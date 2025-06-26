最貴日本和牛！一星「俺達の肉屋」升級「正宗松阪牛」

「最貴日本和牛」正式登台！連續多年獲得米其林一星肯定的日式燒肉餐廳「俺達の肉屋」，在迎來台灣開放全牛齡和牛進口，以及品牌9週年慶之際，攜手日本伊藤牧場，引進全台首頭具有血統認證標章，且牛齡超過30個月以上的正宗「松阪牛」。6月27日起，凡點購社長盛合或套餐，加價1,000元，即可升級「全松阪牛5品」，為饕客帶來極致的美味。

深受民眾喜愛的日本和牛，在育肥20個月後已達成牛標準，通常育肥約24～26個月，即可產出A5等級的細緻油花。但是在追求極致的燒肉業界，飼育30個月以上的日本和牛，由於飼育時間長，肉味更為濃郁，油脂平衡感受更佳，也正是日本當地的高水準燒肉店之美味關鍵。礙於台灣法規過去限制僅能進口「30個月以下」的日本和牛來台，因此讓民眾在台灣無法享受30個月以上和牛的濃郁肉香。不過隨著食藥署在今年5月22日正式解禁，開放進口「日本全年齡牛肉」之後，也為台灣的日本和牛市場打開全新大門。

日本和牛品牌眾多，俺達の肉屋本次進口來台的「松阪牛」，為日本最具代表性的和牛品牌，更是「日本三大和牛」之首，以細緻的油花與迷人香氣著稱，但是過去因日本諸多限制因素，無法以「松阪牛」之名進口來台。隨著法規放寬，俺達の肉屋特別攜手日本知名的「伊藤牧場」，以一頭牛買入的方式，引進全台第一批具有血統認證標章、牛齡超過30個月以上的正宗「松阪牛」。

伊藤牧場松阪牛最大的特色，就是僅飼養血統優良、未經生產的母牛，並提供獨立生活空間，藉此能夠隨時掌握牛隻狀態。除了初期飼養外，伊藤牧場後期的育肥時間長達36個月，較其他牧場的養育時間多10個月，締造更豐富的風味與迷人尾韻。俺達の肉屋主廚鍾佳憲（Sam）透露，「伊藤牧場的松阪牛，價格較其他品牌松阪牛高出30%，更是鹿兒島A5和牛的2倍，為最貴的日本和牛」。除了極為細緻的油花外，相較於其他和牛熔點約20～25°C，伊藤牧場松阪牛的熔點最低可以到13°C，更能顯現「入口即化」的頂級口感，同時也挑戰主廚精準、快速的分切技術。