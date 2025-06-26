快訊

高中生破解獲利數十萬…這原因藏交易安全漏洞 悠遊卡公司回應

「屋內到處還黏著皮」女碩士狠潑汽油燒死男友 死者母崩潰：她好可怕

麗晶精品閃耀夏日購物節 美食獵遊一餐盡享四款星級美食

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
閃耀夏日購物節消費滿5萬元，可獲贈獨家限量Regent X Les Amis Honnetes磚蛋糕。圖/麗晶精品提供
閃耀夏日購物節消費滿5萬元，可獲贈獨家限量Regent X Les Amis Honnetes磚蛋糕。圖/麗晶精品提供

搶攻夏季商機，麗晶精品與旗下50家國際精品品牌於7月2日至13日，集結多款獨家新款珠寶腕錶、盛夏時尚新品及限定美食展開「閃耀夏日購物節」，並與多家金融機構合作，使用美國運通、台新、星展、匯豐、彰化、兆豐、第一與永豐銀行信用卡消費另有紅利點數以及好禮相送。

消費1.5萬元起即可兌換4MANO CAFFE蜂蜜鮮奶油麻糬鬆餅、晶華（2707）獨家聯名的Les Amis Honnêtes韓系爆紅甜點Butter Bar磚蛋糕、品牌香水等精品好禮，消費百萬再加碼贈送限量STEFANO RICCI棒球帽。

單日消費滿10萬元可兌換限量BVLGARI晶澈女性身體乳，消費滿20萬元可獲贈限量SISLEY植物保養絲緞光蜜粉餅，消費滿30萬元，則可獲贈限量BVLGARI極地冰鋒男性淡香精禮盒組。

5月推出便好評不斷的移動式餐飲體驗「美食獵遊Restaurant Safari」7月將加場服務，四間星級餐廳推出全新菜單接力服務，於米其林一星主廚李皞（Paul Lee）所開設的Bar Impromptu享用開胃小點與調酒後、再依序前往米其林一星餐廳Circum-、亞洲50大主廚林泉（Richie Lin）首間法式技法結合泰菜風味的COAST及星廚林明健（Kin）結合亞洲風味夜食的餐酒館Afterglo，分別品嘗各餐廳的菜色。

獵遊行程每周三與周四的晚間6點半及7點半各舉辦兩場，每場限量開放6人訂位，每人3,980元+10%，循著規劃動線與時間依序造訪每間餐廳，每個據點停留30分鐘，一頓晚餐盡享四款星級美饌。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

米其林 消費 永豐銀行

延伸閱讀

馬祖馬拉松邁入第10屆 賽事11月1日南竿鳴槍起跑 

好市多會員許願熱食區 Costco回應：將參考大家的建議

樹林最強「起司瀑布牛排」開分店！平日限定「免費升級炙燒起司」現省60 「高水準自助吧」被網狂讚：對得起價格

台中最新地標有動靜了！第一座高鐵商城「F Plaza」即將試營運 不只美食、百貨 「市集＆主題活動」也會有

相關新聞

好市多會員許願熱食區 Costco回應：將參考大家的建議

美味之神，許願好市多（Costco）賣我想吃的美食吧。有會員在網上發起一個美食區許願池，看大家最希望熱食區賣什麼，要大家...

最貴日本和牛！一星「俺達の肉屋」升級「正宗松阪牛」

「最貴日本和牛」正式登台！連續多年獲得米其林一星肯定的日式燒肉餐廳「俺達の肉屋」，在迎來台灣開放全牛齡和牛進口，以及品牌...

米其林1星「T+T」將迎7周年 師徒6手聯彈共譜傳承饗宴

自2021年起連續4年蟬聯《米其林指南》一星肯定的「T+T」，即將在今年10月迎來7周年；搶在開業屆滿7周年前夕，創辦人...

Longchamp咖啡館快閃台北 咖啡與花束感受巴黎浪漫日常

Longchamp 2025秋冬攜手巴黎藝術家Constantin Riant打造全新聯名系列，為此在各大城市舉辦「瓏驤...

拿坡里大披薩199、7塊雞269！必勝客推「BT21星空杯」

「必勝客」自即日起攜手人氣宇宙明星「BT21」合作，推出7款「BT21星空一口杯」，另外還有期間限定的「BT21聯名包裝...

威廉．透納特展開展 被印在20英鎊上的藝術家

聯合數位文創董事長李彥甫、英國泰德美術館國際合作部部長艾德華.麥克唐納.圖恩（Mr. Edward Mcdonald-T...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。