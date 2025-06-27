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串連9縣市、最強品牌獨家出攤 500碗2025小吃派對7／19、20四四南村登場

聯合報／ 記者陳信儒顏甫珉／台北即時報導

500碗2025，最強小吃市集回歸。圖／500碗提供
500碗2025，最強小吃市集回歸。圖／500碗提供

引發全台網友千萬次討論，第一份在地觀點小吃新指南「500碗2025」，第三屆500碗名單將於7月19日正式揭曉，為讓更多人直接品嘗台灣小吃魅力，「500碗2025最強小吃派對」陣容全面升級，匯集來自全台9縣市的超人氣小吃，其中更有4家品牌全台獨家首度出攤，小吃派對將於7月19～20日於台北四四南村熱鬧登場，免費入場，各家小吃備貨有限，售完為止。

此次市集匯聚全台9縣市共計13家最強小吃品牌，其中包括第二屆500碗的兩碗得主「湖南味牛肉麵」、台中原創小吃「租界」、高雄人氣商家「李氏商行」，以及曾榮獲台灣炒飯王殊榮的屏東名店「惜緣亭」等，更是首次出攤的黃金陣容。

第三屆500碗攜手首席贊助永豐金控、永豐銀行，邀請大家共同關注在地小店，在金融的領域，永豐金控深耕台灣在地，以穩健腳步前行，以不斷創新的服務，貼近每一位台灣民眾的需求。永豐銀行以在地關懷為出發點，用心灌溉每一份託付，成為每一個人的生活嚮導。

第三屆500碗2025贊助單位。圖／500碗提供
第三屆500碗2025贊助單位。圖／500碗提供

本屆500碗指定用酒為塔木嶺橡木桶玩家，系列酒款整體滑順爽口，輕鬆搭配多樣化小吃與美食，與好友們共創歡聚時刻，好玩又好喝。而夏季消暑必喝的Pubble氣泡飲、台灣在地百年醬油品牌丸莊醬油、適合聚餐歡聚超多汁的法大炸雞也是500碗的共同贊助單位。 

4大小吃品牌首度出攤，打造全台最強小吃市集

曾獲第二屆500碗2碗殊榮的「湖南味牛肉麵」，一甲子傳奇首度現身市集力挺500碗，帶來鹹香涮嘴的招牌滷味拼盤，免去特地跑台中的麻煩，在500碗市集就能輕鬆品嚐。台中原創小吃「租界」將獻上其經典必吃的炭火蝦飯，店家自製炭火醬汁，絕對是海鮮控不容錯過的美食。

第二屆500碗2碗得主「湖南味牛肉麵」成立六十年來，首度參與市集活動，大力支持500碗美食盛會。圖／湖南味牛肉麵提供
第二屆500碗2碗得主「湖南味牛肉麵」成立六十年來，首度參與市集活動，大力支持500碗美食盛會。圖／湖南味牛肉麵提供
首次出攤市集，台中原創小吃「租界」將炭火蝦飯帶到市集，海鮮控必吃！圖／租界提供
首次出攤市集，台中原創小吃「租界」將炭火蝦飯帶到市集，海鮮控必吃！圖／租界提供

高雄人氣名店「李氏商行」則將帶來經典的消暑沙拉，在炎炎夏日品嚐，為活動增添一抹沁涼。曾榮獲「台灣炒飯王」殊榮的屏東「惜緣亭」，特別準備兩款道地客家美食：手工鹹湯圓、客家花生豆腐，讓民眾在品嚐溫暖人心的客家傳統滋味的同時，也能感受台灣多元的餐飲文化。

高雄人氣名店「李氏商行」將帶來經典的消暑沙拉，在炎炎夏日品嚐。圖／李氏商行提供
高雄人氣名店「李氏商行」將帶來經典的消暑沙拉，在炎炎夏日品嚐。圖／李氏商行提供

最強排隊名店齊聚！一站嘗遍全台人氣小吃

新北首家正統拿坡里冠軍披薩「Gino Pizza Napoletana」以製作最道地的拿坡里披薩為使命，本次市集將帶來拿坡里炸披薩條，鹹、甜（巧克力）兩種口味提供民眾品嚐最純粹的冠軍美味。首屆500碗殊榮的台東「Like來顆烤飯糰」，其招牌烤飯糰最大特色就是如鍋巴口感的酥脆外層，這次不用特地跑到台東，就能親嚐這份令人驚豔的美味。

