列下的全新Hopi主題珠寶，以華美的粉色摩根石，呈現蜂鳥的靈動輕顫。
創立自1858年的法國高級珠寶老牌Boucheron過往的創作、品牌印象都與自然生態息息相關，像是品牌便曾將常春藤、孔雀羽毛成為「問號項鍊」的創作主題，將幾何符號化為驚豔。Boucheron的寵貓Wladimir是在1970年代為家族第三代成員Gérard Boucheron所認養，除了經常出現在巴黎芳登廣場26號的Boucheron總店，此後並成為無數高級珠寶戒指、高級珠寶項鍊的創作靈感。
Animaux動物系列同樣是Boucheron的經典系列之一，過往曾發表過涵蓋Le Zèbre斑馬、Fuzzy豹貓、Meisa山雀、Zarafah長頸鹿、熊貓、Nara奈良鹿、Cypris天鵝、Loup雪狼、Le Toucan（大嘴鳥），宛如自成一個獨立的珠寶動物園；過往Animaux系列已經發表過Hopi蜂鳥珠寶，本次則推出全新三款項鍊、戒指與耳環，皆使用宛如彩虹糖果色的摩根石為主軸。摩根石不僅對應了脈輪中的心輪，讓能量重新回到自我，同時據說也有開發人際關係、戀愛運的聯想。
使用了18K白金與玫瑰金的蜂鳥珠寶，時而以對稱形式停駐在耳環的摩根石側邊，時而成雙成對地相依偎互訴真心。蜂鳥的雙翼與身軀皆鑲嵌了綿密鑽石，同時耳環與項鍊更加上宛如中古世紀的古典裝飾圖像，輕巧靈動，伴隨生活中無所不在的愉悅與幸福一瞬。
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