麗晶精品閃耀夏日購物節 美食獵遊一餐盡享四款星級美食

搶攻夏季商機，麗晶精品與旗下50家國際精品品牌於7月2日至13日，集結多款獨家新款珠寶腕錶、盛夏時尚新品及限定美食展開「閃耀夏日購物節」，並與多家金融機構合作，使用美國運通、台新、星展、匯豐、彰化、兆豐、第一與永豐銀行信用卡消費另有紅利點數以及好禮相送。

消費1.5萬元起即可兌換4MANO CAFFE蜂蜜鮮奶油麻糬鬆餅、晶華（2707）獨家聯名的Les Amis Honnêtes韓系爆紅甜點Butter Bar磚蛋糕、品牌香水等精品好禮，消費百萬再加碼贈送限量STEFANO RICCI棒球帽。

單日消費滿10萬元可兌換限量BVLGARI晶澈女性身體乳，消費滿20萬元可獲贈限量SISLEY植物保養絲緞光蜜粉餅，消費滿30萬元，則可獲贈限量BVLGARI極地冰鋒男性淡香精禮盒組。

5月推出便好評不斷的移動式餐飲體驗「美食獵遊Restaurant Safari」7月將加場服務，四間星級餐廳推出全新菜單接力服務，於米其林一星主廚李皞（Paul Lee）所開設的Bar Impromptu享用開胃小點與調酒後、再依序前往米其林一星餐廳Circum-、亞洲50大主廚林泉（Richie Lin）首間法式技法結合泰菜風味的COAST及星廚林明健（Kin）結合亞洲風味夜食的餐酒館Afterglo，分別品嘗各餐廳的菜色。

獵遊行程每周三與周四的晚間6點半及7點半各舉辦兩場，每場限量開放6人訂位，每人3,980元+10%，循著規劃動線與時間依序造訪每間餐廳，每個據點停留30分鐘，一頓晚餐盡享四款星級美饌。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康