台東「Like來顆烤飯糰」其招牌烤飯糰酥脆鍋巴口感，台北就能品嚐。圖／Like來顆烤飯糰提供。
台東「Like來顆烤飯糰」其招牌烤飯糰酥脆鍋巴口感，台北就能品嚐。圖／Like來顆烤飯糰提供。

台中「董媽涼麵」將帶來其經典涼麵，並搭配香濃的皮蛋，創造出令人驚喜的獨特風味。台北「可甜可鹹 X 豆花專賣店」將顛覆大眾對豆花的想像，帶來時尚又新潮的「川味麻辣豆腐花」等多款鹹味豆花，大膽挑戰味蕾極限！

台中「董媽涼麵」將帶來經典涼麵，佐香濃皮蛋，創造驚喜獨特風味。圖／董媽涼麵提供
台中「董媽涼麵」將帶來經典涼麵，佐香濃皮蛋，創造驚喜獨特風味。圖／董媽涼麵提供
台北「可甜可鹹 X 豆花專賣店」市集現場推出多款創意鹹豆花，混搭衝擊挑戰味蕾極限。圖／可甜可鹹 X 豆花專賣店提供
台北「可甜可鹹 X 豆花專賣店」市集現場推出多款創意鹹豆花，混搭衝擊挑戰味蕾極限。圖／可甜可鹹 X 豆花專賣店提供

第一、二屆500碗名店再度現身小吃派對！

台北最強的紅燒肉「正宗阿角紅燒肉 劉美麗」二度獨家現身500碗市集，力挺500碗活動。圖／正宗阿角紅燒肉 劉美麗提供
台北最強的紅燒肉「正宗阿角紅燒肉 劉美麗」二度獨家現身500碗市集，力挺500碗活動。圖／正宗阿角紅燒肉 劉美麗提供

台北「阿角紅燒肉 劉美麗」今年將是第二度獨家現身500碗市集，其經典香酥的現炸紅燒肉堪稱是全台最強紅燒肉。桃園消暑聖品「陳秋剛綿綿冰」今年不只販售多款風味獨特的綿綿冰，更貼心準備四入迷你杯盲盒組，讓美味帶回家隨時享受。

去年市集狂銷上千顆、引發排隊熱潮的新竹「鄒記菜包」再度現身力挺500碗，多款風味菜包值得再次排隊品嚐。不用特地跑到台南，在500碗市集就能一次品嚐到南台灣的兩大排隊名店！無論是獨特古早味的「糯夫米糕」，還是爽口開胃的「永香鹹水雞」，都能輕鬆享受到最經典的府城美味。

500碗推出夏季限量「紙感涼扇」！只抽不賣，涼夏必備！圖／500輯團隊提供
500碗推出夏季限量「紙感涼扇」！只抽不賣，涼夏必備！圖／500輯團隊提供
資深街頭藝人「小綠人」7月19日下午5點30分現身500碗小吃派對，帶來融合互動與創意的「Greenman show」。圖／小綠人提供
資深街頭藝人「小綠人」7月19日下午5點30分現身500碗小吃派對，帶來融合互動與創意的「Greenman show」。圖／小綠人提供

活動資訊

500碗最強小吃市集

日期：2025年7月19-20日（六日）

時間：周六15:30-21:00、周日11:00-18:00

地點：台北信義公民會館 中央廣場（四四南村，台北市信義區松勤街52號）

免費入場，各攤小吃備貨有限，售完為止

500碗2025

THE 500 BOWLS AWARD 2025

主辦單位｜500輯

首席贊助｜永豐金控、永豐銀行

指定用酒｜塔木嶺橡木桶玩家

贊助單位｜Pubble氣泡飲、丸莊醬油、法大炸雞

※ 提醒您：酒後找代駕 禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

永豐 小吃 客家美食

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