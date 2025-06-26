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蔡詩芸、楊謹華美秀Max Mara 站台信義微風專賣店開幕

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
除了辨識度極高、滿足全身形的駝色大衣，都會風格更是Max Mara的經典DNA。圖／Max Mara提供
除了辨識度極高、滿足全身形的駝色大衣，都會風格更是Max Mara的經典DNA。圖／Max Mara提供

義大利品牌Max Mara今日為品牌微風信義店正式開幕。佔地約110平方公尺的空間內，結合通透玻璃視覺與大面積金屬裝置、自然生態的藝術裝飾。店內除完整陳列服裝、包款、配件系列，今日並邀請蔡詩芸楊謹華與「鬼鬼」吳孟潔三人同台，三人並手持Max Mara與美國惠特尼藝術博物館（Whitney Museum of American Art）的聯名Witney包款，同台亮相。

去年在IG展開「Dizzy Kitchen」與好手藝的Dizzy Dizzo蔡詩芸，今日一身象牙白背心褲裝，上半身低胸背心同時展現了Max Mara剪裁與修身功力，讓蔡詩芸集優雅、氣質於一身，更讓她直呼變身Superwoman；近日升格成為媽媽的吳映潔則一身討喜綠色連身短裙，十足戲劇效果。她自評身上的綠色不無聊、很高級，也有點可愛，談到活動重點的Witney包時更自曝自己是「簡配媽媽」，最喜歡Witney Bag的迷你尺碼銀色款，可將尿布、奶嘴、濕紙巾等重要育兒配戴裝入，也另類展現Witney Bag小包的大容量。

辣秀事業線的楊謹華則身穿一款Max Mara深黑綁帶連身褲搭配黑色高跟鞋，她表示非常喜愛今日身上造型，除了出自Max Mara 2025早秋系列、像是寫了自己的名字一樣，並大讚身上造型，「真心有感、輕盈，完全沒有不舒服的地方，這是MaxMara最讓我surprise的地方。」同時她也自神原本就是MaxMara的忠誠粉絲，化身「誇誇部隊」大讚Max Mara不只是剪裁俐落，更表達出一種女性的內在，「穿上就有一種從容、自信。」

金色窄邊框、弧形的玻璃門面、大量的黃銅色，華麗而自由，是Max Mara全新微風信義專賣店給人的第一印象。2025早秋系列從已故美國藝術家John Singer Sargent筆下女士的名流風采得到靈感，展現出輕盈、自由的流動印象；同時品牌經典的Sartoriale系列更運用繁複的針腳讓服裝的接縫處更為細膩耐用，2025秋冬系列並推出多種面料、剪裁與顏色，同時2015年時與美國惠特尼藝術博物館聯名的Witney Bag也推出三種尺寸與多種顏色。Max Mara微風信義專賣店地址為：台北市信義區忠孝東路五段68號1樓，亦可電洽：02-2723-6178。

楊謹華。圖／Max Mara提供
楊謹華。圖／Max Mara提供
吳映潔。圖／Max Mara提供
吳映潔。圖／Max Mara提供
蔡詩芸。圖／Max Mara提供
蔡詩芸。圖／Max Mara提供
Max Mara與Witney博物館合作的Witney Bag今年邁向10周年，並推出多個尺寸與新色。圖／Max Mara提供
Max Mara與Witney博物館合作的Witney Bag今年邁向10周年，並推出多個尺寸與新色。圖／Max Mara提供
在俐落剪裁與腰身設計之外，Max Mara本季並推出短版外套，呈現當代非凡女性的自信氣質。圖／Max Mara提供
在俐落剪裁與腰身設計之外，Max Mara本季並推出短版外套，呈現當代非凡女性的自信氣質。圖／Max Mara提供
Max Mara今日正式為品牌信義微風專賣店揭開序幕。圖／Max Mara提供
Max Mara今日正式為品牌信義微風專賣店揭開序幕。圖／Max Mara提供

高跟鞋 配件 藝術家 蔡詩芸 義大利 美國 楊謹華 服裝 微風 品牌

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