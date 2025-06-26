當巴黎遇上義大利？解密CELINE Triomphe包的工匠底蘊

人手的技藝之所以珍貴，就在於手與大腦、心智的並用，完成了超越工業生產的穩定與細膩。時尚品牌CELINE原本就與義大利工匠精神展現鮮明連結，日前並邀請品牌工匠親自來台，示範了經典Triomphe包款的切削、油邊、組裝、定型等部分製作工序，帶人看見工匠精神的溫度，更有一只經典包款的誕生瞬間。

早在20世紀的1960年代，品牌創辦人Céline Vipiana便曾從巴黎前往義大利的佛羅倫薩（Firenze）推出了品牌首個皮具系列，並以此奠定品牌與義大利精湛工藝間的深厚淵源。這些義大利的製革廠位於風光明媚的托斯卡納（Toscana），並通過皮革工作組織（LWG）的認證，以確保鞣製過程中的可追溯性以及環境可持續管理。

近日來台的CELINE工匠則一一為媒體示範了一款Triomphe包款的製造工序，包含從初始量測一塊皮革的厚度與品質，手工裁切大面積裁片，將皮革進行拋光、上色、蔭乾（靜置）的重複三道工序，同時縫線時並使用特殊蜂蠟，以增加針線穿越皮革時的滑順度。

Triomphe至今已是CELINE最具辨識度、最常為名人明星選用的包款，包含曾演出《我的女神室友斗娜》、《當你沉睡時》的韓星裴秀智（Suzy），今年三月才有新作《苦盡柑來遇見你》並與IU大演對手戲的朴寶劍（Bogum Park），都曾以Triomphe包款造型，展現該設計跨越性別的雋永經典。

整個Triomphe包款共包含89個不同的部件，同時經典的金屬搭扣則另由20個金屬零件製作；此款搭扣的結構是由上下兩個對稱元件合而為一，上方刻有CELINE、下方則為Paris字樣，最初是由品牌創辦人一次途經巴黎凱旋門的「星形廣場」（Place de l’Étoile）時汽車拋錨、從路邊鏈鎖得到了靈感，並在2018年由創意總監Hedi Slimane進行當代性的再造，並名之為「Triomphe」。