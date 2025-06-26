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快700零件太費工！江詩丹頓超複雜腕表 挑戰美學極限

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
不僅零件與功能複雜，Temporis Duo超卓複雜功能鏤雕表並可在正反兩面欣賞，通透、曼妙。圖／江詩丹頓提供
不僅零件與功能複雜，Temporis Duo超卓複雜功能鏤雕表並可在正反兩面欣賞，通透、曼妙。圖／江詩丹頓提供

2025是個重要年份，不少品牌都迎向創廠的紀念週年，其中瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）更以270「歲」盛大慶祝。除了四月先在日內瓦表展期間曝光多款新作，台灣五月舉辦了The Quest 270周年巡展，近日江詩丹頓再發表全新Les Cabinotiers閣樓工匠Temporis Duo超卓複雜功能鏤雕表，以近700個零件的全新超複雜機芯加上鏤雕設計，叩問工藝的本質。

在高級腕表的領域中，萬年曆、三問報時、陀飛輪常被視為三大「複雜功能」（Complication），任一只表款能匯集一至兩種加以精密複雜修飾，訂價多在七位數以上起跳。新款Les Cabinotiers閣樓工匠Temporis Duo超卓複雜功能鏤雕表則一次齊備了三問報時、陀飛輪，以及罕見的單按鈕雙秒追針計時碼表，意指除了能消去地心引力對表款的單一方向作用力，可透過機械零件以音聲「報答」當下時間，更有計時碼表運轉、暫停、追針的穩定動力輸出，無怪2757 S手動上鍊機芯的零件多達696個，並通過日內瓦印記認證。

江詩丹頓風格及傳承總監Christian Selmoni並提到，三問報時、陀飛輪與計時碼表這樣的複雜功能組合之所以極其罕見，正因為受到表款尺寸與精準度的限制，尤其計時碼表功能所需要的離合器、導柱輪系統都格外佔據量體體積，因此此等機芯很難在尺寸、精準度之間得以兼具。值得一提的是江詩丹頓不僅完成此項挑戰，機芯的18000低振頻並讓計時碼表可精確量測至1/5秒，同時機芯報時裝置上的JMV字樣則紀念了品牌創辦人之一的Jean-Marc Vacheron先生，細節處的賞玩亮點層出不窮。

同時這只Temporis Duo超卓複雜功能鏤雕表的機芯的裝飾與配色也別具趣味性，大量採用黑色噴砂呈現前衛氛圍，45毫米的表殼並搭配綠色指針與刻度、18K5N紅金。全世界限量1只，底蓋並刻有Piece Unique字樣，價格店洽。

江詩丹頓Les Cabinotiers閣樓工匠Temporis Duo超卓複雜功能鏤雕表，全球限量一只，價格店洽。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓Les Cabinotiers閣樓工匠Temporis Duo超卓複雜功能鏤雕表，全球限量一只，價格店洽。圖／江詩丹頓提供
2757 S手動上鍊機芯零件多達696個，並通過日內瓦印記認證。圖／江詩丹頓提供
2757 S手動上鍊機芯零件多達696個，並通過日內瓦印記認證。圖／江詩丹頓提供
18K5N紅金加上綠色細節以及機芯的噴砂處理，讓2757 S手動上鍊機芯與江詩丹頓新款Les Cabinotiers閣樓工匠Temporis Duo超卓複雜功能鏤雕表，呈現少見地亮麗、前衛與當代感。圖／江詩丹頓提供
18K5N紅金加上綠色細節以及機芯的噴砂處理，讓2757 S手動上鍊機芯與江詩丹頓新款Les Cabinotiers閣樓工匠Temporis Duo超卓複雜功能鏤雕表，呈現少見地亮麗、前衛與當代感。圖／江詩丹頓提供
2757 S手動上鍊機芯具備了三問報時、陀飛輪、雙秒追針計時碼表三大複雜功能，非一般精密複雜。圖／江詩丹頓提供
2757 S手動上鍊機芯具備了三問報時、陀飛輪、雙秒追針計時碼表三大複雜功能，非一般精密複雜。圖／江詩丹頓提供

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