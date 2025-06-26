蔡詩芸、楊謹華美秀Max Mara 站台信義微風專賣店開幕

義大利品牌Max Mara今日為品牌微風信義店正式開幕。佔地約110平方公尺的空間內，結合通透玻璃視覺與大面積金屬裝置、自然生態的藝術裝飾。店內除完整陳列服裝、包款、配件系列，今日並邀請蔡詩芸、楊謹華與「鬼鬼」吳孟潔三人同台，三人並手持Max Mara與美國惠特尼藝術博物館（Whitney Museum of American Art）的聯名Witney包款，同台亮相。

去年在IG展開「Dizzy Kitchen」與好手藝的Dizzy Dizzo蔡詩芸，今日一身象牙白背心褲裝，上半身低胸背心同時展現了Max Mara剪裁與修身功力，讓蔡詩芸集優雅、氣質於一身，更讓她直呼變身Superwoman；近日升格成為媽媽的吳映潔則一身討喜綠色連身短裙，十足戲劇效果。她自評身上的綠色不無聊、很高級，也有點可愛，談到活動重點的Witney包時更自曝自己是「簡配媽媽」，最喜歡Witney Bag的迷你尺碼銀色款，可將尿布、奶嘴、濕紙巾等重要育兒配戴裝入，也另類展現Witney Bag小包的大容量。

辣秀事業線的楊謹華則身穿一款Max Mara深黑綁帶連身褲搭配黑色高跟鞋，她表示非常喜愛今日身上造型，除了出自Max Mara 2025早秋系列、像是寫了自己的名字一樣，並大讚身上造型，「真心有感、輕盈，完全沒有不舒服的地方，這是MaxMara最讓我surprise的地方。」同時她也自神原本就是MaxMara的忠誠粉絲，化身「誇誇部隊」大讚Max Mara不只是剪裁俐落，更表達出一種女性的內在，「穿上就有一種從容、自信。」