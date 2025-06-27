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長榮航空攜手星巴克推獨家機上餐飲 暑期還有限定兒童包

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空與米其林一星「老乾杯」合作之機上餐備受旅客好評，現有「究極日本A5和牛」、「日本A5和牛壽喜燒」、「Bellota伊比利豬煎餃」、「特製日本和牛咖哩飯」，提供給桃園飛往美、加及歐洲的特定航線的皇璽桂冠艙及豪華經濟艙旅客。圖／長榮航空提供
長榮航空與米其林一星「老乾杯」合作之機上餐備受旅客好評，現有「究極日本A5和牛」、「日本A5和牛壽喜燒」、「Bellota伊比利豬煎餃」、「特製日本和牛咖哩飯」，提供給桃園飛往美、加及歐洲的特定航線的皇璽桂冠艙及豪華經濟艙旅客。圖／長榮航空提供

自今年7月1日起，長榮航空新機饗宴除攜手米其林燒肉品牌「老乾杯」，再推機上美食外，打造尊榮用餐體驗，另準備暑期限定兒童包，陪伴小朋友展開精采假期。

長榮航空與米其林一星「老乾杯」合作的機上餐備受旅客好評，此次特別為桃園出發至洛杉磯（BR16）、舊金山（BR28）及西雅圖皇璽桂冠艙旅客，獻上奢華料理「老乾杯日本A5和牛壽喜燒」，選用日本頂級A5和牛肋眼，肉質軟嫩細緻、香氣濃郁，搭配特製壽喜燒醬與溫泉蛋，完美展現極致日式風味。

「老乾杯Bellota伊比利豬煎餃」，選用來自西班牙的Bellota頂級伊比利豬，佐以清香微辣的柚子胡椒，為舌尖帶來精采感官享受，提供於桃園出發至洛杉磯（BR06）、舊金山（BR08）、紐約的皇璽桂冠艙；桃園出發至洛杉磯、舊金山的豪華經濟艙旅客則可選擇人氣餐點「老乾杯特製日本和牛咖哩飯」。

除美、加航線外，桃園直飛歐洲與東京航線的皇璽桂冠艙旅客可於航班起飛24小時以前，透過網路預訂。另外，為回應旅客們的聯署許願，原在長程航線經濟艙才提供的乾杯料理，特別擴大到桃園及松山出發的東京航線經濟艙，讓旅客也能品嚐到「乾杯經典牛五花燒肉飯」。

長榮航空為亞洲首家將星巴克帶上飛機的航空公司，特別為美、加、歐、澳長程線皇璽桂冠艙旅客選擇100%阿拉比卡咖啡豆，採用濃縮烘焙研磨技術，透過專業手法烘焙出濃郁的焦糖甜香與細膩的巧克力風味，讓高空中也能享受在店裡一貫的質感與香氣。

長榮航空調配機上果汁飲品「盛夏蜜桃果茶」，融合香甜水蜜桃果香與阿薩姆紅茶的醇厚茶韻，展現多層次茶果韻味，提供於亞洲飛往桃園的特定航班經濟艙，為旅客帶來浪漫夏日的清爽選擇。

此外，長榮航空再次與台灣品牌「春一枝」合作，於桃園出發的新加坡（BR215）、吉隆坡（BR227）、雅加達及峇里島經濟艙推出機上限定水果冰棒，嚴選來自台東的金黃愛文芒果，果肉細緻、香氣濃郁，口感綿密滑順、甜而不膩，保留整顆芒果的天然風味，讓旅客在飛行途中也能嚐到屬於夏季的自然好滋味。

長榮航空表示，暑假是親子出遊的最佳時機，凡搭乘由台灣出發航班的兒童旅客，皆可索取暑期限定兒童包，可愛航空風格後背包內含互動遊戲書、記憶遊戲卡等益智好物，陪伴孩子度過歡樂的空中時光，留下美好暑假回憶。

長榮航空與米其林一星「老乾杯」合作之機上餐備受旅客好評，此次為桃園出發至洛杉磯、舊金山及西雅圖皇璽桂冠艙旅客，獻上奢華料理「日本A5和牛壽喜燒」。圖／長榮航空提供
長榮航空與米其林一星「老乾杯」合作之機上餐備受旅客好評，此次為桃園出發至洛杉磯、舊金山及西雅圖皇璽桂冠艙旅客，獻上奢華料理「日本A5和牛壽喜燒」。圖／長榮航空提供
長榮航空再次與台灣品牌「春一枝」合作，於桃園出發的新加坡、吉隆坡、雅加達及峇里島經濟艙推出機上限定水果冰棒。圖／長榮航空提供
長榮航空再次與台灣品牌「春一枝」合作，於桃園出發的新加坡、吉隆坡、雅加達及峇里島經濟艙推出機上限定水果冰棒。圖／長榮航空提供
月1日起，凡搭乘長榮航空由台灣出發航班的兒童旅客，皆可索取暑期限定兒童包，可愛航空風格後背包內含互動遊戲書、記憶遊戲卡等益智好物，陪伴孩子度過歡樂的空中時光。圖／長榮航空提供
月1日起，凡搭乘長榮航空由台灣出發航班的兒童旅客，皆可索取暑期限定兒童包，可愛航空風格後背包內含互動遊戲書、記憶遊戲卡等益智好物，陪伴孩子度過歡樂的空中時光。圖／長榮航空提供

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