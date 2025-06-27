極度奢華！Caviar Cakery「魚子醬蛋糕」8吋要價18,800
自2021年登台的香港頂級魚子醬品牌「Royal Caviar Club」，今夏正式引進旗下魚子醬甜點品牌「Caviar Cakery」，推出極致奢華的「魚子醬蛋糕」，共有北海道起司、黑鑽石、紅寶石等3種口味，最多可以品嚐到200公克的魚子醬。7月1日至7月15日期間，Caviar Cakery也將限時快閃春大直，於現場販售三款魚子醬蛋糕。
Royal Caviar Club標榜以俄羅斯及伊朗的傳統養殖技術，透過環保的方法生產出純天然、不含任何防腐劑的珍貴魚子醬，獲得許多米其林主廚及高端餐飲圈所推崇。2018年時，品牌創辦人奧克珊娜‧佐根(Oxana Dragun)，為丈夫打造兼具奢華、健康與藝術感的生日蛋糕，因此設計出「魚子醬蛋糕」的概念，並由米其林二星主廚Maxim Gilbert主理的餐廳ECRITURE實現，成為業界話題，也促成「Caviar Cakery」的誕生。
Caviar Cakery選用低鹽、無防腐且100%純天然的Malossol頂級魚子醬，點綴於綿密起司蛋糕之上，其中「魚子醬北海道起司蛋糕」藉由北海道奶油乳酪與白乾酪，打造出細膩質地。2吋980元（5g魚子醬）、4吋4,500元（30g魚子醬）、6吋11,900元（100g魚子醬）、8吋18,800元（200g魚子醬）。
另款「魚子醬黑鑽石蛋糕」以法國香草、北海道奶油乳酪與義大利馬茲卡彭乳酪為基底，結合法芙娜 Valrhona 66%可可與100%黑可可醬，口感層次豐富。「魚子醬紅寶石蛋糕」則是以北海道起司蛋糕延伸，融入法國草莓果泥，具有酸甜優雅，兩款均為2吋1,080元（5g魚子醬）、4吋4,850元（30g魚子醬）
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